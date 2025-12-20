Cao nguyên Di Linh trước cơ hội trở thành cực tăng trưởng mới

Ngày 20.12, tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương tổ chức hội thảo quốc tế "Chiến lược và tầm nhìn mới cho phát triển cao nguyên Di Linh", nhằm làm rõ các luận cứ khoa học và thực tiễn, định hình hướng phát triển cho vùng đất giữ vị trí trung tâm chiến lược của tỉnh trong giai đoạn mới.

Hội thảo quốc tế "Chiến lược và tầm nhìn mới cho phát triển cao nguyên Di Linh ẢNH: L.V

Hội thảo diễn ra trong bối cảnh Lâm Đồng đã bước sang một giai đoạn phát triển mới, hình thành không gian liên hoàn từ cao nguyên – trung du – đồng bằng ven biển. Với sự tham dự của hơn 250 đại biểu trong nước và quốc tế, gồm đại diện các bộ, ngành Trung ương, các chuyên gia, nhà khoa học, nhà hoạch định chính sách.

Lợi thế tự nhiên và nền tảng phát triển

Phát biểu khai mạc hội thảo, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm nhấn mạnh : "Cao nguyên Di Linh giữ vị trí trung tâm chiến lược, trải dài từ đèo Bảo Lộc đến chân đèo Prenn, đóng vai trò kết nối các vùng động lực của tỉnh. Đây không chỉ là điểm giao thoa về địa lý, mà còn là không gian hội tụ nhiều tiềm năng về đất đai, khí hậu, tài nguyên và hạ tầng phát triển".

Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm phát biểu khai mạc hội thảo ẢNH: L.V

Theo lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng, cao nguyên Di Linh sở hữu quỹ đất lớn, khí hậu ôn hòa, địa hình ổn định, rất thuận lợi để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, nông nghiệp công nghệ cao và nông nghiệp sinh thái. Thực tế cho thấy, toàn vùng đã hình thành các khu sản xuất tập trung với những sản phẩm chủ lực như cà phê, chè, dâu tằm, cây ăn quả; giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích không ngừng được nâng cao.

Đáng chú ý, nhiều mô hình nông nghiệp thông minh, nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp hữu cơ đã chứng minh hiệu quả rõ rệt, mở ra hướng phát triển bền vững trong dài hạn. Từ nền tảng này, Lâm Đồng đang định hướng xây dựng cao nguyên Di Linh trở thành vùng trọng điểm nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ sinh học và chế biến sâu.

Hạ tầng kết nối và tầm nhìn điện toán vùng

Từ góc độ chiến lược quốc gia, ông Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương, cho rằng cao nguyên Di Linh nằm trên các tuyến giao thông quan trọng như quốc lộ 20, quốc lộ 28, đồng thời kết nối trực tiếp với hệ thống hạ tầng chiến lược đang được đầu tư mạnh mẽ, gồm cao tốc Tân Phú – Bảo Lộc, cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương và sân bay Phan Thiết.

Ông Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương, đánh giá cao nguyên Di Linh có tiềm năng trở thành trung tâm trên hành lang kinh tế Đông - Tây ẢNH: L.V

Với hệ thống kết nối này, Di Linh có tiềm năng trở thành trung tâm trên hành lang kinh tế Đông – Tây, mở ra không gian phát triển nối Tây nguyên ra Biển Đông, đồng thời liên kết với các trung tâm kinh tế, tài chính, khoa học – công nghệ trọng điểm phía nam. Đây là lợi thế quan trọng để hình thành một cực tăng trưởng mới mang tính liên vùng.

Bên cạnh đó, khí hậu ôn hòa, địa chất ổn định cùng khả năng tận dụng nguồn điện gió, điện mặt trời từ vùng duyên hải Nam Trung bộ tạo điều kiện để cao nguyên Di Linh phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, du lịch và các ngành kinh tế tri thức, kinh tế chăm sóc sức khỏe.

TSKH-KTS Ngô Viết Nam Sơn (bên phải) đặt hy vọng về một đô thị trung tâm Di Linh với không gian xanh

ẢNH: L.V Phát biểu tại hội thảo, TSKH-KTS Ngô Viết Nam Sơn, cho rằng cao nguyên Di Linh hiện có mật độ dân cư thấp, dư địa phát triển rất lớn. Vấn đề đặt ra là phải tạo ra các cơ hội đầu tư đủ hấp dẫn để thu hút dân cư và nguồn lực. Gợi mở ý tưởng về một "Đà Lạt mới", ông cho rằng có thể hình thành một đô thị trung tâm Di Linh với không gian xanh, mặt nước, khí hậu mát mẻ và hệ thống hạ tầng hiện đại, nhưng cần cách tiếp cận quy hoạch bài bản, đi từng bước chắc chắn, gắn với nhà đầu tư chiến lược.

Một nội dung khác được nhiều chuyên gia quan tâm là định hướng phát triển hạ tầng điện toán. Ông Nguyễn Huy Dũng, Ủy viên chuyên trách Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, nhận định cao nguyên Di Linh có điều kiện hiếm có để đặt trung tâm dữ liệu quy mô lớn và trung tâm điện toán hiệu năng cao.

Theo ông Dũng, thay vì phát triển công nghệ dàn trải, Lâm Đồng cần định vị cao nguyên Di Linh trở thành trung tâm điện toán vùng và điện toán chuyên dụng, tuân thủ bốn nguyên tắc xuyên suốt: Nhà nước giữ vai trò kiến tạo và bảo đảm chủ quyền dữ liệu; doanh nghiệp là lực lượng triển khai theo cơ chế thị trường; không đầu tư hạ tầng khi chưa có nhu cầu sử dụng cụ thể; và hạ tầng điện toán phải phục vụ sản xuất thực tế, tạo ra giá trị kinh tế đo lường được.

Với khát vọng phát triển xanh, hiện đại và bền vững, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng khẳng định sẽ tiếp thu nghiêm túc các ý kiến tại hội thảo, cụ thể hóa thành các chương trình, đề án, dự án khả thi, từng bước đưa cao nguyên Di Linh trở thành cực tăng trưởng mới, có sức lan tỏa trong không gian phát triển mở rộng của tỉnh và khu vực.