Thầy Kim phá vỡ nhẹ kết cấu nhân sự, U.23 Việt Nam như ‘hổ mọc thêm cánh’?

Sự bổ sung cần thiết của U.23 Việt Nam

Thoạt nhìn, sự bổ sung này không có gì đáng chú ý. Tuy nhiên, việc có thêm 2 cầu thủ Lê Văn Hà và Bùi Vĩ Hào có thể thay đổi đáng kể tính chiều sâu trong đội hình U.23 Việt Nam tại vòng chung kết (VCK) giải U.23 châu Á sắp diễn ra.

Trung vệ Lê Văn Hà sẽ góp phần giúp U.23 Việt Nam chống bóng bổng tốt hơn tại giải U.23 châu Á Ảnh: Hà Nội FC

VCK U.23 châu Á khác hẳn với SEA Games 33. Các đối thủ của chúng ta mạnh hơn hẳn, sẽ không còn những trận đấu dễ dàng cho đoàn quân của HLV Kim Sang-sik. Ví dụ, tại SEA Games 33, U.23 Việt Nam trải qua vòng đấu bảng khá nhẹ nhàng, bởi chúng ta mạnh hơn hẳn so với các đội cùng bảng B gồm U.23 Lào và U.23 Malaysia. Thậm chí, trận đấu cuối vòng bảng với U.23 Malaysia, U.23 Việt Nam chỉ tăng tốc trong hiệp 1, ghi 2 bàn thắng trong hiệp đấu thứ nhất, sau đó nhẹ nhàng giảm tốc độ trong hiệp 2 và giữ nguyên chiến thắng 2-0 cho đến hết trận.

Tuy nhiên, tại VCK U.23 châu Á 2026, ngay tại vòng bảng, cả 3 đối thủ của U.23 Việt Nam gồm chủ nhà Ả Rập Xê Út, Jordan và Kyrgyzstan đều là đội mạnh. Trước các đối thủ có chất lượng tốt, phải liên tiếp thi đấu các trận căng thẳng, U.23 Việt Nam cần phải có lực lượng dày hơn, ở băng ghế dự bị phải có những nhân tố có chất lượng tương đương với cầu thủ thi đấu chính thức, để thay thế nhân sự khi cần.

Thêm người, thêm sức mạnh

Ở SEA Games 33, HLV Kim Sang-sik có thể yên tâm sử dụng bộ 3 trung vệ Lý Đức, Hiểu Minh và Nhật Minh từ trận này trận khác. Đồng thời, họ hầu như chơi đủ 90 phút trong từng trận (riêng trận chung kết với U.23 Thái Lan, họ đá đủ 120 phút, tính luôn hiệp phụ). Nhưng ở VCK giải U.23 châu Á, điều này khó lặp lại.

Bùi Vĩ Hào (15) sẽ là phương án dự phòng chất lượng cho Đình Bắc? Ảnh: Thụy An

Đầu tiên, trước các đối thủ mạnh hơn, cường độ hoạt động của các trung vệ nhiều khả năng sẽ cao hơn, chúng ta buộc phải có phương án dự phòng có chất lượng tốt, để thay thế Lý Đức, Nhật Minh hoặc Hiểu Minh khi cần. Thứ nhì, ở sân chơi châu Á, các đối thủ của U.23 Việt Nam sở hữu dàn cầu thủ có thể hình rất tốt, chơi bóng bổng giỏi, khả năng va chạm mạnh mẽ. Thế nên, việc bổ sung Lê Văn Hà (cao 1,84 m) là giải pháp rất quan trọng cho đoàn quân của HLV Kim Sang-sik vào lúc này. Lê Văn Hà có thể thế chỗ cho Nhật Minh (cao 1,75 m) khi U.23 Việt Nam cần tập trung chơi phòng ngự và tập trung chống bóng bổng của đối phương.

Trên hàng tiền đạo, sự có mặt của Bùi Vĩ Hào cũng mang tính chất tương tự. Cầu thủ đang khoác áo CLB Becamex TP.HCM không nhất thiết phải có suất đá chính tại giải U.23 châu Á. Nhưng ở những thời điểm thích hợp, nhất là ở những khoảng thời gian cuối hiệp 2 của từng trận đấu, HLV Kim Sang-sik có thể sử dụng Bùi Vĩ Hào, tận dụng tốc độ và kinh nghiệm thi đấu quốc tế của cầu thủ này, tăng thêm phương án gây đột biến và gây bất ngờ cho đối phương.

Ngoài ra, Bùi Vĩ Hào cũng là tiền đạo sở hữu thể hình khác (1,81 m), anh có thể góp phần giải quyết các tình huống không chiến cho U.23 Việt Nam, tăng tính đa dạng trong các pha tấn công.

Điểm đáng lo nhất đối với Bùi Vĩ Hào vào lúc này là vấn đề thể lực, do anh mới trở lại sau chấn thương kéo dài hồi đầu năm. Tuy nhiên, như đã nói, do HLV Kim Sang-sik không nhất thiết phải sử dụng Bùi Vĩ Hào ở đội hình chính thức, chỉ cần dùng anh ở cuối mỗi trận đấu, nên bài toán liên quan đến vấn đề thể lực này tự nhiên đã được giải quyết!