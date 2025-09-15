Cựu phó viện trưởng nhận hối lộ, kiêm luôn môi giới 'chạy án'

Liên quan đến đường dây "chạy án" ở TAND cấp cao tại Đà Nẵng (nay là Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Đà Nẵng), Viện KSND tối cao đề nghị truy tố 28 bị can về các tội đưa hối lộ, nhận hối lộ và môi giới hối lộ.

Phần lớn trong danh sách bị can là cựu thẩm phán, kiểm sát viên và luật sư. Những người này đã dùng tiền, quan hệ để can thiệp vào các bản án theo ý muốn của bên chi hối lộ.

Điển hình là 3 vụ việc xoay quanh các nhân vật: Phạm Việt Cường, cựu Phó chánh án; Nguyễn Thị Minh Phương, cựu Phó trưởng phòng Lưu trữ hồ sơ; Nguyễn Thị Nga, cựu Phó trưởng phòng Giám đốc kiểm tra về dân sự, lao động, kinh doanh thương mại thuộc TAND cấp cao tại Đà Nẵng; Lê Phước Thạnh, cựu Phó viện trưởng Viện 3 thuộc Viện KSND cấp cao tại Đà Nẵng (nay là Viện Công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm tại Đà Nẵng); Dương Anh Sơn, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn vật tư nông nghiệp Khánh Hòa (K-Homes)…

Ông Phạm Việt Cường, cựu Phó chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng ẢNH: TATC

"Chạy án" bất thành nên trả lại tiền

Cáo trạng xác định, tháng 3.2021, TAND tỉnh Khánh Hòa xét xử phúc thẩm vụ án kinh doanh thương mại, tuyên phía bị đơn là Công ty K-Homes thua kiện. Doanh nghiệp này gửi đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm theo hướng hủy bản án nêu trên và đề nghị hoãn thi hành án.

Thông qua giới thiệu, ông Dương Anh Sơn, Chủ tịch HĐQT Công ty K-Homes, nhờ nữ cán bộ Nguyễn Thị Minh Phương giúp đỡ. Bà Phương gặp ông Phạm Việt Cường, khi ấy là Chánh tòa hình sự, thành viên Ủy ban thẩm phán TAND cấp cao tại Đà Nẵng, giúp thụ lý giải quyết đơn của Công ty K-Homes. Ông Cường đồng ý.

Tháng 4.2022, ông Sơn đưa 300 triệu đồng cho người trung gian, người này nhận rồi đưa 290 triệu đồng cho bà Phương. Bà Phương chuyển cho ông Cường 150 triệu đồng.

Tuy nhiên, khoảng nửa năm sau, Viện KSND cấp cao tại Đà Nẵng thông báo về việc không có căn cứ kháng nghị giám đốc thẩm. Việc "chạy án" bất thành, ông Cường trả lại cho bà Phương 150 triệu đồng, bà Phương chuyển trả cho ông Sơn 270 triệu đồng.

Cũng trong năm 2022, Công ty K-Homes bị tuyên thua kiện trong một vụ án khác. Ông Sơn đến trụ sở Viện KSND cấp cao tại Đà Nẵng, gặp Viện phó Viện 3 Lê Phước Thạnh, đưa 450 triệu đồng nhờ giúp kháng nghị giám đốc thẩm. Nhận tiền, ông Thạnh báo cáo và được lãnh đạo đồng ý, ký quyết định kháng nghị theo hướng hủy bản án sơ thẩm và phúc thẩm.

Ông Sơn tiếp tục nhờ ông Thạnh liên hệ với người có thẩm quyền để tòa án chấp nhận kháng nghị của viện kiểm sát. Ông Thạnh nhận lời, liên hệ với nữ cán bộ Nguyễn Thị Nga. Bà Nga ra giá 600 triệu đồng. Ông Sơn chuyển tiền cho ông Thạnh, để ông Thạnh đưa cho bà Nga.

