FAM chờ phán quyết CAS, FIFA và AFC siết chặt: Khi nào diễn ra phiên điều trần?

Số phận của FAM và đội tuyển Malaysia phụ thuộc vào quyết định của CAS

Quyền Chủ tịch FAM, ông Yusoff Mahadi, ngày 22.12 xác nhận, tất cả các hình thức thay đổi của cơ quan này, bao gồm cả các đề xuất cải cách hành chính do Ủy ban Điều tra Độc lập (IIC) đệ trình, không thể được thực hiện chừng nào vụ việc liên quan đến 7 cầu thủ nhập tịch "lậu" Malaysia chưa được giải quyết triệt để. Trong đó, mọi quyết định sẽ chờ kết quả ở tòa án CAS.

FAM phải nín thở chờ phán quyết ở CAS, tiến trình pháp lý cuối cùng với rất nhiều rủi ro rất lớn. Nhưng họ không còn đường lùi, sau khi FIFA và AFC đang siết chặt các án kỷ luật Ảnh: Ngọc Linh

Điều này cũng liên quan đến các nhà tài trợ của FAM, "việc họ tiếp tục hay ngừng hợp tác, cũng sẽ được biết sau phán quyết cuối cùng của vụ án tại CAS", ông Yusoff Mahadi nhấn mạnh.

Trong khi đó, ông Yusoff Mahadi cũng lên tiếng giải thích lý do vì sao bản báo cáo của IIC được đưa đến FAM ngày 16.12, sau đó cơ quan này đăng tải lên website chính thức của FAM, nhưng đã bị gỡ xuống chỉ sau 24 giờ sau đó gây hoang mang cho dư luận.

"Tôi tin rằng, chúng tôi đã tải lên, vì báo cáo của IIC là tài liệu công khai. Đó là lý do tại sao chúng tôi đã tải lên vào chiều hôm đó (16.12). Tuy nhiên, chúng tôi đã bỏ qua một thời điểm quan trọng, vì hạn chót nộp hồ sơ lên CAS là ngày 18.12.

Chúng tôi đã gỡ bỏ để đảm bảo báo cáo không gây cản trở đến việc luật sư của chúng tôi nộp hồ sơ lên CAS. Tôi hứa rằng ngay khi nhận được sự chấp thuận từ nhóm pháp lý, chúng tôi sẽ tải lên lại, vì đây là tài liệu công khai. Chúng tôi chỉ cần một chút thời gian để làm điều đó. Vào thời điểm đó, báo cáo đáng lẽ chỉ được tải lên sau khi nộp hồ sơ lên CAS", ông Yusoff Mahadi giải thích.

Hồ sơ vụ nhập tịch cầu thủ Malaysia được chuyển tới cảnh sát, FIFA điều tra riêng Tổng thư ký FAM

Trong khi đó, liên quan việc FAM đã gửi văn bản đầy đủ lên CAS hay chưa, sau khi xác nhận đã kháng cáo FIFA lên tòa án trọng tài thể thao này, với hy vọng làm hết quy trình pháp lý và trông đợi vào một phán quyết công bằng hơn.

"FAM đã gửi tất cả các tài liệu liên quan đến CAS và hiện tại, chúng tôi đang chờ ngày ấn định phiên điều trần. Bây giờ có thể nói rằng, báo cáo và quy trình đã đến cấp độ CAS, nhưng chúng tôi vẫn đang chờ ngày diễn ra phiên điều trần", ông Yusoff Mahadi cho biết.

Khi nào CAS mở phiên điều trần FAM vụ kháng cáo FIFA?

Theo báo chí Malaysia, cho đến nay, họ vẫn chưa nhận sự phản hồi từ CAS liên quan đến việc FAM đã gửi văn bản đầy đủ hay chưa.

Nếu CAS đã nhận các văn bản đầy đủ từ FAM, dự kiến cơ quan này sẽ mất từ một đến ba tuần để bổ nhiệm trọng tài viên hoặc Hội đồng xét xử (từ một đến ba người). Phiên điều trần sẽ được tổ chức sau từ một đến ba tháng kể từ khi có đủ hồ sơ, còn phán quyết cuối cùng là từ một đến ba tháng sau phiên điều trần. Tổng thời gian từ lúc CAS nhận hồ sơ đến lúc phán quyết thường khoảng 5 đến 6 tháng.

FAM nín thở chờ án phạt từ AFC, sau khi FIFA liên tiếp xử phạt họ vi phạm nghiêm trọng đến 2 điều luật của họ Ảnh: Ngọc Linh

Mặc dù vậy, gần đây Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), ông Windsor Paul John đã đề nghị CAS, FIFA và FAM cần xử lý vụ việc này theo diện khẩn cấp, do vòng loại Asian Cup 2027 sẽ kết thúc vào ngày 31.3.2026.

Đây cũng là thời điểm đội tuyển Việt Nam đấu Malaysia ở lượt cuối bảng F. Nếu tiếp tục bị bác kháng cáo hoặc thất bại ở CAS, đội tuyển Malaysia sẽ bị AFC trừng phạt ngay lập tức, đó là xử thua tỷ số 0-3 các trận họ sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu, bao gồm trận thắng đội Nepal tỷ số 2-0 ngày 25.3 và đội tuyển Việt Nam tỷ số 4-0 ngày 10.6.

Cho đến nay, FAM đã nhận hai án phạt từ FIFA liên quan vụ 7 cầu thủ nhập tịch "lậu", AFC cũng phạt tiền cơ quan này liên quan các vi phạm trong thi đấu tại vòng loại Asian Cup 2027 (trận gặp đội Nepal ngày 18.11).

FIFA đã bác bỏ mọi đơn kháng cáo của FAM, và cũng đã xử thua 3 trận của đội tuyển nước này ở khuôn khổ các trận giao hữu quốc tế. Hậu quả là đội tuyển Malaysia hiện rớt xuống hạng 121 thế giới.

Cùng diễn biến, với kết quả từ cuộc điều tra nội bộ của IIC, FAM xác nhận trong 1 hoặc 2 ngày tới họ sẽ trình mọi báo cáo cho cảnh sát Malaysia để tiến hành một cuộc điều tra đầy đủ và đúng đắn về nguồn gốc của các giấy tờ bị nghi ngờ là giả mạo và để xác định những người chịu trách nhiệm, trong vụ nhập tịch 7 cầu thủ gốc ngoại.

Tổng thư ký của FAM, ông Noor Azman Rahman, hiện bị đình chỉ chức vụ vô thời hạn, cũng được FIFA gửi thông báo riêng cho FAM xác nhận, đang mở cuộc điều tra riêng về ông này liên quan đến vụ việc trên.