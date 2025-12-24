Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

HLV Kim Sang-sik dùng từ 'vĩ đại' để ca ngợi nhân vật đã thành huyền thoại tại Việt Nam

Hồng Nam
Hồng Nam
24/12/2025 12:32 GMT+7

Ngay từ những ngày đầu đảm nhận cương vị HLV trưởng đội tuyển Việt Nam, ông Kim Sang-sik đã nhiều lần nhắc đến HLV Park Hang-seo với sự tôn trọng lớn. Với nhà cầm quân người Hàn Quốc, người tiền nhiệm không chỉ là biểu tượng thành công của bóng đá Việt Nam, mà còn là tấm gương về tư duy làm nghề và cách xây dựng tập thể.

HLV Kim Sang-sik dành sự tôn trọng đặc biệt cho HLV Park Hang-seo

HLV Kim Sang-sik từng khẳng định HLV Park Hang-seo là người đã đặt nền móng vững chắc cho sự phát triển của các đội tuyển Việt Nam trong nhiều năm qua. Những thành công vang dội ở đấu trường khu vực và châu lục dưới thời ông Park được xem là di sản quan trọng, tạo ra niềm tin, bản lĩnh và tinh thần chiến đấu cho các thế hệ cầu thủ.

Nhà cầm quân này cũng thừa nhận áp lực không nhỏ khi kế nhiệm một HLV đã để lại dấu ấn quá đậm nét. Tuy vậy, ông Kim cho rằng đó vừa là thách thức, vừa là động lực để bản thân nỗ lực nhiều hơn. "HLV Park Hang-seo đã làm rất tốt công việc của mình. Tôi tôn trọng và học hỏi từ những gì ông ấy đã xây dựng cho bóng đá Việt Nam", ông Kim từng chia sẻ.

HLV Kim Sang-sik dùng từ 'vĩ đại' để ca ngợi nhân vật đã thành huyền thoại tại Việt Nam- Ảnh 1.

Theo HLV Kim Sang-sik, điều ông học được nhiều nhất từ người đồng hương là cách truyền tinh thần, sự gắn kết và niềm tin cho cầu thủ. Đó cũng là giá trị cốt lõi mà ông Kim muốn tiếp tục duy trì, đồng thời từng bước bổ sung những điểm mới phù hợp với triết lý và con người hiện tại của đội tuyển.

Việc thường xuyên nhắc đến HLV Park Hang-seo với thái độ khiêm tốn và cầu thị cho thấy HLV Kim Sang-sik không xem mình là người "thay thế", mà là người tiếp nối. Trong hành trình mới của bóng đá Việt Nam, sự tôn trọng quá khứ chính là nền tảng để hướng tới những mục tiêu dài hơi và bền vững hơn.

Ông xem những thành công mà HLV Park tạo dựng không chỉ là dấu mốc lịch sử, mà còn là nền tảng quan trọng để bóng đá Việt Nam tiếp tục phát triển.

Ông Park Hang-seo đã có công trạng vĩ đại, HLV Kim Sang-sik nhấn mạnh

Mới đây, HLV Kim Sang-sik lại nhấn mạnh: "Công trạng vĩ đại của HLV Park Hang-seo cũng là động lực để tôi có thể tiếp nối những gì ông đã làm ở Việt Nam". Theo ông Kim, di sản lớn nhất mà người đồng hương để lại không chỉ nằm ở các danh hiệu, mà còn là tinh thần chiến đấu, sự tự tin và niềm tin vào nội lực của cầu thủ Việt Nam.

HLV Kim Sang-sik dùng từ 'vĩ đại' để ca ngợi nhân vật đã thành huyền thoại tại Việt Nam- Ảnh 2.

Những hình ảnh tuyệt vời của bóng đá Việt Nam. Thầy Park được tung lên trời

HLV Kim Sang-sik dùng từ 'vĩ đại' để ca ngợi nhân vật đã thành huyền thoại tại Việt Nam- Ảnh 3.

Thầy Kim cũng được tung lên trời

Ảnh: Đồng Nguyên Khang

Ở chiều ngược lại, HLV Park Hang-seo cũng dành những tình cảm đặc biệt cho bóng đá Việt Nam. Sau khi U.22 Việt Nam giành tấm HCV SEA Games thứ ba trong lịch sử, ông đã gửi lời chúc mừng đầy xúc động: "Dù hơi chậm nhưng tôi vẫn muốn gửi lời chúc mừng đến U.22 Việt Nam với tấm huy chương vàng tại SEA Games. Đây là lời khẳng định về tầm nhìn của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam về phát triển bóng đá Việt Nam".

HLV Park cho rằng chiến thắng này cho thấy bóng đá Việt Nam hoàn toàn có thể vươn tới vinh quang bằng chính nội lực, nếu đi đúng hướng và đủ kiên nhẫn. Ông cũng gửi gắm niềm tin đến HLV Kim Sang-sik: "Hy vọng rằng chiếc nhẫn tôi đã tặng cho HLV Kim sẽ luôn giúp ông bình an trong tâm hồn và đầy may mắn trong giải đấu sắp tới. Tôi tự hào về các bạn và sẽ luôn ủng hộ bóng đá Việt Nam".

Những chia sẻ từ hai HLV người Hàn Quốc cho thấy sự tiếp nối đầy trân trọng giữa các thế hệ. Đó không chỉ là câu chuyện chuyên môn, mà còn là biểu tượng của niềm tin, trách nhiệm và khát vọng đưa bóng đá Việt Nam tiến xa hơn trên hành trình phía trước.

Park Hang-seo Liên đoàn bóng đá việt nam Việt Nam Kim Sang-sik
