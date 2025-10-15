Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Chính sách - Phát triển

'Nút thắt' rừng cản tiến độ hai dự án cao tốc ở Lâm Đồng

Lâm Viên
Lâm Viên
15/10/2025 16:25 GMT+7

Hai dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc và Bảo Lộc - Liên Khương đến nay vẫn chưa hoàn tất thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng rừng và đất rừng để triển khai thi công; tỉnh Lâm Đồng đang khẩn trương chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Ngày 15.10, ông Nguyễn Hồng Hải, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, đã chủ trì cuộc họp với lãnh đạo Sở NN-MT, Ban Quản lý dự án số 1 cùng đại diện các sở, ban, ngành liên quan để đôn đốc tiến độ chuyển mục đích sử dụng rừng và đất rừng phục vụ 2 dự án đường cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc và Bảo Lộc - Liên Khương.

'Nút thắt' rừng cản tiến độ hai dự án cao tốc ở Lâm Đồng- Ảnh 1.

Khi hoàn thành, tuyến cao tốc Tân Phú - Liên Khương sẽ được kết nối với cao tốc Liên Khương - Prenn

ẢNH: LÂM VIÊN

Theo Ban Quản lý dự án số 1, cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc và cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương là hai dự án thành phần thuộc tuyến cao tốc Dầu Giây - Liên Khương, có tổng chiều dài hơn 200 km. Tuy nhiên, đến nay việc chuyển mục đích sử dụng rừng và đất rừng phục vụ thi công vẫn chưa được thực hiện.

Cụ thể, dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc có đoạn tuyến đi qua khu vực phải chuyển mục đích sử dụng hơn 104 ha rừng và đất rừng, gồm 6,8 ha rừng sản xuất và 97,4 ha rừng tự nhiên, thuộc 8 đơn vị quản lý rừng trên địa bàn các xã Đạ Huoai - Đạ Huoai 2, Đạ Tẻh 2 và P.2 Bảo Lộc.

Đối với cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương, tổng diện tích rừng cần chuyển đổi là 2,91 ha, trong đó có 0,18 ha rừng tự nhiên và 2,73 ha rừng trồng.

Theo quy định tại Điều 42 Nghị định 156/2018/NĐ-CP (ngày 16.11.2018) của Chính phủ, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 91/2024/NĐ-CP (ngày 18.7.2024), thì tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng phải là chủ dự án (chủ đầu tư).

Tuy nhiên, đến nay, dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc vẫn đang trong quá trình đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, nên chưa xác định được chủ đầu tư để tiến hành các thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng theo quy định.

Riêng dự án cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương đã được khởi công ngày 29.6.2025, do Công ty CP BOT cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương làm chủ đầu tư. Tuy nhiên, đến nay doanh nghiệp dự án vẫn chưa hoàn tất thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng để thi công, nên nhà đầu tư vẫn chưa thể triển khai xây dựng trên thực địa.

'Nút thắt' rừng cản tiến độ hai dự án cao tốc ở Lâm Đồng- Ảnh 2.

Ông Nguyễn Hồng Hải phát biểu tại cuộc họp

ẢNH: LÂM VIÊN

Tại cuộc họp, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải yêu cầu các sở, ngành và đơn vị liên quan nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ và khẩn trương hoàn thành các phần việc được giao, nhằm đẩy nhanh tiến độ chuyển mục đích sử dụng rừng, tạo điều kiện sớm triển khai thi công hai tuyến cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc và Bảo Lộc - Liên Khương.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng giao Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đạ Huoai và Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đạ Tẻh lập hồ sơ khai thác rừng phục vụ dự án. Đồng thời, Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao hướng dẫn quy trình, thủ tục liên quan đến chuyển mục đích sử dụng đất rừng cho hai tuyến cao tốc.

Cùng với đó, Sở Tài chính được yêu cầu tham mưu tạm ứng kinh phí trồng rừng thay thế và hướng dẫn bố trí nguồn vốn để hai công ty lâm nghiệp lập phương án khai thác rừng. Sở Xây dựng chịu trách nhiệm đôn đốc, hoàn thành việc cắm cọc và giao mốc giải phóng mặt bằng trước ngày 20.10.2025.

Như Thanh Niên đã phản ánh, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc phải khởi công trước ngày 19.12.2025. Đây là một trong những dự án trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng trong giai đoạn 2025 - 2030.

Tin liên quan

Dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc: Phải trồng rừng thay thế hơn 324 ha

Dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc: Phải trồng rừng thay thế hơn 324 ha

Dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc dự kiến sẽ phải chuyển đổi mục đích sử dụng rừng (MĐSDR) hơn 131 ha, tương ứng nhà đầu tư phải trồng rừng thay thế hơn 324 ha.

Khám phá thêm chủ đề

cao tốc cao tốc tân phú - bảo lộc Lâm Đồng sử dụng rừng đất rừng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận