Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

U.23 Việt Nam sẽ nhanh hơn và khỏe hơn để đánh bại các đội Tây Á

Hồng Nam
Hồng Nam
24/12/2025 00:00 GMT+7

Những 'cửa ải' Tây Á ở vòng chung kết U.23 châu Á 2026 mang đến thử thách rất lớn cho U.23 Việt Nam.

U.23 Việt Nam chuẩn bị cho cuộc chiến thể lực

U.23 Việt Nam chuẩn bị bước vào chiến dịch đầu tiên, cũng là quan trọng nhất trong năm 2026 mang tên vòng chung kết U.23 châu Á, diễn ra vào tháng 1 năm sau.

Tấm HCV SEA Games 33 tiếp thêm tự tin cho cầu thủ, nhưng không đảm bảo thành công ở sân chơi diễn ra tại Ả Rập Xê Út sang năm. Bởi lẽ, khoảng cách từ Đông Nam Á đến "biển lớn" châu Á còn xa, nơi nhiều nền bóng đá như Thái Lan, Malaysia hay Indonesia từng chơi vơi. 

U.23 Việt Nam sẽ nhanh hơn và khỏe hơn để đánh bại các đội Tây Á- Ảnh 1.

U.23 Việt Nam trở lại tập luyện cho VCK U.23 châu Á

ẢNH: MINH TÚ

U.23 Việt Nam hai lần dừng bước ở tứ kết U.23 châu Á trong hai lần tham dự gần nhất, đều trước các đội bóng Tây Á như U.23 Ả Rập Xê Út (thua 0-2, năm 2022) và U.23 Iraq (thua 0-1, năm 2024). Năm nay, U.23 Việt Nam lại gặp Tây Á, thậm chí sớm hơn, đó là ở vòng bảng.

Lá thăm đã đưa học trò HLV Kim Sang-sik nằm chung bảng U.23 Ả Rập Xê Út, U.23 Jordan và U.23 Kyrgyzstan. Chia sẻ với Báo Thanh Niên, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn khẳng định việc nằm chung bảng với những nền bóng đá dự World Cup 2026 như Ả Rập Xê Út và Jordan là trải nghiệm quý, bởi đây là những đối thủ mạnh "mà chúng ta mời chưa chắc đã được". Bóng đá trẻ Tây Á luôn đáng gờm, nhờ nền tảng thể lực, kỹ thuật và sức chiến đấu ấn tượng. Ngoại trừ Nhật Bản, Hàn Quốc, Uzbekistan và Úc, các nền bóng đá còn lại thường lép vế khi gặp đối thủ Tây Á ở cấp U.23. 

Do đó, U.23 Việt Nam đã trở lại sân cỏ vào chiều qua (23.12). Đình Bắc cùng đồng đội chỉ có 4 ngày nghỉ ngơi sau trận chung kết SEA Games, trước khi quay lại guồng tập. 

Quỹ thời gian chuẩn bị cho giải châu Á chỉ còn 12 ngày, đồng nghĩa, U.23 Việt Nam không có thời gian hồi phục, mà phải bước vào cuộc marathon thể chất cần rất nhiều nghị lực và cố gắng.

Không ngại đèo cao 

VCK U.23 châu Á 2026 sẽ là giải đầu tiên, HLV Kim Sang-sik cùng U.23 Việt Nam giong buồm ra biển. 

Chiến lược gia người Hàn Quốc đoạt cú đúp vô địch U.23 Đông Nam Á và SEA Games nhờ lối chơi tối giản và trực diện. Thay vì đặt nặng kiểm soát bóng bằng những đường chuyền thừa thãi, HLV Kim Sang-sik đề cao tư duy tấn công, chuyền bóng ít nhưng mọi đường chuyền đều mang ý tưởng tấn công rõ rệt. U.23 Việt Nam, ưu tiên nhanh chóng tiếp cận cầu môn đối thủ và pressing quyết liệt để tổ chức tấn công. 

