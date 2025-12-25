Đội tuyển Việt Nam sẽ thắng đẹp Malaysia trước ngày AFC ra án phạt

Đội tuyển Việt Nam không cần phân tâm vì AFC

Dù AFC vẫn chưa chốt xử thua đội tuyển Malaysia ở 2 trận đầu vòng loại Asian Cup 2027 (gặp đội tuyển Việt Nam và Nepal), song cơ hội để "Mãnh hổ" trắng án là rất thấp.

Liên đoàn Bóng đá Malaysia kiện FIFA lên Tòa án Thể thao quốc tế (CAS), tuy nhiên, đây dường như chỉ còn là động thái để phù hợp với quy trình. FIFA đã xử thua Malaysia ở các trận giao hữu có sử dụng cầu thủ nhập tịch "lậu". Là thành viên của FIFA, AFC khó đưa ra quyết định khác.

Cơ quan quản lý bóng đá châu Á chỉ đang thuần túy chờ đợi kết luận của CAS, trong bối cảnh mọi bằng chứng về vi phạm của đội tuyển Malaysia đã rõ ràng.

Đội tuyển Việt Nam sẵn sàng trở lại ẢNH: ĐỘC LẬP

Chậm nhất trước ngày chốt 24 đội tuyển dự Asian Cup 2027 (nhiều khả năng vào đầu tháng 4.2026), AFC sẽ đưa ra án phạt. Đồng nghĩa, đội tuyển Việt Nam có thể sẽ đấu Malaysia vào ngày 31.3.2026 trong bối cảnh đối thủ chưa bị xử thua. Dù vậy, điều đó không quan trọng. Thầy trò HLV Kim Sang-sik chỉ tập trung vào một mục tiêu duy nhất: đánh bại Malaysia. Đội tuyển Việt Nam cần thắng để khẳng định sức mạnh sau một năm chuyển giao khó khăn, thắng để lên dây cót tinh thần cho AFF Cup 2026 và Asian Cup 2027, đồng thời, thắng để kiểm chứng năng lực của thế hệ kế cận.

Sau chức vô địch AFF Cup 2024, đội tuyển Việt Nam đã đá 6 trận trong năm 2025. Ngoại trừ trận thắng Lào 5-0 ở lượt mở màn vòng loại Asian Cup 2027, thì cả 5 trận còn lại (thắng Campuchia 2-1, thắng Nepal 3-1, 1-0, thắng Lào 2-0, thua Malaysia 0-4), học trò ông Kim đều đá kém thuyết phục.

Đủ để vượt vòng loại Asian Cup, nhưng vẫn thiếu để làm nên chuyện tại vòng chung kết.

Nguyên nhân chủ yếu đến từ lực lượng. Thành công tại AFF Cup mang hai dấu ấn rõ ràng, đến từ tinh thần chiến đấu của toàn đội cùng màn tỏa sáng của Xuân Son. Ngay sau khi Xuân Son chấn thương, sức tấn công của đội tuyển Việt Nam suy giảm, khi số bàn thắng trung bình giảm từ 3 xuống 2,16. Tinh thần và lối chơi cũng giảm sút, khi lứa trụ cột mất phong độ.

HLV Kim Sang-sik đủ nguyên liệu để xây diện mạo mới cho đội tuyển Việt Nam ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Cuộc chuyển giao trở nên chông gai, bởi ông Kim muốn thay đổi cũng rất khó. Lớp trẻ lúc ấy còn non kinh nghiệm, trong khi dàn nhập tịch chỉ có Xuân Son nổi trội.

Dù vậy, đội tuyển Việt Nam sẽ rất khác ở màn tái đấu Malaysia vào tháng 3.2026.

Thời thế thay đổi

Năm 2025 thành công với chức vô địch U.23 Đông Nam Á và SEA Games 33, cùng VCK U.23 châu Á 2026 chuẩn bị diễn ra sẽ trở thành bàn đạp hoàn hảo để lứa U.23 Việt Nam sẵn sàng lên tuyển.

Thực tế, ông Kim đã triệu tập và sử dụng một số nhân tố U.23 ở đội tuyển Việt Nam, như Lý Đức, Trung Kiên, Hiểu Minh, Đình Bắc... Thế nhưng, phải đến lúc này, khi lứa U.23 khẳng định bản lĩnh "thép" và nền tảng kỹ chiến thuật ấn tượng, HLV Kim Sang-sik mới đủ cơ sở để trẻ hóa đội tuyển.

"Một số cầu thủ U.23 đủ sức đá chính trên tuyển, tôi sẽ trao cơ hội cho họ", HLV Kim Sang-sik trả lời Báo Thanh Niên.

Dòng máu trẻ sẽ cuộn chảy ở đội tuyển Việt Nam tại đợt tập trung tháng 3.2026, khi các cầu thủ trẻ đã tích lũy xong vốn quý ở VCK U.23 châu Á 2026. Tất nhiên, HLV Kim Sang-sik sẽ không thay thế ồ ạt các trụ cột bằng cầu thủ U.23, mà cần "cài răng lược" hợp lý để lớp trước dìu lớp sau, tạo điều kiện cho thế hệ đàn anh truyền thụ kinh nghiệm và làm gương cho thế hệ trẻ.

Đình Bắc tăng sức tấn công cho đội tuyển Việt Nam ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Đó là nguyên tắc đã giúp đội tuyển Việt Nam của HLV Park Hang-seo chuyển giao thế hệ mỹ mãn vào năm 2018. Không phải kỳ tích Thường Châu (ngôi á quân U.23 châu Á 2018), mà cách dùng người khôn ngoan, khéo léo của ông Park đã đặt viên gạch nền móng cho trầm tích thành công của đội tuyển Việt Nam.

Nếu ông Kim cũng dụng binh lọc lõi, đội tuyển Việt Nam đủ sức một lần nữa vươn cao. Chưa kể, so với ông Park, HLV Kim Sang-sik còn thuận lợi hơn khi có trong tay các nhân tố nhập tịch.

"Máy dội bom" Nguyễn Xuân Son đã trở lại với 5 bàn thắng sau 2 trận ở ASEAN Club Championship. Bản năng săn bàn, sức mạnh và độ rướn của Xuân Son đã trở lại gần như toàn bộ.

Tiền vệ sáng tạo Đỗ Hoàng Hên đã sẵn sàng lên tuyển để tái hợp cùng Xuân Son, bên cạnh Đỗ Phi Long mang tới chất thép cho hàng thủ. Cả hai chỉ còn thiếu một cái gật đầu cấp phép từ FIFA.

Phiên bản mạnh nhất của đội tuyển Việt Nam sẽ gặp phiên bản... yếu nhất của Malaysia, khi các cầu thủ nhập tịch "lậu" sắp bị gạch tên và tinh thần cả đội đang xuống dốc.

Một cơn mưa bàn thắng vào lưới Malaysia ngay trước ngày AFC ra án, tại sao không?