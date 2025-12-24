U.23 Thái Lan muốn vào tứ kết châu Á, AFC nói U.23 Việt Nam mới đặc biệt

AFC vẫn chưa giới thiệu U.23 Thái Lan, dự báo U.23 Việt Nam gây sốc

Trên trang chủ của Liên đoàn Bóng đá châu Á, the-AFC.com, cho đến ngày 24.12, vẫn chưa có thông tin giới thiệu về U.23 Thái Lan, dù đây là 1 trong 2 đội của khu vực Đông Nam Á cùng với U.23 Việt Nam, góp mặt ở vòng chung kết U.23 châu Á sắp diễn ra tại Ả Rập Xê Út vào đầu năm 2026 từ ngày 6 đến 24.1.

AFC đánh giá U.23 Việt Nam cao hơn U.23 Thái Lan tại VCK U.23 châu Á sắp diễn ra đầu năm 2026 Ảnh: Nhật Thịnh

AFC trước đó vào ngày 18.12 đã giới thiệu U.23 Việt Nam "đội bóng mà bạn cần biết", bên cạnh các đội U.23 UAE, Qatar, Nhật Bản, Jordan, Kyrgyzstan (lần đầu tham dự), và đội chủ nhà Ả Rập Xê Út. AFC còn đánh giá: "U.23 Việt Nam với phiên bản vô địch SEA Games 33 sẽ gây sốc giải châu Á".

Trang the-AFC.com còn cho rằng: "U.23 Việt Nam là một gương mặt quen thuộc tại giải đấu cấp châu lục (U.23 châu Á). Họ chỉ vắng mặt một kỳ duy nhất ở lần tổ chức đầu tiên năm 2013. Các lần tiếp theo từ 2016 đến nay (tổng cộng 6 lần), U.23 Việt Nam luôn có mặt ở các vòng chung kết (VCK)".

"Thành tích tốt nhất của U.23 Việt Nam đó là tiến đến rất gần đến chức vô địch U.23 châu Á năm 2018, khi họ chỉ để thua đội Uzbekistan trong trận chung kết tại Thường Châu, Trung Quốc với tỷ số sít sao 1-2 sau các hiệp phụ.

Tại VCK U.23 châu Á sắp diễn ra tại Ả Rập Xê Út vào đầu năm 2026, U.23 Việt Nam sẽ nỗ lực để lần đầu tiên nâng cao chiếc cúp vô địch. Kể từ lần về nhì năm 2018, U.23 Việt Nam chưa lần nào vượt qua vòng tứ kết ở các lần dự tiếp theo, và họ sẽ tìm cách để khẳng định lại vị thế của mình trên đấu trường châu lục", trang chủ của AFC nhấn mạnh.

Tại VCK U.23 châu Á 2026, U.23 Việt Nam nằm bảng đấu A cùng với đội chủ nhà Ả Rập Xê Út, Jordan và Kyrgyzstan.

Thầy trò HLV Kim Sang-sik thi đấu trận mở màn trận gặp Jordan vào lúc 18 giờ 30 ngày 6.1.2026 trên sân King Abdullah Sports City Hall. Kế tiếp, gặp U.23 Kyrgyzstan cũng ở sân này lúc 21 giờ ngày 9.1.2026. Trận cuối vòng bảng, U.23 Việt Nam gặp chủ nhà U.23 Ả Rập Xê Út lúc 23 giờ 30 ngày 12.1.2026 trên sân Prince Abdullah Al-Faisal Sports City (đều giờ Việt Nam).

U.23 Thái Lan có vượt qua nỗi thất vọng thua U.23 Việt Nam tại SEA Games 33?

Trong khi đó, U.23 Thái Lan vừa trải qua cuộc họp căng thẳng đánh giá về thành tích tại SEA Games 33, khi họ để mất chiếc HCV môn bóng đá nam lần đầu tiên sau 58 năm trong kỳ đại hội được tổ chức ngay trên sân nhà. "Voi chiến" trẻ thua sốc U.23 Việt Nam trong trận chung kết với tỷ số 2-3 sau khi dẫn 2-0 trong hiệp 1.

U.23 Thái Lan (áo xanh) liệu có vượt qua được nỗi thất vọng từ SEA Games 33? Ảnh: Đồng Nguyên Khang

Theo HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul: "U.23 Thái Lan xác định cách khắc phục những thiếu sót nhằm xây dựng nền tảng chuẩn bị cho giải U.23 châu Á sắp tới. Mục tiêu của chúng tôi là vẫn giữ thành phần nòng cốt các cầu thủ đã tham dự SEA Games 33. Có thể được bổ sung thêm một vài nhân tố mới. Để làm được điều này, chúng tôi và Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) sẽ có các cuộc làm việc với CLB để đàm phán và lấy các cầu thủ cần thiết".

"Mặc dù chúng tôi rất thất vọng với kết quả tại SEA Games vừa kết thúc, nhưng chúng tôi phải duy trì quyết tâm và tinh thần thép của đội tuyển U.23 Thái Lan. Mục tiêu của chúng tôi tại giải U.23 châu Á là thi đấu tốt nhất có thể từng trận một, và đặt mục tiêu hàng đầu là vào tứ kết", HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul nhấn mạnh trong cuộc phỏng vấn với báo chí Thái Lan ngày 23.12.

HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul cũng cho biết, U.23 Thái Lan sẽ công bố danh sách 23 cầu thủ trong tuần này, trước khi tập trung và tập luyện từ ngày 29.12. Họ sẽ khởi hành đến Ả Rập Xê Út vào ngày 3.1.

Tại VCK giải U.23 châu Á, U.23 Thái Lan nằm ở bảng D, họ ra quân với trận gặp U.23 Úc lúc 18 giờ 30 ngày 8.1. Ngày 11.1, "Voi chiến" trẻ gặp đội Iraq lúc 21 giờ; và ngày 14.1, họ sẽ gặp đội Trung Quốc lúc 18 giờ 30 (đều giờ Việt Nam).