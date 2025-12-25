Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

U.23 Việt Nam có thể làm nên điều kỳ diệu tại giải châu Á

Giang Lao
Giang Lao
25/12/2025 00:00 GMT+7

Trang chủ của Liên đoàn Bóng đá châu Á (the-AFC.com) nhận định U.23 VN hoàn toàn có thể làm nên điều kỳ diệu ở VCK U.23 châu Á diễn ra từ 6 - 24.1.2026, khi đang sở hữu đội hình chất lượng.

AFC kỳ vọng vào U.23 Việt Nam

Trong lịch sử các VCK U.23 châu Á, những đội từng vào chung kết, trước hoặc sau đều giành ngôi vô địch. Như trường hợp đội Ả Rập Xê Út, sau 2 lần về nhì vào năm 2013 và 2020, đến năm 2022 họ đã vô địch tại Uzbekistan. Hoặc như U.23 Hàn Quốc thua chung kết năm 2016, đã lên ngôi năm 2020. 

Cho đến nay, chỉ có U.23 Nhật Bản vào chung kết hai lần (2016 và 2024) và đều vô địch. Các "Samurai xanh" đang ấp ủ tham vọng sẽ trở thành đội đầu tiên bảo vệ thành công ngôi vô địch nếu đăng quang tại giải đấu sắp tới. Trong khi đó, U.23 Uzbekistan vào chung kết lần đầu tiên tại Thường Châu 2018 đã lên ngôi vô địch nhờ thắng U.23 VN thời kỳ của Quang Hải, Công Phượng… với tỷ số 2-1 sau hiệp phụ. Tuy nhiên, hai lần vào chung kết tiếp theo các năm 2022 và 2024, Uzbekistan đều thất bại. Trong khi đó, đội U.23 Iraq vô địch năm 2013 (phiên bản đầu tiên của U.23 châu Á) và từ đó đến nay họ chưa lần nào góp mặt ở trận chung kết.

Theo the-AFC.com, VCK U.23 châu Á luôn chứa đựng tính bất ngờ, trong 6 kỳ đã có 5 nhà vô địch khác nhau. Do đó, U.23 VN, từng 6/7 lần góp mặt ở VCK, 1 lần góp mặt ở trận chung kết và 2 lần vào tứ kết (2022 và 2024), hoàn toàn có thể trở thành nhân tố gây bất ngờ lớn nhất tại giải lần này.

U.23 Việt Nam có thể làm nên điều kỳ diệu tại giải châu Á- Ảnh 1.

U.23 VN có nhiều yếu tố hứa hẹn gây bất ngờ lớn tại VCK châu Á 2026

ẢNH: NHẬT THỊNH

Tại VCK U.23 châu Á 2026, U.23 VN nằm ở bảng A cùng với đội chủ nhà Ả Rập Xê Út, Jordan và Kyrgyzstan. Trong đó, Kyrgyzstan lần đầu tham dự, còn Jordan và Ả Rập Xê Út nằm trong số các đội có mặt ở cả 7 VCK. U.23 VN đã 6 lần tham dự, chỉ vắng mặt trong lần đầu (2013).

Các cầu thủ trẻ VN sẽ ra quân gặp Jordan vào 18 giờ 30 ngày 6.1.2026 trên sân King Abdullah Sports City Hall. Kế tiếp là gặp Kyrgyzstan cũng ở sân này lúc 21 giờ ngày 9.1.2026. Trận cuối vòng bảng, U.23 VN gặp chủ nhà Ả Rập Xê Út lúc 23 giờ 30 ngày 12.1.2026 trên sân Prince Abdullah Al-Faisal Sports City (đều giờ VN).

"U.23 VN hiện sở hữu không ít cầu thủ đang khoác áo đội tuyển VN như bộ đôi tấn công xuất sắc Khuất Văn Khang - Nguyễn Đình Bắc. Bên cạnh đó là trung vệ Lý Đức, thủ môn Trung Kiên, tiền vệ Thái Sơn hay hậu vệ Hiểu Minh, tiền đạo Thanh Nhàn. U.23 VN hứa hẹn sẽ gây bất ngờ lớn tại giải U.23 châu Á sắp tới", trang chủ của AFC dự báo.

VCK U.23 châu Á 2026 với 16 đội tham dự, chia thành 4 bảng đấu, mỗi bảng 4 đội, 2 đội xếp nhất, nhì bảng đi tiếp vào tứ kết (thi đấu ngày 16 và 17.1). Các trận bán kết diễn ra ngày 20.1; tranh hạng 3 ngày 23.1 và chung kết vào 24.1.


