Thế giới

Tổng thống Trump rút quyền được Mật vụ Mỹ bảo vệ của bà Kamala Harris?

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
29/08/2025 20:35 GMT+7

Truyền thông Mỹ ngày 29.8 đưa tin Tổng thống Donald Trump đã hủy những thủ tục bố trí đội Mật vụ bảo vệ cựu Phó tổng thống Kamala Harris.

Đài CNN tiết lộ một văn bản ngày 28.8 được Tổng thống Mỹ Donald Trump gửi cho Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem. Trong thư có nội dung: “ Ngoài những thủ tục theo yêu cầu pháp luật, bà được phép dừng bất kỳ thủ tục an ninh nào được ban hành trước đây, đối với cá nhân sau, có hiệu lực từ ngày 1.9.2025: cựu Phó tổng thống Kamala D. Harris”.

Với thông tin này, bà Harris nhiều khả năng sẽ mất đi các đặc quyền bảo vệ, mà nếu thuê bảo vệ tư nhân với cấp độ tương tự có thể tiêu tốn hàng triệu USD mỗi năm, CNN cho hay.

Tổng thống Trump rút quyền được Mật vụ Mỹ bảo vệ của bà Kamala Harris? - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) bắt tay cựu Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris tại buổi tranh luận tổng thống hồi tháng 9.2024

ẢNH: AFP

Nhà Trắng và Cơ quan Mật vụ Mỹ chưa bình luận về thông tin trên.

Lâu nay, Mật vụ Mỹ, cơ quan thuộc Bộ An ninh Nội địa Mỹ, không chỉ bố trí đặc vụ bảo vệ trực tiếp bà Harris, họ còn liên tục phân tích các mối đe dọa và theo dõi diễn biến trên mạng xã hội, thư điện tử, nhằm đánh giá rủi ro đối với cựu phó tổng thống Mỹ. Nếu không còn được Mật vụ bảo vệ, những cố vấn của bà Harris lo ngại sẽ không được thông tin về các cảnh báo đe dọa. Ngoài ra, ngôi nhà của bà Harris ở thành phố Los Angeles (bang California, Mỹ) cũng sẽ không còn được đặc vụ liên bang bảo vệ.

Theo luật Mỹ, các cựu tổng thống sẽ được Mật vụ bảo vệ suốt đời, cựu phó tổng thống được bảo vệ 6 tháng sau khi rời nhiệm sở. Đáng lý bà Harris đã hết được Mật vụ bảo vệ từ ngày 21.7. Tuy nhiên, truyền thông đến nay mới tiết lộ về một chỉ thị do cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden ký ngay trước khi rời Nhà Trắng - theo đó gia hạn thêm 1 năm cho Mật vụ bảo vệ bà Harris.

Chỉ thị của ông Biden là điều mà Tổng thống Trump tuyên bố hủy bỏ, trong văn bản gửi cho Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Kristi Noem nêu trên.

Bà Kirsten Allen, cố vấn cho cựu Phó tổng thống Kamala Harris, nói rằng bà Harris “biết ơn Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ vì sự chuyên nghiệp, tận tâm và cam kết không ngừng nghỉ của họ đối với việc bảo đảm an toàn”.

Thống đốc bang California Gavin Newsom cũng được báo cáo về vấn đề này. Theo The Guardian ngày 29.8, ông Newsom không bình luận về việc có đưa ra biện pháp an ninh nào thay thế để bảo vệ bà Harris hay không. Dù vậy, người phát ngôn văn phòng ông Newsom đã chỉ trích việc Tổng thống Trump hủy bỏ bố trí Mật vụ bảo vệ bà Harris.

