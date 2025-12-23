Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Đội tuyển Việt Nam ngày càng mạnh nhờ Nations League?

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
23/12/2025 18:01 GMT+7

Với các đội tuyển thuộc nhóm giữa của châu Á như Việt Nam, việc Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) tổ chức Nations League là tín hiệu tích cực.

Nations League lần đầu được biết đến vào năm 2018. Khi đó, Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) tổ chức Nations League với mục đích giảm tải số trận giao hữu quốc tế vốn "vô thưởng, vô phạt" và cũng không có nhiều chất lượng chuyên môn, đồng thời tạo điều kiện cho các đội tuyển không vượt qua vòng loại EURO, World Cup có cơ hội thi đấu. AFC mong muốn tạo sân chơi có ý nghĩa tương tự cho các đội châu Á. Trong thời gian tới, AFC sẽ thông báo chi tiết thể thức, lịch thi đấu… về giải đấu này.

Đội tuyển Việt Nam ngày càng mạnh nhờ Nations League?- Ảnh 1.

Đội tuyển VN có cơ hội gặp Nhật Bản, Hàn Quốc… nhờ AFC Nations League

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Nếu được triển khai, AFC Nations League sẽ giải quyết rất nhiều vấn đề cho đội tuyển VN. Hơn 2 năm qua, lịch thi đấu của VN thường không ổn định. Thầy trò HLV Kim Sang-sik không có quá nhiều trận đấu chất lượng, chủ yếu thi đấu giao hữu (nếu không dự AFF Cup hay vòng loại Asian Cup).

Điểm cốt lõi của AFC Nations League nằm ở việc phân tầng các đội tuyển theo trình độ. Thay vì thường xuyên phải đối đầu với những đối thủ quá mạnh hoặc quá yếu, đội tuyển VN sẽ có cơ hội thi đấu ổn định với các đội bóng vừa tầm. Đây là điều kiện lý tưởng để duy trì tính cạnh tranh, tránh những trận thua đậm gây tổn hại tâm lý, đồng thời vẫn đủ thử thách để buộc đội tuyển phải thi đấu nghiêm túc và cải thiện chất lượng lối chơi liên tục.

Về mặt chuyên môn, một hệ thống thi đấu ổn định giúp ban huấn luyện dễ dàng xây dựng kế hoạch dài hạn. HLV không còn phải quá vội vàng tìm đối thủ trong từng đợt FIFA Days, mà có thể từng bước hoàn thiện chiến thuật, thử nghiệm nhân sự và định hình bộ khung đội tuyển. Đặc biệt, AFC Nations League tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình trẻ hóa đội hình của toàn đội khi các cầu thủ trẻ được trao cơ hội trong môi trường thi đấu có tính điểm, thay vì chỉ thử nghiệm ở giao hữu. Việc giải đấu có lên - xuống hạng cũng giúp cầu thủ chơi bóng quyết tâm hơn.

Chúng ta không thể không nhắc tới yếu tố điểm số FIFA. Trong bối cảnh việc cải thiện thứ hạng FIFA ngày càng quan trọng đối với công tác phân nhóm hạt giống, AFC Nations League mang lại lợi thế rõ rệt so với giao hữu truyền thống. Những trận đấu có tính cạnh tranh cao, gặp đối thủ cùng đẳng cấp, giúp đội tuyển VN tích lũy điểm số dễ dàng hơn.

Ở góc độ quản trị bóng đá, AFC Nations League cũng là bước tiến giúp các liên đoàn quốc gia, trong đó có VFF chủ động hơn trong công tác tổ chức và phát triển đội tuyển. Lịch thi đấu rõ ràng, có tính chu kỳ giúp tối ưu hóa công tác chuẩn bị, phân bổ nguồn lực và phối hợp với CLB trong việc nhả cầu thủ. Đây là yếu tố quan trọng để xây dựng một nền bóng đá vận hành theo chuẩn mực chuyên nghiệp và cũng sẽ tiết kiệm được nhiều chi phí cho AFC cũng như VFF.

Với đội tuyển VN, sân chơi này không chỉ là nơi phân định thắng thua, mà còn là nền tảng để nâng tầm và tiến bộ. Nếu VN tận dụng tốt, AFC Nations League hoàn toàn có thể trở thành mắt xích quan trọng trong chiến lược đưa "Những chiến binh sao vàng" tiến gần hơn tới nhóm cạnh tranh vé dự World Cup.


Tin liên quan

Bảng xếp hạng FIFA mới nhất: Đội tuyển Việt Nam tăng bậc rất mạnh, Malaysia rớt hạng khó tin

Bảng xếp hạng FIFA mới nhất: Đội tuyển Việt Nam tăng bậc rất mạnh, Malaysia rớt hạng khó tin

Tối 22.12, bảng xếp hạng FIFA cuối cùng năm 2025 được công bố, đội tuyển Việt Nam tăng bậc tốt nhất trong tháng (3 bậc), lên hạng 107 thế giới và 19 châu Á. Trong khi đội Malaysia rớt hạng mạnh do bị xử thua.

Khám phá thêm chủ đề

đội tuyển Việt Nam Nations League World Cup
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận