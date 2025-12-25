Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

VFF cử U.21 Việt Nam dự ASIAD 20 tại Nhật Bản, mục tiêu xa: Bảo vệ HCV SEA Games 34

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
25/12/2025 20:45 GMT+7

Để có sự chuẩn bị tốt nhất cho SEA Games 34 tại Malaysia, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) sẽ cho đội U.21 Việt Nam dự ASIAD 20, thay vì đội U.23.

Ngày 25.12, Hội nghị Ban Chấp hành VFF lần thứ 11 khóa IX (nhiệm kỳ 2022-2026) đã được diễn ra ở trụ sở VFF. Tại đây, VFF thống nhất đề xuất cử đội tuyển U.21 Việt Nam tham dự ASIAD 20 (diễn ra từ 19.9 đến 4.10.2026), nhằm chuẩn bị tốt cho các nhiệm vụ trọng điểm trong thời gian tới, trong đó có SEA Games 34 tổ chức tại Malaysia vào năm 2027.

VFF cử U.21 Việt Nam dự ASIAD 20 tại Nhật Bản, mục tiêu xa: Bảo vệ HCV SEA Games 34- Ảnh 1.

Văn Thuận (số 10) sẽ là trụ cột của U.23 Việt Nam (thực tế là U.21) tại ASIAD 20, nếu anh được triệu tập

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Đây là quyết định hợp lý của VFF. Cũng tại ASIAD 19, nhiều tuyển thủ U.21 khi đó là Thái Sơn, Văn Khang, Văn Trường, Thanh Nhàn... được trao cơ hội thể hiện và có những bước tiến bộ vượt bậc. Đó là nền tảng tốt để dàn cầu thủ này trở thành trụ cột của đội U.23 Việt Nam, giành chức vô địch U.23 Đông Nam Á 2025, đoạt vé dự VCK U.23 châu Á 2026 và đòi lại tấm HCV SEA Games môn bóng đá nam. Đồng thời, việc cử các cầu thủ U.21 dự ASIAD cũng sẽ giúp các CLB tại V-League ít bị ảnh hưởng nhân sự.

Hiện tại, một số cầu thủ U.23 Việt Nam vừa giành HCV SEA Games 33 còn đủ tuổi dự ASIAD 20 có thủ môn Nguyễn Tân, Cao Văn Bình (sinh năm 2005), tiền vệ Nguyễn Công Phương (2006), tiền đạo Nguyễn Lê Phát (2007), Lê Văn Thuận (2006).

