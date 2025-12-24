Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

HLV Kim Sang-sik hé lộ mục tiêu ‘khủng’ của U.23 Việt Nam tại châu Á, lên kế hoạch mổ băng đối thủ

Hồng Nam
Hồng Nam
24/12/2025 14:56 GMT+7

HLV Kim Sang-sik khẳng định U.23 Việt Nam sẽ không dừng lại ở những kết quả đã đạt được, mà hướng tới việc thể hiện bản lĩnh và sự tiến bộ rõ nét khi bước ra sân chơi lớn tại vòng chung kết U.23 châu Á 2026.

Chia sẻ về mục tiêu của U.23 Việt Nam, HLV Kim Sang-sik nhấn mạnh yếu tố nỗ lực và tinh thần cầu tiến của các cầu thủ trẻ.

“Với sự cố gắng, chăm chỉ của cầu thủ, tôi tin U.23 Việt Nam sẽ có kết quả tốt. Nhưng các cầu thủ sẽ không được dừng lại tại đây, mà phải chơi tốt ở những giải đấu đỉnh cao hơn”, nhà cầm quân người Hàn Quốc cho biết. 

HLV Kim Sang-sik hé lộ mục tiêu ‘khủng’ của U.23 Việt Nam tại châu Á, lên kế hoạch mổ băng đối thủ - Ảnh 1.

U.23 Việt Nam sẽ mở hàng cho bóng đá Việt Nam năm 2026 bằng giải U.23 châu Á

Ảnh: Nhật Thịnh

Theo HLV Kim Sang-sik, vòng chung kết U.23 châu Á sắp tới sẽ là thử thách thực sự với U.23 Việt Nam khi phải đối đầu với nhiều đối thủ mạnh hàng đầu châu lục. Ban huấn luyện xác định đây không chỉ là giải đấu để cạnh tranh thành tích, mà còn là cơ hội quan trọng để các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm, hoàn thiện bản thân và chuẩn bị cho những cột mốc lớn hơn trong sự nghiệp. 

“Ở VCK U.23 châu Á, U.23 Việt Nam sẽ gặp những đối thủ rất mạnh. Thông qua các buổi họp, phân tích chiến thuật, chúng tôi sẽ chỉ ra những điểm còn thiếu sót, từ đó cải thiện để đội chơi tốt hơn nữa ở các giải đấu trước mắt”, HLV Kim Sang-sik nói thêm. U.23 Việt Nam cũng sẽ lên kế hoạch "mổ băng" các đối thủ cùng bảng.


HLV Kim Sang-sik ‘3 danh hiệu năm 2025 là mồ hôi, nước mắt và danh dự của bóng đá Việt Nam’

Tại giải U.23 châu Á, U.23 Việt Nam sẽ ra quân gặp U.23 Jordan vào ngày 6.1. Tiếp đó, thầy trò HLV Kim Sang-sik chạm trán U.23 Kyrgyzstan vào ngày 9.1, trước khi khép lại vòng bảng bằng cuộc đối đầu đầy thử thách với chủ nhà U.23 Ả Rập Xê Út vào ngày 12.1.

HLV Kim Sang-sik lạc quan

Niềm tin của chiến lược gia người Hàn Quốc dành cho các học trò không phải là không có cơ sở. Trước thềm SEA Games, nhiều cầu thủ trong thành phần U.23 Việt Nam đã có cơ hội cọ xát với những đội bóng hàng đầu châu Á như Hàn Quốc, Trung Quốc hay Uzbekistan. 

Những trận đấu này giúp các cầu thủ trẻ nâng cao bản lĩnh, khả năng chịu áp lực và thích nghi với nhịp độ thi đấu cao. “Trước khi đi SEA Games, các cầu thủ đã gặp Hàn Quốc, Trung Quốc và Uzbekistan, và họ đã thể hiện khá tốt. Vì vậy, tôi tin U.23 Việt Nam sẽ chơi ổn tại VCK U.23 châu Á 2026”, HLV Kim Sang-sik khẳng định. 

Với sự chuẩn bị bài bản, tinh thần cầu tiến và niềm tin từ ban huấn luyện, U.23 Việt Nam được kỳ vọng sẽ thể hiện hình ảnh tích cực, bản lĩnh hơn khi bước ra sân chơi châu lục, qua đó tạo nền tảng vững chắc cho tương lai của bóng đá Việt Nam.

Khám phá thêm chủ đề

Kim Sang-sik Uzbekistan trung quốc châu Á U.23 Việt Nam
