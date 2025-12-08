Lâm Đồng: Khai trừ Đảng cựu Chỉ huy trưởng Khu kinh tế quốc phòng 78

Theo đó, ngày 27.11, UBKT Tỉnh ủy Lâm Đồng đã tiến hành kỳ họp thứ 2, nhiệm kỳ 2025 - 2030, dưới sự chủ trì của Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Lâm Đồng Nguyễn Văn Quang để xem xét xử lý kỷ luật đảng viên.

Theo thông báo, ông Vũ Văn Phong, đảng viên Chi bộ thôn Tân Bình, thuộc Đảng bộ Phường 3 Bảo Lộc, trong thời gian từ tháng 11.2012 - 12.2021, với trách nhiệm Phó bí thư Chi bộ, Chỉ huy trưởng Khu kinh tế Quốc phòng 78, kiêm Giám đốc Công ty TNHH Nhà máy gạch ngói Lâm Viên (Học viện Lục Quân, thuộc Đảng bộ Quân đội), đã chỉ đạo công ty vi phạm pháp luật về khai thác khoáng sản trái phép.

Ông Phong đã bị cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng khởi tố, bắt giam về hành vi vi phạm các quy định về khai thác tài nguyên.

UBKT Tỉnh ủy Lâm Đồng nhận thấy vi phạm của ông Phong gây hậu quả rất nghiêm trọng, tạo dư luận xấu trong xã hội, bức xúc trong cán bộ đảng viên và nhân dân.

Trường hợp thứ hai bị UBKT Tỉnh ủy Lâm Đồng xem xét kỷ luật là ông Nguyễn Văn Đức, Đảng ủy viên, Phó giám đốc Sở NN-MT tỉnh Lâm Đồng.

Theo UBKT Tỉnh ủy, trong thời gian giữ chức vụ Phó trưởng phòng, Trưởng phòng Quản lý khoáng sản, thuộc Sở TN-MT tỉnh Lâm Đồng (cũ), ông Đức đã thẩm định hồ sơ, tham mưu, đề xuất trình cấp có thẩm quyền cấp giấy phép khai thác khoáng sản, cho phép Công ty TNHH Nhà máy gạch ngói Lâm Viên khai thác đá làm vật liệu xây dựng, bằng phương pháp lộ thiên, không đúng quy định của luật Khoáng sản.

Ông Nguyễn Văn Đức đã bị Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng khởi tố về hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Theo UBKT Tỉnh ủy Lâm Đồng, vi phạm của đảng viên Nguyễn Văn Đức gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín tổ chức đảng và cơ quan nơi sinh hoạt đảng và công tác.

Xét thấy nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả và nguyên nhân vi phạm, UBKT Tỉnh ủy Lâm Đồng căn cứ các quy định của Đảng thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Vũ Văn Phong và đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Văn Đức.