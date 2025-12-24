U.23 Việt Nam sẽ nhanh hơn và khỏe hơn để đánh bại các đội Tây Á

U.23 Việt Nam chuẩn bị cho cuộc chiến thể lực

U.23 Việt Nam chuẩn bị bước vào chiến dịch đầu tiên, cũng là quan trọng nhất trong năm 2026 mang tên vòng chung kết U.23 châu Á, diễn ra vào tháng 1 năm sau.

Tấm HCV SEA Games 33 tiếp thêm tự tin cho cầu thủ, nhưng không đảm bảo thành công ở sân chơi diễn ra tại Ả Rập Xê Út sang năm. Bởi lẽ, khoảng cách từ Đông Nam Á đến "biển lớn" châu Á còn xa, nơi nhiều nền bóng đá như Thái Lan, Malaysia hay Indonesia từng chơi vơi.

U.23 Việt Nam trở lại tập luyện cho VCK U.23 châu Á ẢNH: MINH TÚ

U.23 Việt Nam hai lần dừng bước ở tứ kết U.23 châu Á trong hai lần tham dự gần nhất, đều trước các đội bóng Tây Á như U.23 Ả Rập Xê Út (thua 0-2, năm 2022) và U.23 Iraq (thua 0-1, năm 2024). Năm nay, U.23 Việt Nam lại gặp Tây Á, thậm chí sớm hơn, đó là ở vòng bảng.

Lá thăm đã đưa học trò HLV Kim Sang-sik nằm chung bảng U.23 Ả Rập Xê Út, U.23 Jordan và U.23 Kyrgyzstan. Chia sẻ với Báo Thanh Niên, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn khẳng định việc nằm chung bảng với những nền bóng đá dự World Cup 2026 như Ả Rập Xê Út và Jordan là trải nghiệm quý, bởi đây là những đối thủ mạnh "mà chúng ta mời chưa chắc đã được". Bóng đá trẻ Tây Á luôn đáng gờm, nhờ nền tảng thể lực, kỹ thuật và sức chiến đấu ấn tượng. Ngoại trừ Nhật Bản, Hàn Quốc, Uzbekistan và Úc, các nền bóng đá còn lại thường lép vế khi gặp đối thủ Tây Á ở cấp U.23.

Do đó, U.23 Việt Nam đã trở lại sân cỏ vào chiều qua (23.12). Đình Bắc cùng đồng đội chỉ có 4 ngày nghỉ ngơi sau trận chung kết SEA Games, trước khi quay lại guồng tập.

Quỹ thời gian chuẩn bị cho giải châu Á chỉ còn 12 ngày, đồng nghĩa, U.23 Việt Nam không có thời gian hồi phục, mà phải bước vào cuộc marathon thể chất cần rất nhiều nghị lực và cố gắng.

Không ngại đèo cao

VCK U.23 châu Á 2026 sẽ là giải đầu tiên, HLV Kim Sang-sik cùng U.23 Việt Nam giong buồm ra biển.

Chiến lược gia người Hàn Quốc đoạt cú đúp vô địch U.23 Đông Nam Á và SEA Games nhờ lối chơi tối giản và trực diện. Thay vì đặt nặng kiểm soát bóng bằng những đường chuyền thừa thãi, HLV Kim Sang-sik đề cao tư duy tấn công, chuyền bóng ít nhưng mọi đường chuyền đều mang ý tưởng tấn công rõ rệt. U.23 Việt Nam, ưu tiên nhanh chóng tiếp cận cầu môn đối thủ và pressing quyết liệt để tổ chức tấn công.

Tuy nhiên, để vận hành triết lý này, U.23 Việt Nam phải có thể lực và sức mạnh vượt trội đối thủ, nhằm áp chế các cuộc đua thể chất.

U.23 Việt Nam phải nhanh hơn và bền hơn ẢNH: MINH TÚ

Chuỗi 11 trận thắng liên tục dưới thời HLV Kim Sang-sik đã chứng minh sự bền bỉ của U.23 Việt Nam trong khoảng thời gian dài. Các cầu thủ cũng cải thiện thể lực, khi càng đá càng khỏe, thường ghi bàn kết liễu đối thủ trong hiệp 2, bên cạnh tinh thần chiến đấu dẻo dai. Tuy nhiên, đó mới thuần túy là sự lì lợm ở cấp độ Đông Nam Á. Các đối thủ VCK U.23 châu Á sẽ rất khác.

Nên nhớ, trong 6 trận giao hữu với U.23 Trung Quốc, U.23 Hàn Quốc và U.23 Uzbekistan, U.23 Việt Nam chỉ thắng đúng 1 trận. Lấy 3 điểm ở giải châu Á luôn rất khó khăn, bởi chúng ta khỏe, nhưng đối thủ... còn khỏe và dạn dày hơn nhiều lần.

Trong khi U.23 Ả Rập Xê Út rất khéo và khỏe, U.23 Jordan lại giàu sức chiến đấu. Theo Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn, bản lĩnh thi đấu và sức bền là hai yếu tố lứa U.23 phải tốt hơn, để chiến đấu sòng phẳng với đối thủ.

HLV Kim Sang-sik từng giúp đội tuyển Việt Nam nhanh và khỏe hơn nhờ giáo án huấn luyện chuẩn K-League ở quãng tập huấn trước AFF Cup 2024. Tính toán điểm rơi phong độ hợp lý của thầy Kim giúp đội tuyển quốc gia thắng một mạch 7/8 trận tại AFF Cup, với 18/20 bàn được ghi trong hiệp 2.

Chuyến tập huấn tại Qatar hứa hẹn giúp U.23 Việt Nam "lột xác", song với điều kiện, Đình Bắc cùng đồng đội phải nuốt trọn giáo án thể lực của ông Kim.

Có thể tin, U.23 Việt Nam đáp ứng yêu cầu, khi lứa cầu thủ này được huấn luyện bài bản cả về tư duy chơi bóng lẫn nền tảng thể chất. Ngày càng nhiều CLB V-League đề cao huấn luyện thể lực, như Thể Công Viettel, PVF-CAND, CLB Công an Hà Nội, CLB Hà Nội, HAGL, Đà Nẵng..., đều là những đội đều đặn cung cấp tài năng cho thầy Kim.

U.23 Việt Nam đã sẵn sàng leo núi cao, khi mỗi trận đấu lại là cơ hội để thầy trò ông Kim vượt qua giới hạn bản thân.