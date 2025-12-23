Đội tuyển Việt Nam ngày càng mạnh nhờ Nations League?

Nations League lần đầu được biết đến vào năm 2018. Khi đó, Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) tổ chức Nations League với mục đích giảm tải số trận giao hữu quốc tế vốn "vô thưởng, vô phạt" và cũng không có nhiều chất lượng chuyên môn, đồng thời tạo điều kiện cho các đội tuyển không vượt qua vòng loại EURO, World Cup có cơ hội thi đấu. AFC mong muốn tạo sân chơi có ý nghĩa tương tự cho các đội châu Á. Trong thời gian tới, AFC sẽ thông báo chi tiết thể thức, lịch thi đấu… về giải đấu này.

Đội tuyển VN có cơ hội gặp Nhật Bản, Hàn Quốc… nhờ AFC Nations League ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Nếu được triển khai, AFC Nations League sẽ giải quyết rất nhiều vấn đề cho đội tuyển VN. Hơn 2 năm qua, lịch thi đấu của VN thường không ổn định. Thầy trò HLV Kim Sang-sik không có quá nhiều trận đấu chất lượng, chủ yếu thi đấu giao hữu (nếu không dự AFF Cup hay vòng loại Asian Cup).

Điểm cốt lõi của AFC Nations League nằm ở việc phân tầng các đội tuyển theo trình độ. Thay vì thường xuyên phải đối đầu với những đối thủ quá mạnh hoặc quá yếu, đội tuyển VN sẽ có cơ hội thi đấu ổn định với các đội bóng vừa tầm. Đây là điều kiện lý tưởng để duy trì tính cạnh tranh, tránh những trận thua đậm gây tổn hại tâm lý, đồng thời vẫn đủ thử thách để buộc đội tuyển phải thi đấu nghiêm túc và cải thiện chất lượng lối chơi liên tục.

Về mặt chuyên môn, một hệ thống thi đấu ổn định giúp ban huấn luyện dễ dàng xây dựng kế hoạch dài hạn. HLV không còn phải quá vội vàng tìm đối thủ trong từng đợt FIFA Days, mà có thể từng bước hoàn thiện chiến thuật, thử nghiệm nhân sự và định hình bộ khung đội tuyển. Đặc biệt, AFC Nations League tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình trẻ hóa đội hình của toàn đội khi các cầu thủ trẻ được trao cơ hội trong môi trường thi đấu có tính điểm, thay vì chỉ thử nghiệm ở giao hữu. Việc giải đấu có lên - xuống hạng cũng giúp cầu thủ chơi bóng quyết tâm hơn.

Chúng ta không thể không nhắc tới yếu tố điểm số FIFA. Trong bối cảnh việc cải thiện thứ hạng FIFA ngày càng quan trọng đối với công tác phân nhóm hạt giống, AFC Nations League mang lại lợi thế rõ rệt so với giao hữu truyền thống. Những trận đấu có tính cạnh tranh cao, gặp đối thủ cùng đẳng cấp, giúp đội tuyển VN tích lũy điểm số dễ dàng hơn.

Ở góc độ quản trị bóng đá, AFC Nations League cũng là bước tiến giúp các liên đoàn quốc gia, trong đó có VFF chủ động hơn trong công tác tổ chức và phát triển đội tuyển. Lịch thi đấu rõ ràng, có tính chu kỳ giúp tối ưu hóa công tác chuẩn bị, phân bổ nguồn lực và phối hợp với CLB trong việc nhả cầu thủ. Đây là yếu tố quan trọng để xây dựng một nền bóng đá vận hành theo chuẩn mực chuyên nghiệp và cũng sẽ tiết kiệm được nhiều chi phí cho AFC cũng như VFF.

Với đội tuyển VN, sân chơi này không chỉ là nơi phân định thắng thua, mà còn là nền tảng để nâng tầm và tiến bộ. Nếu VN tận dụng tốt, AFC Nations League hoàn toàn có thể trở thành mắt xích quan trọng trong chiến lược đưa "Những chiến binh sao vàng" tiến gần hơn tới nhóm cạnh tranh vé dự World Cup.