Tuy nhiên, để vận hành triết lý này, U.23 Việt Nam phải có thể lực và sức mạnh vượt trội đối thủ, nhằm áp chế các cuộc đua thể chất.

U.23 Việt Nam sẽ nhanh hơn và khỏe hơn để đánh bại các đội Tây Á- Ảnh 2.

U.23 Việt Nam phải nhanh hơn và bền hơn

ẢNH: MINH TÚ

Chuỗi 11 trận thắng liên tục dưới thời HLV Kim Sang-sik đã chứng minh sự bền bỉ của U.23 Việt Nam trong khoảng thời gian dài. Các cầu thủ cũng cải thiện thể lực, khi càng đá càng khỏe, thường ghi bàn kết liễu đối thủ trong hiệp 2, bên cạnh tinh thần chiến đấu dẻo dai. Tuy nhiên, đó mới thuần túy là sự lì lợm ở cấp độ Đông Nam Á. Các đối thủ VCK U.23 châu Á sẽ rất khác. 

Nên nhớ, trong 6 trận giao hữu với U.23 Trung Quốc, U.23 Hàn Quốc và U.23 Uzbekistan, U.23 Việt Nam chỉ thắng đúng 1 trận. Lấy 3 điểm ở giải châu Á luôn rất khó khăn, bởi chúng ta khỏe, nhưng đối thủ... còn khỏe và dạn dày hơn nhiều lần.

Trong khi U.23 Ả Rập Xê Út rất khéo và khỏe, U.23 Jordan lại giàu sức chiến đấu. Theo Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn, bản lĩnh thi đấu và sức bền là hai yếu tố lứa U.23 phải tốt hơn, để chiến đấu sòng phẳng với đối thủ.

HLV Kim Sang-sik từng giúp đội tuyển Việt Nam nhanh và khỏe hơn nhờ giáo án huấn luyện chuẩn K-League ở quãng tập huấn trước AFF Cup 2024. Tính toán điểm rơi phong độ hợp lý của thầy Kim giúp đội tuyển quốc gia thắng một mạch 7/8 trận tại AFF Cup, với 18/20 bàn được ghi trong hiệp 2. 

Chuyến tập huấn tại Qatar hứa hẹn giúp U.23 Việt Nam "lột xác", song với điều kiện, Đình Bắc cùng đồng đội phải nuốt trọn giáo án thể lực của ông Kim. 

Có thể tin, U.23 Việt Nam đáp ứng yêu cầu, khi lứa cầu thủ này được huấn luyện bài bản cả về tư duy chơi bóng lẫn nền tảng thể chất. Ngày càng nhiều CLB V-League đề cao huấn luyện thể lực, như Thể Công Viettel, PVF-CAND, CLB Công an Hà Nội, CLB Hà Nội, HAGL, Đà Nẵng..., đều là những đội đều đặn cung cấp tài năng cho thầy Kim. 

U.23 Việt Nam đã sẵn sàng leo núi cao, khi mỗi trận đấu lại là cơ hội để thầy trò ông Kim vượt qua giới hạn bản thân. 

Tin liên quan

Chủ tịch VFF: SEA Games 33 là lời khẳng định cho hướng đi đúng đắn của bóng đá Việt Nam

Chủ tịch VFF: SEA Games 33 là lời khẳng định cho hướng đi đúng đắn của bóng đá Việt Nam

Việc các đội tuyển Việt Nam cùng giành quyền vào chung kết SEA Games 33 là minh chứng cho sự chuẩn bị bài bản, định hướng rõ ràng và quá trình đầu tư dài hạn của bóng đá Việt Nam, tạo nền tảng cho những mục tiêu cao hơn trong khu vực.

Lời cảm ơn đặc biệt HLV Kim Sang-sik gửi VFF: 'Khi chúng tôi thiếu đồ ăn ở SEA Games...'

Nghe thầy Kim kể chuyện 'ma thuật' SEA Games

Khám phá thêm chủ đề

U.23 Việt Nam Tây á Kim Sang-sik U.23 châu Á
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận