Thời sự Dân sinh

Lâm Đồng kiến nghị đưa khoảng 55.000 ha ra khỏi quy hoạch bô xít

Lâm Viên
Lâm Viên
10/12/2025 12:36 GMT+7

Theo quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tỉnh Lâm Đồng có 34 khu vực quy hoạch bô xít với tổng diện tích 244.642 ha. Hiện tỉnh đang kiến nghị đưa khoảng 55.000 ha ra khỏi quy hoạch bô xít.

Ngày 10.12, Sở NN-MT tỉnh Lâm Đồng cho biết, theo Quyết định 886/QĐ-TTg ngày 18.7.2023 về quy hoạch khoáng sản, tỉnh có 34 khu vực quy hoạch bô xít với tổng diện tích 244.642 ha. Lâm Đồng đang kiến nghị đưa khoảng 55.000 ha ra khỏi quy này nhằm tháo gỡ vướng mắc cho các dự án và ổn định đời sống người dân.

Lâm Đồng kiến nghị điều chỉnh quy hoạch bô xít để phát triển kinh tế bền vững - Ảnh 1.

Khai thác quặng bô xít ở Lâm Đồng

ẢNH: LÂM VIÊN

Có 34 khu vực quy hoạch bô xít có trữ lượng khoảng 5,89 tỉ tấn (chiếm 79,7% trữ lượng cả nước), cùng 61.233 ha khu vực dự trữ bô xít. Trong đó có 2 khu vực khai thác bô xít được cấp giấy phép với tổng diện tích 4.693,5 ha để phục vụ cho 2 nhà máy Alumin Nhân Cơ và Tân Rai.

Bên cạnh đó, Lâm Đồng còn có 17 khu vực quy hoạch khai thác titan với tổng diện tích 15.271 ha, trữ lượng 124 triệu tấn (chiếm 83% trữ lượng cả nước) và khu vực dự trữ quặng titan với diện tích 55.887 ha. Hiện có 3 khu vực đã được cấp giấy phép khai thác titan với tổng diện tích 1.546 ha.

Lâm Đồng kiến nghị điều chỉnh quy hoạch bô xít để phát triển kinh tế bền vững - Ảnh 2.

Nhà máy chế biến Alumin Tân Rai

ẢNH: LÂM VIÊN

Quy hoạch chồng lấn gây khó cho người dân

Tuy nhiên, quy hoạch khoáng sản theo Quyết định 886/QĐ-TTg đang chồng lấn với nhiều quy hoạch và dự án phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Việc này ảnh hưởng trực tiếp đến các khu dân cư hiện hữu, các công trình giao thông, năng lượng, thủy lợi và đặc biệt gây khó khăn cho người dân trong việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất trong vùng quy hoạch.

Để giải quyết những khó khăn vướng mắc trên, UBND tỉnh Lâm Đồng và UBND tỉnh Đắk Nông (cũ) đã có nhiều văn bản kiến nghị Thủ tướng, Bộ Công thương, Bộ NN-MT xem xét điều chỉnh Quyết định 886/QĐ-TTg.

Lâm Đồng kiến nghị điều chỉnh quy hoạch bô xít để phát triển kinh tế bền vững - Ảnh 3.

Sản phẩm Alumin được chế biến từ quặng bô xít

ẢNH: LÂM VIÊN

Sau khi sáp nhập Bình Thuận, Đắk Nông và Lâm Đồng thành tỉnh Lâm Đồng mới, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Văn bản số 943/UBND-NNMT ngày 31.7.2025 và Công văn số 8393/UBND-NNMT ngày 22.9.2025, đề nghị Bộ NN-MT rà soát, đưa ra khỏi quy hoạch những khu vực không có phân bố quặng, các công trình thủy lợi, đường giao thông, các công trình hiện hữu và đặc biệt là các khu dân cư đang sinh sống ổn định.

Theo đó, tỉnh Lâm Đồng kiến nghị loại khoảng 55.000 ha khỏi quy hoạch bô xít và 813 ha khỏi quy hoạch titan nhằm tháo gỡ vướng mắc, tạo điều kiện cho địa phương phát triển kinh tế - xã hội và triển khai các dự án trọng điểm. Lãnh đạo Sở NN-MT cho biết hiện Bộ NN-MT vẫn đang tổng hợp, xem xét các kiến nghị này.

Ngoài ra, thời gian qua, tỉnh Lâm Đồng tiếp tục kêu gọi đầu tư vào lĩnh vực khai thác, chế biến khoáng sản, đặc biệt là các dự án chế biến bô xít tại các cụm tổ hợp bô xít Đắk Nông 2, 3, 4 và 5.

