Nỗi đau thua U.22 Việt Nam chưa nguôi, Thái Lan đến VCK châu Á trong khủng hoảng

FAT đang chịu áp lực vì bóng đá Thái Lan thất bại toàn tập ở SEA Games 33

SEA Games 33 khép lại trong nỗi thất vọng lớn của Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT), khi mục tiêu giành trọn 4 HCV đều không thành. U.22 Thái Lan và đội tuyển futsal nam chỉ giành HCB, trong khi đội tuyển bóng đá nữ và futsal nữ cùng nhận HCĐ. Theo Thairath, kết quả thất vọng này đã buộc FAT phải tổ chức các cuộc họp khẩn, nhìn thẳng vào thực trạng và chiến lược phát triển vốn được kỳ vọng sẽ giúp bóng đá Thái Lan “vượt ra ngoài khu vực Đông Nam Á ”.

Trong chương trình “Clear Rim Sen” trên kênh Thairath ngày 23.12, Phó chủ tịch FAT – tiến sĩ Chanwit Pholcheewin – thẳng thắn cho rằng chính cách tiếp cận ấy cần được xem xét lại. Theo ông, bóng đá Thái Lan không thể nói đến chuyện vươn tầm châu lục nếu chưa thật sự vững vàng ở khu vực.

“Đông Nam Á phải là bước đi đầu tiên, châu Á là bước thứ hai, rồi mới là cấp độ thế giới. Vấn đề không nằm ở khẩu hiệu vượt lên trên tất cả, mà ở việc chúng ta xây dựng nền tảng một cách bền vững”, ông Chanwit Pholcheewin nhấn mạnh.

U.22 Thái Lan (áo xanh) thua ngược 2-3 trước U.22 Việt Nam ở chung kết SEA Games 33 ẢNH: NHẬT THỊNH

Những áp lực hậu SEA Games 33 cũng bộc lộ rõ các vấn đề nội tại của FAT, từ khó khăn tài chính, tồn đọng ở các giải Thai League, cho đến ngân sách hạn chế dành cho bóng đá trẻ. FAT thừa nhận phải tái cấu trúc, ưu tiên hoàn thiện hệ thống đào tạo từ U.13, U.15, U.19 đến U.21, thay vì chỉ chạy theo thành tích ngắn hạn ở các giải đấu lớn.

Thử thách lớn cho U.23 Thái Lan ở VCK châu Á

Chưa kịp nguôi ngoai nỗi thất vọng SEA Games 33 khi thua ngược U.22 Việt Nam 2-3, U.22 Thái Lan đã phải bước vào nhiệm vụ kế tiếp: VCK giải U.23 châu Á 2026 diễn ra tại Ả Rập Xê Út từ ngày 6 đến 24.1.2026. Nhưng thử thách lần này đến trong bối cảnh đội bóng không còn giữ được bộ khung từng thi đấu ở SEA Games 33.

HLV trưởng Thawatchai Damrong-ongtrakul thừa nhận đội tuyển trẻ Thái Lan đang đối mặt cuộc khủng hoảng lực lượng. Ông nói sau cuộc họp chuyên môn sáng 23.12: “Chúng tôi muốn giữ lại đội hình cốt lõi từ SEA Games, nhưng điều đó gần như không thể. Giải U.23 châu Á không thuộc FIFA Days, nhiều CLB cần cầu thủ trở lại thi đấu. Bên cạnh đó, một số cầu thủ đang chấn thương”.

Theo truyền thông Thái Lan, 3 cái tên chắc chắn vắng mặt ở VCK U.23 châu Á 2026 là Chanaphat Buaphan, Thawatchai Inprakhon và Chinngern Phutonyong. Trong khi đó, khả năng góp mặt của Erawan Garnier – tiền vệ Thái kiều đang khoác áo Lyon (Pháp) cũng rất mong manh.

Trước tình thế ấy, ban huấn luyện buộc phải mở rộng danh sách tuyển chọn, trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ từ đội U.21 và một số CLB như Nongbua Pitchaya hay Buriram United. “Họ còn trẻ nhưng có tiềm năng. Đây là cơ hội để tích lũy kinh nghiệm và phục vụ lâu dài cho đội tuyển quốc gia”, HLV Thawatchai Damrong-ongtrakul cho biết.

Thái Lan không có lực lượng tốt nhất để dự VCK U.23 châu Á ẢNH: NHẬT THỊNH

Khó khăn của U.23 Thái Lan càng rõ rệt khi nhìn vào bảng D – nơi họ lần lượt đối đầu với những đội rất mạnh như U.23 Úc (8.1), U.23 Iraq (11.1) và U.23 Trung Quốc (14.1). FAT đặt mục tiêu cho U.23 Thái Lan là vượt qua vòng bảng, song con đường ấy được dự báo sẽ đầy thử thách.

Ký giả Thairath bình luận: “Trong bối cảnh niềm tin bị bào mòn sau SEA Games 33, VCK U.23 châu Á 2026 không chỉ là một giải đấu chuyên môn với U.23 Thái Lan. Đó còn là phép thử cho bản lĩnh của một thế hệ mới, cho khả năng thích ứng của ban huấn luyện và cho định hướng mà bóng đá Thái Lan đang lựa chọn sau những cú ngã liên tiếp”.

Dự kiến, danh sách 23 cầu thủ U.23 Thái Lan dự VCK U.23 châu Á sẽ được công bố trong tuần này. Dù mang theo nhiều nỗi lo, HLV Thawatchai Damrong-ongtrakul khẳng định đội tuyển không có lựa chọn nào khác ngoài việc tiến về phía trước – bắt đầu từ sân chơi châu lục, sau một SEA Games để lại quá nhiều day dứt.