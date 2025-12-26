U.23 Việt Nam lên đường sang Qatar tập huấn, sẵn sàng tạo tiếng vang ở VCK U.23 châu Á

Chuyến bay chở đội U.23 Việt Nam sang Qatar tập huấn sẽ khởi hành lúc 8 giờ 55. Vì thế, thầy trò HLV Kim Sang-sik có mặt ở sân bay Nội Bài từ khá sớm để chuẩn bị lên đường. Những ngày này, tâm trạng của Khuất Văn Khang và các đồng đội đều rất tốt bởi toàn đội vừa trải qua 1 năm cực kỳ thành công.

Cầu thủ Lê Văn Thuận chia sẻ: “Tất cả các cầu thủ của đội U.23 Việt Nam đều cảm thấy thoải mái cho mục tiêu sắp tới. Việc một lần nữa quay lại Qatar để tập huấn giúp toàn đội có tinh thần chuẩn bị rất tốt, trước giải có trận giao hữu là điều hữu ích để có sự chuẩn bị tốt nhất”.



Dự kiến, đội U.23 Việt Nam có mặt tại thủ đô Doha vào chiều tối 26.12 (giờ Việt Nam). Sau đó, toàn đội sẽ nghỉ ngơi, ổn định nơi ăn chốn ở rồi mới bắt đầu vào tập luyện.

U.23 Việt Nam khi nào sang Ả Rập Xê Út?

Trong thời gian tập huấn tại đây, thầy trò HLV Kim Sang-sik dự kiến sẽ có trận đấu giao hữu quan trọng với đội U.23 Syria, qua đó giúp ban huấn luyện rà soát lực lượng và điều chỉnh chiến thuật trước thềm giải đấu chính thức. Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng sẽ chốt danh sách 23 cầu thủ dự VCK U.23 châu Á 2026 sau chuỗi ngày tập huấn này.

Sau giai đoạn tập huấn, đội U.23 Việt Nam sẽ di chuyển sang Ả Rập Xê Út vào ngày 1.1.2026 để tham dự VCK U.23 châu Á 2026. Tại giải đấu này, U.23 Việt Nam nằm ở bảng đấu được đánh giá nhiều thách thức khi lần lượt chạm trán U.23 Jordan ở trận ra quân ngày 6.1, tiếp đó gặp U.23 Kyrgyzstan vào ngày 9.1 và khép lại vòng bảng bằng cuộc đối đầu với chủ nhà U.23 Ả Rập Xê Út vào ngày 12.1.

U.23 Việt Nam tích cực tập luyện và đã nhận được sự thăm hỏi, động viên của Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn trước ngày lên đường ẢNH: VFF

Với sự chuẩn bị bài bản, lực lượng giàu kinh nghiệm thi đấu quốc tế cùng tinh thần hưng phấn sau thành công tại SEA Games 33, đội U.23 Việt Nam được kỳ vọng sẽ tiếp tục thể hiện hình ảnh tích cực, bản lĩnh và khát vọng vươn tầm tại sân chơi U.23 châu Á 2026.