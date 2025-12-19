Khởi công cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc thúc đẩy phát triển kinh tế Lâm Đồng

Sáng 19.12, tại nút giao của dự án cao tốc với đường ĐT 721, thuộc xã Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng tổ chức khởi công tuyến đường bộ cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc theo phương thức đối tác công tư.

Ngày 19.12.2025, tỉnh Lâm Đồng khởi công tuyến đường bộ cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc theo phương thức đối tác công tư. ẢNH: LÂM VIÊN

Cao tốc Tân Phú (Đồng Nai) - Bảo Lộc (Lâm Đồng) do Ban Quản lý dự án đầu tư số 1 tỉnh Lâm Đồng làm chủ đầu tư, với chiều dài tuyến khoảng 65,88 km, trong đó đi qua tỉnh Đồng Nai khoảng 11,91 km và tỉnh Lâm Đồng khoảng 53,97 km. Tổng mức đầu tư của dự án trên 18.000 tỉ đồng.

Đồng bào các dân tộc tỉnh Lâm Đồng tham dự lễ khởi công tuyến đường bộ cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc ẢNH: LÂM VIÊN

Đây là dự án nhóm A, thuộc loại công trình giao thông đường bộ, công trình cấp I. Dự án còn bao gồm các hạng mục phục vụ khai thác và vận hành cao tốc như trung tâm điều hành hệ thống giao thông thông minh, trạm thu phí, trạm cứu hộ cứu nạn, trạm dừng nghỉ, công trình kiểm soát tải trọng xe… Tất cả được bố trí theo hướng đồng bộ, hiệu quả, phù hợp các tiêu chuẩn và quy chuẩn hiện hành.

Nhà đầu tư là Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải trúng thầu thực hiện dự án xây dựng đường bộ cao tốc này theo phương thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng BOT. Dự kiến thời gian thi công 25 tháng, hoàn thành vào ngày 31.12.2027 và thời gian thu phí là 23 năm 9 tháng.

Ông Võ Ngọc Hiệp, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh, cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc là dự án giao thông trọng điểm, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của Lâm Đồng và khu vực ẢNH: LÂM VIÊN

Phát biểu tại buổi lễ, ông Võ Ngọc Hiệp, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh, cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc là dự án giao thông trọng điểm, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của Lâm Đồng và khu vực. Đây là trục đường xương sống, kết nối Lâm Đồng với các tỉnh vùng kinh tế trọng điểm. Cao tốc sẽ mở ra không gian phát triển mới, thúc đẩy thu hút đầu tư, tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lâm Đồng.

Vị trí khởi công cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc cạnh ĐT 721 ẢNH: LÂM VIÊN

Việc khởi công dự án cao tốc Tân Phú – Bảo Lộc sẽ từng bước hoàn thiện tuyến cao tốc Dầu Giây - Liên Khương, hiện thực hóa ước mơ, mong đợi của nhiều thế hệ lãnh đạo, chính quyền và nhân dân tỉnh Lâm Đồng.

Trước đó, ngày 29.6, tỉnh Lâm Đồng khởi công dự án cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương có chiều dài 73,4km, điểm đầu giao với cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc và điểm cuối giao với cao tốc Liên Khương – Prenn.

Hai dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc và Bảo Lộc - Liên Khương nối vào cao tốc Liên Khương - Prenn là niềm mong ước của cán bộ và người dân tỉnh Lâm Đồng nhiều năm qua ẢNH: LÂM VIÊN

Khi hoàn thành, song song QL20 hiện nay, tuyến cao tốc Dầu Giây - Tân Phú nối vào cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc, cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương và Liên Khương - Prenn sẽ góp phần rút ngắn thời gian di chuyển từ TP.HCM đến Đà Lạt chỉ còn hơn 3 giờ, thay vì 7-8 giờ như hiện nay. Mặt khác giảm tải cho QL20, khắc phục điểm đen về tai nạn giao thông, đặc biệt là khu vực đèo Bảo Lộc.

Ông Nguyễn Viết Hải, Chủ tịch Tập đoàn Sơn Hải khẳng định việc thi công cao tốc sẽ được tổ chức khoa học, tuân thủ nghiêm các quy định về chất lượng kỹ thuật, an toàn lao động, vệ sinh môi trường ẢNH: LÂM VIÊN

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Viết Hải, Chủ tịch Tập đoàn Sơn Hải khẳng định sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, huy động đầy đủ nhân lực, vật lực, máy móc, thiết bị. Việc thi công cao tốc sẽ được tổ chức khoa học, tuân thủ nghiêm các quy định về chất lượng kỹ thuật, an toàn lao động, vệ sinh môi trường.

Chủ đầu tư đề nghị tỉnh Lâm Đồng và các địa phương sớm bàn giao mặt bằng để việc thi công đáp ứng đúng tiến độ và hoàn thành cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc đưa vào sử dụng đúng kế hoạch đã cam kết.







