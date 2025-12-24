Chủ tịch VFF: 'Bạn bè quốc tế ca ngợi trận chung kết U.22 Việt Nam thắng Thái hay chưa từng thấy’

'Đã có lúc tưởng như U.22 Việt Nam khó ngược dòng'

Chia sẻ với Báo Thanh Niên sau thành công của U.22 Việt Nam tại SEA Games 33, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn tiết lộ, đã có lúc chính ông cũng lung lay niềm tin vào cơ hội lật ngược thế cờ của U.22 Việt Nam.

"Đó là thời điểm sau khi hiệp 1 khép lại, khi chúng ta thua trước 0-2. Để thua 2 bàn trong bất cứ trận nào cũng đều khó khăn, chứ đừng nói là chung kết. Đá chung kết đòi hỏi độ lì tâm lý rất cao, nên lội ngược dòng là chuyện rất khó. Tôi vẫn nhớ lúc hết hiệp 1, mình bước ra ngoài phòng, lo lắng nhưng phải tự trấn tĩnh bản thân", Chủ tịch VFF tiết lộ.

U.23 Việt Nam đạt thành công vang dội ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Tuy nhiên, những gì diễn ra trong hiệp 2 và hiệp phụ đã trở thành lịch sử. U.22 Việt Nam gỡ lại 2-2 nhờ bàn thắng của Đình Bắc cùng pha phản lưới của hậu vệ U.22 Thái Lan. Bước vào hiệp phụ thứ nhất, pha đệm lòng cận thành của Thanh Nhàn đã đóng sập cánh cửa của đối thủ.

"Bạn bè quốc tế có bảo tôi rằng chưa bao giờ thấy trận đấu nào hay như thế. U.22 Việt Nam đã thể hiện được bản lĩnh, khí chất của con người Việt Nam. Bóng đá quốc tế không phải lúc nào cũng được xem những màn lội ngược dòng ấn tượng ở chung kết", ông Trần Quốc Tuấn kể lại, tin rằng tinh thần quật khởi của U.22 Việt Nam có thể gợi nhiều người nhớ đến màn ngược dòng của Manchester United trước Bayern Munich ở chung kết Champions League năm 1999, trên sân Camp Nou của Barcelona.

"Bóng đá mang đến bài học cho người trẻ, rằng nếu có ý chí và tinh thần không từ bỏ, chúng ta sẽ vượt qua khó khăn, tháo gỡ nút thắt tưởng như không thể", Chủ tịch VFF nhấn mạnh.

HLV Kim Sang-sik: 'Đừng nghĩ đối thủ là Thái Lan'

Trả lời phỏng vấn Báo Thanh Niên, HLV Kim Sang-sik cũng không quên thời khắc khó khăn ở chung kết. Khi U.22 Việt Nam bị dẫn 2 bàn chóng vánh, ông Kim thừa nhận chỉ muốn... "độn thổ" và bối rối không biết động viên học trò ra sao.

"Sau hiệp 1, tôi muốn nhắc cầu thủ rằng họ đừng bỏ cuộc. Với nhiều cầu thủ, đây là SEA Games cuối nên đừng làm gì để mình phải hối hận. Họ đủ tư cách giành HCV và họ phải có niềm tin.

Tôi đã động viên, khích lệ cầu thủ rằng dù thua 2 bàn, nhưng nếu đá đúng với những gì đã chuẩn bị, U.22 Việt Nam sẽ lật ngược thế cờ. Tôi nhắc họ rằng đội tuyển Việt Nam đã vô địch tại Rajamangala nên U.22 cũng có thể. Đừng để mình nuối tiếc vì bất kỳ điều gì", ông Kim nói.

HLV Kim Sang-sik giúp U.22 Việt Nam hai lần đăng quang tại Thái Lan ẢNH: TUẤN MINH

Trước thời HLV Kim Sang-sik, bóng đá Việt Nam có gần ba thập kỷ chịu nỗi ám ảnh mang tên Thái Lan. Ngay cả HLV Park Hang-seo khi nắm bóng đá Việt Nam cũng chưa từng thắng đội tuyển Thái Lan ở giải chính thức, đồng thời chỉ 1 lần hạ được U.23 Thái Lan (thắng 4-0 trên sân nhà ở vòng loại U.23 châu Á 2020). Thế nhưng, ông Kim đã thay đổi lịch sử. Đội tuyển Việt Nam đánh bại Thái Lan tới 2 lần ở chung kết AFF Cup 2024, còn U.22 Việt Nam cũng thắng đội trẻ xứ chùa vàng để vô địch SEA Games 33. Ấn tượng hơn, 2 trong 3 chiến thắng diễn ra trên sân khách.

"Trước kia, tôi cũng từng nghe những câu chuyện rằng bóng đá Việt Nam thường căng cứng, gặp vấn đề tâm lý khi gặp Thái Lan. Đầu năm vừa qua, khi đội tuyển Việt Nam đấu Thái Lan ở chung kết AFF Cup 2024, tôi nói cầu thủ rằng đừng nghĩ mình đá với Thái Lan, mà cứ nghĩ mình đá với đối thủ bất kỳ.

Tôi muốn cả đội tập trung vào mục tiêu chiến thắng là được. Còn lần này, tôi so sánh U.22 với đội tuyển, rằng các anh làm được thì các bạn cũng có thể. Tôi muốn kích thích tâm lý để họ tự tin. Nhờ vậy, U.22 Việt Nam rất vững vàng khi gặp U.22 Thái Lan, nên chúng tôi đã thắng", HLV Kim Sang-sik trải lòng.