Nhận tiền, bà Nga gặp và nhờ cấp trên là ông Cường giúp đỡ. Ông Cường báo cáo người có thẩm quyền của TAND cấp cao tại Đà Nẵng nhưng không được đồng ý. Việc không thành, bà Nga trả lại 600 triệu đồng để ông Thạnh trả lại cho ông Sơn.

Tháng 11.2023, TAND cấp cao tại Đà Nẵng không chấp nhận kháng nghị giám đốc thẩm của Viện KSND cấp cao tại Đà Nẵng.

Trụ sở Viện KSND cấp cao tại Đà Nẵng, nay là Viện Công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm tại Đà Nẵng ẢNH: KIEMSAT.VN

"Liên minh" giữa kiểm sát viên, thẩm phán và luật sư

Sau khi kháng nghị của Viện KSND cấp cao tại Đà Nẵng không được chấp nhận, Chủ tịch HĐQT Công ty K-Homes Dương Anh Sơn không bỏ cuộc mà tiếp tục nhờ Viện phó Viện 3 Lê Phước Thạnh liên hệ với người có thẩm quyền để hủy quyết định của TAND cấp cao tại Đà Nẵng.

Ông Thanh lại nhờ nữ cán bộ Nguyễn Thị Nga làm cầu nối, đồng thời chuyển 50 triệu đồng làm chi phí đi lại. Lần này, bà Nga liên hệ với luật sư Nguyễn Ngọc Anh, Giám đốc Công ty Anh Huy Luật.

Ngọc Anh sau đó liên hệ với ông Nguyễn Huy Cẩn, Phó chánh Tòa dân sự, TAND tỉnh Vĩnh Phúc (nay là TAND tỉnh Phú Thọ), trước đây là thư ký Phó chánh án TAND tối cao, để tìm cách giúp Công ty K-Homes. Ông Cẩn đồng ý, yêu cầu chuyển trước 1,5 tỉ đồng.

Tháng 3.2024, Ngọc Anh yêu cầu bà Nga chuyển 2 tỉ đồng. Bà Nga thông báo cho ông Sơn biết, phía ông Sơn chuyển đủ 2 tỉ đồng cho bà Nga, để đưa cho Ngọc Anh.

Một tháng sau, ông Sơn, bà Nga và ông Thạnh gặp nhau tại một quán cà phê TP.Đà Nẵng. Bà Nga yêu cầu ông Sơn chuyển thêm tiền, ông Sơn đưa thêm 900 triệu đồng.

Đầu tháng 5.2024, tại cửa một quán bia ở TP.Hà Nội, Ngọc Anh gặp ông Cẩn và đưa 1,3 tỉ đồng, hẹn đến khi có kết quả kháng nghị giám đốc thẩm sẽ đưa nốt 200 triệu đồng.

Tuy nhiên, chờ mãi chưa có kết quả nên ông Sơn yêu cầu bà Nga trả lại tiền, đến ngày 11.8.2024 thì có đơn tố cáo gửi Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao.

Bị đòi tiền, bà Nga thông báo cho ông Thạnh và Ngọc Anh biết. Ngọc Anh thống nhất với ông Cẩn trả lại tiền, nhưng nhờ bà Nga ứng trước.

Ngày 13.8.2024, Ngọc Anh đưa bà Nga ra ngân hàng rút 2,9 tỉ đồng rồi đến gặp ông Sơn trả lại tiền thì bị cơ quan điều tra bắt quả tang.

Viện KSND tối cao truy tố ông Phạm Việt Cường tội nhận hối lộ; Dương Anh Sơn tội đưa hối lộ; Nguyễn Ngọc Anh tội đưa hối lộ và môi giới hối lộ; Lê Phước Thạnh tội nhận hối lộ và môi giới hối lộ; Nguyễn Huy Cẩn, Nguyễn Thị Minh Phương và Nguyễn Thị Nga tội môi giới hối lộ.