'Anh hùng' tước vũ khí của kẻ xả súng ở Úc hiện ra sao?
Video Thế giới

La Vi
La Vi
15/12/2025 12:25 GMT+7

Một người Hồi giáo can đảm vật lộn để giằng khẩu súng trường khỏi tay một kẻ xả súng có thể đã cứu sống nhiều người tại bãi biển Bondi (Sydney, Úc) hôm 14.12.

Ông Ahmed al Ahmed (43 tuổi) được xác định trên mạng xã hội là người ngoài cuộc đã nấp sau những chiếc xe đậu trước khi lao vào kẻ xả súng từ phía sau, giằng co rồi tước lấy khẩu súng trường của hắn và đánh ngã hắn xuống đất. Trong cuộc vật lộn, ông Ahmed cũng bị thương do đạn bắn vào tay và cánh tay. Gia đình cho hay đang hồi phục tại bệnh viện sau khi trải qua phẫu thuật.

Cảnh sát Úc hôm 15.12 cho biết hai người đàn ông 50 tuổi và 24 tuổi, là hai cha con, đã thực hiện vụ tấn công tại một buổi lễ kỷ niệm của người Do Thái ở bãi biển Bondi vào chiều 14.12. Với 15 nạn nhân thiệt mạng, đây là vụ xả súng hàng loạt nghiêm trọng nhất ở nước này trong gần 30 năm.

'Anh hùng' tước vũ khí của kẻ xả súng ở Úc hiện ra sao? - Ảnh 1.

Cảnh sát làm việc tại hiện trường nơi vụ xả súng diễn ra

ẢNH: REUTERS

Cha của "người hùng" Ahmed đã đến thăm ông sau cuộc phẫu thuật, và ông cho biết con trai mình "rất vui” vì đã giúp đỡ nhiều người vô tội thoát khỏi kẻ xả súng. Còn mẹ của Ahmed nói rằng bà không thể ngừng khóc khi biết con trai mình đã cứu sống nhiều người.

Ông Ahmed là một tín đồ Hồi giáo, đã từ Syria đến Sydney hơn một thập niên trước. Ông là chủ cửa hàng thuốc lá, và là cha của hai cô con gái năm và sáu tuổi.

Những lời tri ân đã liên tục được gửi đến từ các nhà lãnh đạo trong và ngoài nước.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 14.12 ca ngợi: "Chúng ta đã chứng kiến hành động của một người can đảm - mà hóa ra lại là một người Hồi giáo can đảm, và tôi kính trọng ông ấy - mà nhờ đó đã ngăn chặn những kẻ khủng bố giết hại người Do Thái vô tội".

Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi ông Ahmed là "một người rất, rất dũng cảm" đã cứu sống nhiều người. Ông Chris Minns, thủ hiến bang New South Wales, nơi xảy ra vụ xả súng, ca ngợi ông Ahmed là "một người hùng thực sự" và nói rằng đoạn video là "cảnh tượng khó tin nhất mà tôi từng thấy".

Một chiến dịch gây quỹ GoFundMe giúp ông Ahmed đã được thiết lập và đã quyên góp được hơn 200.000 đô la Úc (gần 3,5 tỉ đồng) chỉ trong vài giờ. Tỉ phú quản lý quỹ đầu cơ Bill Ackman là nhà tài trợ lớn nhất, đóng góp 99.999 đô la Úc và chia sẻ chiến dịch gây quỹ trên tài khoản X của mình.

Thủ tướng Úc Anthony Albanese hôm 15.12 cho biết vụ tấn công vào lễ kỷ niệm Hanukkah của người Do Thái tại bãi biển Bondi ở Sydney là một khoảnh khắc đen tối đối với đất nước.

