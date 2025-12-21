Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa Câu chuyện văn hóa

Hòa âm cồng chiêng Đông Nam Á 2025: Tôn vinh di sản, kết nối văn hóa

Lâm Viên
Lâm Viên
21/12/2025 08:55 GMT+7

Đêm hội hòa âm cồng chiêng Đông Nam Á năm 2025 diễn ra tại phố núi Đà Lạt như một bản trường ca văn hóa, nơi những thanh âm cổ xưa của cồng chiêng Tây nguyên hòa quyện cùng nhịp điệu truyền thống của các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á.

Tối 20.12, tại quảng trường Lâm Viên, P.Xuân Hương, Đà Lạt (Lâm Đồng), trong không gian lộng gió của phố núi, đêm hội hòa âm cồng chiêng Đông Nam Á năm 2025 lần đầu tiên diễn ra thu hút hàng ngàn người dân và du khách.

Hòa âm cồng chiêng Đông Nam Á 2025: Tôn vinh di sản, kết nối văn hóa- Ảnh 1.

Đêm hội hòa âm cồng chiêng Đông Nam Á năm 2025 lần đầu tiên diễn ra tại phố núi Đà Lạt

ẢNH: L.V

Tham dự đêm hội có các đại biểu trong nước và quốc tế, trong đó có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Palestine tại Việt Nam Saadi Salama, Trưởng đoàn Ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam cùng các Đại sứ Lào, Indonesia, Thái Lan. Sự hiện diện của các vị khách quốc tế đã góp phần làm nổi bật ý nghĩa giao lưu, đối thoại văn hóa mà cồng chiêng mang lại, thứ ngôn ngữ không cần phiên dịch, nhưng có thể chạm đến những rung cảm sâu xa nhất.

Hòa âm cồng chiêng Đông Nam Á 2025: Tôn vinh di sản, kết nối văn hóa- Ảnh 2.

Ông Đinh Văn Tuấn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, phát biểu tại đêm hội cồng chiêng

ẢNH: L.V

Phát biểu khai mạc, ông Đinh Văn Tuấn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng khẳng định: "Cồng chiêng từ lâu đã hiện diện trong đời sống văn hóa của nhiều dân tộc ở Việt Nam và các nước Đông Nam Á, từ sinh hoạt cộng đồng đến các nghi lễ gắn với tín ngưỡng dân gian. Riêng với Tây nguyên, cồng chiêng không chỉ là nhạc cụ mà còn là linh hồn của buôn làng, là sợi dây kết nối con người với thiên nhiên và thế giới tâm linh".

Sự kiện không chỉ là một chương trình nghệ thuật, mà còn là cuộc gặp gỡ giàu ý nghĩa của các giá trị di sản đã được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Hòa âm cồng chiêng Đông Nam Á 2025: Tôn vinh di sản, kết nối văn hóa- Ảnh 3.

Đêm hội nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 20 năm Không gian văn hóa cồng chiêng Tây nguyên được UNESCO vinh danh

ẢNH: L.V

Đêm hội nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 20 năm Không gian văn hóa cồng chiêng Tây nguyên được UNESCO vinh danh là "Kiệt tác di sản truyền khẩu và phi vật thể của nhân loại". 

Hai thập niên trôi qua kể từ ngày di sản được thế giới ghi nhận, tiếng cồng chiêng vẫn vang lên bền bỉ giữa đại ngàn, gắn bó mật thiết với đời sống tinh thần, tín ngưỡng và lễ nghi của các cộng đồng cư dân Tây nguyên.

Hòa âm cồng chiêng Đông Nam Á 2025: Tôn vinh di sản, kết nối văn hóa- Ảnh 4.

Điểm nhấn của đêm hội là sự tham gia của các đội cồng chiêng tiêu biểu đến từ các tỉnh và các nước Lào, Campuchia, Malaysia

ẢNH: L.V

Điểm nhấn của đêm hội là sự tham gia của các đội cồng chiêng tiêu biểu của tỉnh Lâm Đồng, cùng các đoàn nghệ nhân đến từ Lào, Campuchia, Malaysia và các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Quảng Ngãi, Phú Thọ. Mỗi tiết mục mang theo sắc thái văn hóa riêng, nhưng khi cùng ngân vang trong một không gian chung, những thanh âm ấy tạo nên bản hòa âm độc đáo, phản ánh sự đa dạng mà thống nhất của văn hóa khu vực.

Hòa âm cồng chiêng Đông Nam Á 2025: Tôn vinh di sản, kết nối văn hóa- Ảnh 5.

Mỗi tiết mục mang theo sắc thái văn hóa riêng, nhưng cùng ngân vang trong một không gian chung giữa đại ngàn

ẢNH: L.V

Không dừng lại ở trình diễn nghệ thuật, Lễ hội Cồng chiêng Đông Nam Á năm 2025 còn là dịp để các nghệ nhân gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm trong việc gìn giữ và truyền dạy di sản cho thế hệ trẻ. Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, lễ hội góp phần khẳng định nỗ lực của địa phương trong việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống trong đời sống đương đại, đồng thời mở ra cơ hội phát triển du lịch văn hóa bền vững.

Hòa âm cồng chiêng Đông Nam Á 2025: Tôn vinh di sản, kết nối văn hóa- Ảnh 6.

Các đoàn nghệ nhân đến từ Lào, Campuchia, Malaysia cùng tham gia biểu diễn

ẢNH: L.V

Bên cạnh đêm hội hòa âm cồng chiêng, chuỗi sự kiện năm 2025 còn có nhiều hoạt động đặc sắc như trình diễn thời trang thổ cẩm, lễ hội di sản cà phê toàn cầu 2025, không gian ẩm thực, thưởng thức cà phê cùng các triển lãm giới thiệu lịch sử cà phê Việt Nam và thế giới. Tất cả đã tạo nên một bức tranh văn hóa đa sắc, nơi di sản không chỉ được trưng bày mà đang sống, đang thở cùng nhịp sống hôm nay.

Hòa âm cồng chiêng Đông Nam Á 2025: Tôn vinh di sản, kết nối văn hóa- Ảnh 7.

Hòa âm cồng chiêng tạo nên bức tranh văn hóa đa sắc màu

ẢNH: L.V

Giữa dòng chảy hiện đại, tiếng cồng chiêng ngân vang trong đêm cao nguyên như một lời nhắc nhở di sản chỉ thực sự có sức sống khi được cộng đồng gìn giữ, sẻ chia và tiếp nối để những thanh âm của đại ngàn còn mãi vang xa.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
