Nam ca sĩ lãnh án 13 năm tù vì lừa đảo 'chạy án'

Ngày 25.9, TAND TP.Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Ngô Quang Tú (51 tuổi, ca sĩ, trú tại Phú Thọ) mức án 13 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cùng tội danh, tòa tuyên bị cáo Lê Nhật Văn (54 tuổi, trú tại Hải Phòng) mức án 7 năm 6 tháng tù và Nguyễn Thái Ngôn (54 tuổi, trú tại TP.HCM) mức án 7 năm tù.

Các bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản ẢNH: PHÚC BÌNH

Cáo trạng xác định, bà S. và con gái tên T. xảy ra tranh chấp di sản thừa kế. Năm 2020, TAND TP.HCM tuyên chị T. thắng kiện, bà S. kháng cáo. Một năm sau, TAND cấp cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm, chấp nhận kháng cáo của bà S., chị T. không đồng tình nên đề nghị giám đốc thẩm.

Tháng 12.2022, TAND tối cao ra quyết định kháng nghị giám đốc thẩm. Biết việc này, một người con gái khác của bà S. là chị H. đến gặp, nhờ Lê Nhật Văn tìm người tác động đến TAND tối cao để rút lại kháng nghị.

Nhận lời, bị cáo Văn nhờ Nguyễn Thái Ngôn tìm người giúp. Ngôn sau đó gọi điện cho Ngô Quang Tú, trình bày nội dung vụ việc. Tú đồng ý, yêu cầu chị H. mang tiền ra Hà Nội gặp.

Cuối tháng 12.2022, bị cáo Tú nhờ ông N. - thẩm phán TAND tối cao tác động để rút lại quyết định kháng nghị, đồng thời xin cho chị H. gặp trực tiếp. Ông N. nhận lời, nói tối hôm sau sẽ tiếp khách tại một nhà hàng hải sản.

Tới hẹn, Tú đưa chị H. đến nhà hàng, yêu cầu chuẩn bị 200 triệu đồng làm "quà ra mắt". Sau khi nghe câu chuyện của chị H., ông N. nói "nếu việc nhà em đúng, anh sẽ bảo vệ đến cùng" rồi ra về. Cả Tú và ông N. đều khai Tú không đưa 200 triệu đồng cho ông N. mà giữ lại.

Tháng 1.2023, ông N. nhắn tin cho Tú "vụ kia chịu rồi em à! Trả lời đơn rồi - ko thể!". Tú sau đó đến nhà riêng gặp vị thẩm phán, được thông báo không thể giúp chị H. vì quyết định kháng nghị là đúng.

Biết rõ không thể thay đổi vụ việc theo mong muốn của chị H., thế nhưng Tú vẫn gọi cho chị này yêu cầu chuẩn bị 2 - 3 tỉ đồng mang ra Hà Nội để lo việc.

Tin lời, chị H. chuyển 2,5 tỉ đồng cho Tú. Số tiền này được Tú chuyển cho bị cáo Văn 200 triệu đồng, bị cáo Ngôn 150 triệu đồng.

Khoảng 1 tuần sau, để chị H. yên tâm, Tú hẹn chị này gặp ông N. tại một nhà hàng. Theo đề nghị của Tú, chị H. ngồi ở tầng 1, còn Tú và ông N. ngồi ở tầng 2.

Ăn uống xong, Tú quay xuống tầng 1, đưa 1 tỉ đồng cho chị H., nói "bác N. bảo gần tết rồi chưa xử lý được, vợ chồng em vất vả quá nên bác gửi lại em". Chị H. nhận số tiền rồi chuyển 50 triệu đồng cho Tú để thanh toán tiền ăn. Người phụ nữ còn chuyển cho các bị cáo Văn, Ngôn 100 triệu đồng vì có công giới thiệu.

Tháng 4.2023, TAND tối cao ra quyết định giám đốc thẩm, hủy án phúc thẩm và giữ nguyên án sơ thẩm trong vụ việc liên quan đến mẹ chị H. Đến lúc này, Tú vẫn yêu cầu người phụ nữ chuyển thêm 1 tỉ đồng để lo việc và được đồng ý.

Chờ mãi không thấy được việc, chị H. yêu cầu Tú trả tiền, đồng thời gọi điện trình bày sự việc với ông N. Vị thẩm phán liền yêu cầu Tú đến gặp. Tú giải thích có vay tiền của chị H. và đã hoàn trả.

3 tháng sau, ông N. trực tiếp gặp và nói chị H. nên tố cáo sự việc ra cơ quan công an. Người phụ nữ sau đó tố giác nhóm bị cáo đã lừa của mình 2,8 tỉ đồng.

Quá trình giải quyết, Tú thừa nhận hành vi phạm tội. Bị cáo khai do kinh doanh khó khăn nên nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản, xin xem xét giảm nhẹ vì bản thân là ca sĩ, được tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú…

Về phía mình, thẩm phán N. được xác định không biết việc bị cáo Tú nhận 2,8 tỉ đồng của chị H., nên không xem xét trách nhiệm.