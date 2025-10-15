'Nút thắt' rừng cản tiến độ hai dự án cao tốc ở Lâm Đồng

Ngày 15.10, ông Nguyễn Hồng Hải, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng , đã chủ trì cuộc họp với lãnh đạo Sở NN-MT, Ban Quản lý dự án số 1 cùng đại diện các sở, ban, ngành liên quan để đôn đốc tiến độ chuyển mục đích sử dụ ng rừng và đất rừng phục vụ 2 dự án đường cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc và Bảo Lộc - Liên Khương.

Khi hoàn thành, tuyến cao tốc Tân Phú - Liên Khương sẽ được kết nối với cao tốc Liên Khương - Prenn ẢNH: LÂM VIÊN

Theo Ban Quản lý dự án số 1, cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc và cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương là hai dự án thành phần thuộc tuyến cao tốc Dầu Giây - Liên Khương, có tổng chiều dài hơn 200 km. Tuy nhiên, đến nay việc chuyển mục đích sử dụng rừng và đất rừng phục vụ thi công vẫn chưa được thực hiện.

Cụ thể, dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc có đoạn tuyến đi qua khu vực phải chuyển mục đích sử dụng hơn 104 ha rừng và đất rừng, gồm 6,8 ha rừng sản xuất và 97,4 ha rừng tự nhiên, thuộc 8 đơn vị quản lý rừng trên địa bàn các xã Đạ Huoai - Đạ Huoai 2, Đạ Tẻh 2 và P.2 Bảo Lộc.

Đối với cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương , tổng diện tích rừng cần chuyển đổi là 2,91 ha, trong đó có 0,18 ha rừng tự nhiên và 2,73 ha rừng trồng.

Theo quy định tại Điều 42 Nghị định 156/2018/NĐ-CP (ngày 16.11.2018) của Chính phủ, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 91/2024/NĐ-CP (ngày 18.7.2024), thì tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng phải là chủ dự án (chủ đầu tư).

Tuy nhiên, đến nay, dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc vẫn đang trong quá trình đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, nên chưa xác định được chủ đầu tư để tiến hành các thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng theo quy định.

Riêng dự án cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương đã được khởi công ngày 29.6.2025, do Công ty CP BOT cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương làm chủ đầu tư. Tuy nhiên, đến nay doanh nghiệp dự án vẫn chưa hoàn tất thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng để thi công, nên nhà đầu tư vẫn chưa thể triển khai xây dựng trên thực địa.

Ông Nguyễn Hồng Hải phát biểu tại cuộc họp ẢNH: LÂM VIÊN

Tại cuộc họp, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải yêu cầu các sở, ngành và đơn vị liên quan nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ và khẩn trương hoàn thành các phần việc được giao, nhằm đẩy nhanh tiến độ chuyển mục đích sử dụng rừng, tạo điều kiện sớm triển khai thi công hai tuyến cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc và Bảo Lộc - Liên Khương.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng giao Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đạ Huoai và Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đạ Tẻh lập hồ sơ khai thác rừng phục vụ dự án. Đồng thời, Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao hướng dẫn quy trình, thủ tục liên quan đến chuyển mục đích sử dụng đất rừng cho hai tuyến cao tốc.

Cùng với đó, Sở Tài chính được yêu cầu tham mưu tạm ứng kinh phí trồng rừng thay thế và hướng dẫn bố trí nguồn vốn để hai công ty lâm nghiệp lập phương án khai thác rừng. Sở Xây dựng chịu trách nhiệm đôn đốc, hoàn thành việc cắm cọc và giao mốc giải phóng mặt bằng trước ngày 20.10.2025.