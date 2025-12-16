Lâm Đồng xác định cao nguyên Di Linh là động lực phát triển mới của tỉnh

Ngày 16.12, tại buổi họp báo về hội thảo quốc tế "Chiến lược và tầm nhìn mới cho phát triển cao nguyên Di Linh", ông Đinh Văn Tuấn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, cho biết cao nguyên Di Linh không chỉ là vùng đất giàu tiềm năng mà còn là động lực phát triển mới của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập.

Trung tâm xã Di Linh tỉnh Lâm Đồng ẢNH: C.T.V.

Theo ông Tuấn, sau khi sáp nhập địa giới hành chính với hai tỉnh Bình Thuận và Đắk Nông vào tỉnh Lâm Đồng, cao nguyên Di Linh nổi lên, được xem xét, đánh giá với vai trò là vùng hạt nhân kết nối các tiểu vùng kinh tế mới. Đồng thời là vị trí chiến lược cho việc hình thành các cực tăng trưởng xanh, đô thị thông minh, khu công nghệ cao và trung tâm giáo dục - nghiên cứu quốc tế.

Cao nguyên Di Linh bao gồm các huyện cũ của tỉnh Lâm Đồng như: Di Linh, Đức Trọng, Lâm Hà, Đơn Dương, chiếm khoảng 50% diện tích tỉnh Lâm Đồng (cũ). Do đó, cao nguyên Di Linh không chỉ là vùng đất giàu tiềm năng mà còn là động lực phát triển mới của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập; góp phần khẳng định vị thế của vùng duyên hải Nam Trung bộ và Tây nguyên trên bản đồ phát triển kinh tế tri thức, kinh tế xanh của Việt Nam và khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Ông Đinh Văn Tuấn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, cho biết cao nguyên Di Linh không chỉ là vùng đất giàu tiềm năng mà còn là động lực phát triển mới của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập ẢNH: LÂM VIÊN

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng cho biết thêm, hội thảo quốc tế "Chiến lược và tầm nhìn mới cho phát triển cao nguyên Di Linh" diễn ra trong hai ngày 19 và 20.12 sắp tới. Mục đích tạo diễn đàn quy mô quốc tế để thảo luận, đánh giá một cách khoa học, toàn diện về tiềm năng, lợi thế của cao nguyên Di Linh. Từ đó, đề xuất tầm nhìn mới, định hướng phát triển dài hạn và các chiến lược đột phá cho giai đoạn 2025 - 2035, phù hợp với chủ trương của Đảng và Nhà nước về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, tăng trưởng xanh và phát triển kinh tế tri thức.