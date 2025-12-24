U.23 Việt Nam đang tập gì để mơ kỳ tích châu Á, Lý Đức mong Đình Bắc giành Quả bóng vàng

U.23 Việt Nam rèn lại dứt điểm và bóng bổng

Chiều 24.12, U.23 Việt Nam tiếp tục ra sân tập buổi thứ hai, trên hành trình hướng tới VCK U.23 châu Á 2026. Do các cầu thủ vừa trải qua kỳ SEA Games căng thẳng, nên HLV Kim Sang-sik đang duy trì cường độ tập luyện vừa phải, chủ yếu để cầu thủ thả lỏng nhẹ nhàng, lấy lại thể trạng và nhịp độ thi đấu sau 4 ngày nghỉ ngơi.

Chia sẻ với báo chí, trung vệ Phạm Lý Đức khẳng định U.23 Việt Nam được thầy Kim nhắc nhở để cải thiện thiếu sót gặp phải ở SEA Games 33. Do các đối thủ ở VCK U.23 châu Á mạnh hơn Đông Nam Á, nên toàn đội cần nâng cấp lối chơi mới có thể đạt mục tiêu vượt vòng bảng.

"Trọng tâm của U.23 Việt Nam hiện tại là làm sao củng cố được những gì còn thiếu sót ở SEA Games. Thầy tập trung cho cầu thủ vào khâu dứt điểm và khâu phòng ngự bóng bổng", Lý Đức đánh giá.

U.23 Việt Nam gấp rút chuẩn bị cho VCK U.23 châu Á ẢNH: MINH TÚ

Ở đợt tập trung chuẩn bị cho VCK U.23 châu Á 2026, HLV Kim Sang-sik bổ sung thêm hai gương mặt, đó là trung vệ Lê Văn Hà (CLB Hà Nội) và tiền đạo Bùi Vĩ Hào (CLB Bình Dương). Lý Đức khẳng định: "Vĩ Hào mới trở lại nên thầy cho bắt nhịp dần. Đây là sự tăng cường rất tốt cho hàng công. Văn Hà cũng là cầu thủ đã tập trung nhiều ở các đợt trước, nên đây là lựa chọn củng cố cả ở phòng ngự lẫn tấn công".

U.23 Việt Nam sẽ lên đường sang Qatar tập huấn trước khi đá VCK U.23 châu Á 2026. Do Qatar tương đồng về thời tiết với Ả Rập Xê Út, nơi U.23 Việt Nam đá giải châu Á, nên đây là bước chuẩn bị cần thiết để các cầu thủ thích nghi với điều kiện thi đấu.

U.23 Việt Nam gặp U.23 Jordan ở trận ra quân lúc 18 giờ 30 ngày 6.1. Sau đó, đội gặp U.23 Kyrgyzstan lúc 21 giờ 30 ngày 9.1. Ở trận "chung kết" bảng đấu lúc 23 giờ 30 ngày 12.1, U.23 Việt Nam sẽ đối đầu chủ nhà U.23 Ả Rập Xê Út.

Khi được hỏi về khoảnh khắc nhận băng đội trưởng từ Đình Bắc ở trận chung kết SEA Games 33, Lý Đức nói: "Tôi không nhớ chính xác (khoảnh khắc ấy diễn ra) khi nào, nhưng khi đó HLV Kim Sang-sik chỉ đạo Đình Bắc sẽ được thay ra. Đình Bắc nhường lại băng đội trưởng cho tôi, sau khi anh em trong đội thúc giục. Đình Bắc cũng muốn tôi truyền tải năng lượng tích cực cho toàn đội ở những phút cuối".

'Mong Đình Bắc giành Quả bóng vàng Việt Nam'

Trả lời báo chí, trung vệ Lý Đức khẳng định mong muốn Đình Bắc sẽ giành Quả bóng vàng Việt Nam. "Tôi hy vọng Đình Bắc giành Quả bóng vàng Việt Nam, dù chưa thể biết giải thưởng thuộc về ai", Lý Đức nói.

Lý Đức (thứ hai từ phải qua) là trụ cột hàng thủ vô địch SEA Games 33 ẢNH: MINH TU

Danh sách rút gọn tốp 5 Quả bóng vàng Việt Nam (giải thưởng cá nhân danh giá của bóng đá Việt Nam do Báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức) đã được công bố, với những cái tên bất ngờ. Bên cạnh dàn cầu thủ kỳ cựu như Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Quang Hải và Nguyễn Tiến Linh, hai ngôi sao U.22 Việt Nam gồm Đình Bắc và Trung Kiên cũng hiện diện.

Đây là kết quả xứng đáng, khi nhìn lại năm 2025, U.23 Việt Nam đạt thành công vang dội với cú đúp vô địch Đông Nam Á và SEA Games. Đình Bắc cùng đồng đội cũng đồng thời đoạt vé đến vòng chung kết U.23 châu Á 2026, khép lại năm với thành tích toàn thắng 11 trận.

Lý Đức chia sẻ thêm về tiến độ tập luyện: "Hôm nay là buổi tập thứ hai của U.23 Việt Nam. Hôm qua, chúng tôi chủ yếu gặp gỡ nhau và tập nhẹ, nên thầy cũng chưa nhắc nhiều. Nhưng trước khi bước vào tập trung cho SEA Games, thầy cũng đã nói rằng đây không chỉ là chuẩn bị cho SEA Games mà còn là cho cả quá trình lâu dài, hướng tới U.23 châu Á.

Ở sân chơi châu Á, chúng tôi có thể phải gặp Nhật Bản, Hàn Quốc cùng những đối thủ mạnh, do đó cả đội phải nỗ lực rất nhiều, đặc biệt trong khâu tấn công".



