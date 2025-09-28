Vì sao cựu phó chánh án Phạm Tấn Hoàng bị khai trừ Đảng?

Hôm 26.9, Ban Bí thư họp để xem xét thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm theo đề nghị của Ủy ban Kiểm tra T.Ư. Trong số các cá nhân bị kỷ luật, ông Phạm Tấn Hoàng, cựu Phó chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng, phải nhận hình thức khai trừ ra khỏi Đảng.

Theo kết luận, ông Hoàng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị công tác.

Cựu Phó chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng cũng là 1 trong số 28 bị can bị Viện KSND tối cao truy tố trong bê bối "chạy án" liên quan đến hàng loạt thẩm phán, kiểm sát viên, luật sư…

Cựu Phó chánh án TAND tối cao Phạm Tấn Hoàng ẢNH: T.N

Nhận hối lộ, giảm án cho bị cáo tội giết người

Vụ án xảy ra tại TAND cấp cao tại Đà Nẵng (nay là Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Đà Nẵng) và một số đơn vị liên quan. Ông Hoàng bị cáo buộc nhận hối lộ 220 triệu đồng để đưa ra quyết định tố tụng theo yêu cầu của người đưa hối lộ.

Cáo trạng cho hay, tháng 3.2024, TAND tỉnh Đắk Lắk xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Trần Hoàng Đan 15 năm tù về tội giết người. Đan kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Thông qua một thẩm phán của TAND TP.Buôn Ma Thuột (nay là TAND khu vực 1, tỉnh Đắk Lắk), chị gái Đan tìm gặp các mối trung gian để nhờ giúp cho em trai được giảm án.

Các bên thỏa thuận sẽ giúp Đan được giảm 1 năm 6 tháng tù, chi phí là 150 triệu đồng.

Giữa tháng 5.2024, tại cổng TAND TP.Buôn Ma Thuột, chị gái bị cáo Đan đưa cho Võ Trường Giang (lao động tự do) 150 triệu đồng. Giang nộp tiền vào tài khoản của mình rồi chuyển toàn bộ cho Trịnh Ninh Bình (cựu trưởng phòng thuộc TAND cấp cao tại Đà Nẵng).

Tiếp đó, Bình gặp và nhờ ông Phạm Tấn Hoàng, chủ tọa phiên tòa phúc thẩm, giảm án cho Đan. Bình đã 2 lần chuyển khoản cho ông Hoàng, tổng số tiền 140 triệu đồng.

Cuối tháng 5.2024, TAND cấp cao tại Đà Nẵng xét xử phúc thẩm, tuyên phạt bị cáo Đan 13 năm 6 tháng tù về tội giết người, giảm 1 năm 6 tháng tù, đúng như các bên đã thỏa thuận trước đó.

Cựu phó chánh án không nhận tội

Vẫn theo cáo trạng, tháng 7.2023, TAND tỉnh Quảng Trị cũ xét xử phúc thẩm vụ tranh chấp hợp đồng đặt cọc giữa nguyên đơn là ông K. và bị đơn là ông C., tuyên không chấp nhận kháng cáo của ông C., giữ nguyên bản án sơ thẩm trước đó của TAND H.Vĩnh Linh cũ. Ông C. sau đó đề nghị giám đốc thẩm theo hướng hủy cả 2 bản án.

Ông C. đến gặp Bùi Thị Phương (cựu cán bộ Chi cục THADS H.Vĩnh Linh) nhờ tìm người giúp đỡ. Phương gọi điện, đặt vấn đề thì được Nguyễn Thị Nga (cựu phó phòng thuộc TAND cấp cao tại Đà Nẵng) đồng ý, yêu cầu chi phí 135 triệu đồng. Để có tiền, ông C. và 2 người khác mỗi người góp 45 triệu đồng.

Tháng 12.2023, Viện KSND cấp cao tại Đà Nẵng ban hành quyết định kháng nghị giám đốc thẩm đề nghị sửa bản án dân sự phúc thẩm theo hướng không chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.

Một thời gian sau, nhóm ông C. chuyển khoản cho Phương 135 triệu đồng. Phương chuyển cho Nga 130 triệu đồng.

Nhận tiền, Nga gặp, đưa cho ông Phạm Tấn Hoàng (khi đó là chủ tọa phiên tòa giám đốc thẩm) 80 triệu đồng để nhờ xét xử giám đốc thẩm theo yêu cầu của Phương.

Cuối tháng 1.2024, TAND cấp cao tại Đà Nẵng ban hành quyết định giám đốc thẩm, tuyên sửa bản án dân sự phúc thẩm, bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn là ông K.

Kết quả có lợi theo đúng mong muốn của mình, nhóm ông C. góp thêm 10 triệu đồng chuyển khoản cho Phương để cảm ơn.

Quá trình điều tra, Phương và Nga nhận tội, riêng ông Hoàng phủ nhận. Song căn cứ lời khai của các bị can khác, nội dung tin nhắn cùng nhiều tài liệu, chứng cứ thu thập được, viện kiểm sát khẳng định đủ căn cứ xác định ông Hoàng nhận hối lộ 80 triệu đồng.