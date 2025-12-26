Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

HLV Mai Đức Chung vẫn dẫn dắt đội tuyển nữ Việt Nam

Chí Đạt
Chí Đạt
26/12/2025 06:12 GMT+7

Sau khi cùng đội tuyển nữ VN giành HCB SEA Games 33, HLV Mai Đức Chung tiếp tục nhận được sự tín nhiệm cao của Liên đoàn Bóng đá VN (VFF). Ông sẽ dẫn dắt đội nữ dự giải châu Á vào tháng 3.2026.

TIN TƯỞNG TUYỆT ĐỐI VÀO "VỊ TƯỚNG GIÀ"

VFF đã thống nhất để HLV Mai Đức Chung tiếp tục đảm nhiệm cương vị HLV trưởng đội tuyển nữ VN tại VCK bóng đá nữ châu Á 2026, giải đấu diễn ra vào đầu tháng 3.2026 và có ý nghĩa quan trọng trong cuộc đua giành vé dự World Cup nữ 2027.

HLV Mai Đức Chung vẫn dẫn dắt đội tuyển nữ Việt Nam- Ảnh 1.

HLV Mai Đức Chung luôn đau đáu vì bóng đá nữ VN

ẢNH: KHẢ HÒA

Quyết định được đưa ra trên cơ sở yêu cầu về sự ổn định, kế thừa và tính liên tục trong công tác huấn luyện, nhất là trong bối cảnh đội tuyển nữ VN chuẩn bị bước vào giai đoạn then chốt sau SEA Games 33. Với quỹ thời gian chuẩn bị không dài, VFF đánh giá HLV Mai Đức Chung - người giàu kinh nghiệm, am hiểu sâu sắc bóng đá nữ VN và đã có nhiều đóng góp quan trọng - là lựa chọn phù hợp nhất để tiếp tục chèo lái đội tuyển.

Theo kế hoạch, trong tháng 1.2026, đội tuyển nữ VN sẽ tập trung và tập huấn tại Trung Quốc, dự kiến thi đấu 2 trận giao hữu. Sau đó, toàn đội sẽ sang Úc (quốc gia đăng cai VCK bóng đá nữ châu Á 2026) để tập huấn đợt 2 và đá thêm một trận giao hữu trước khi bước vào giải đấu chính thức.

HẠNH PHÚC VÌ ĐƯỢC TÍN NHIỆM

Chia sẻ sau khi tiếp tục nhận được sự tin tưởng, HLV Mai Đức Chung bày tỏ niềm vinh dự và khẳng định sẽ cùng ban huấn luyện, các cầu thủ tập trung cao độ cho công tác chuẩn bị, hướng tới mục tiêu đạt phong độ tốt nhất tại VCK châu Á 2026. Ông nhấn mạnh bản thân thấy rất hạnh phúc vì được VFF và Hội đồng HLV quốc gia tín nhiệm.

VFF tin tưởng rằng với sự ổn định trên băng ghế huấn luyện và quá trình chuẩn bị bài bản, đội tuyển nữ VN sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, bản lĩnh và khát vọng vươn lên, qua đó khẳng định vị thế của bóng đá nữ VN trên đấu trường châu lục.

LỊCH THI ĐẤU ĐỘI TUYỂN NỮ VN TẠI giải CHÂU Á

Các trận đấu của đội tuyển nữ VN tại giải châu Á đều được tổ chức trên sân Perth Rectangular. Lịch thi đấu cụ thể (giờ VN): 18 giờ ngày 4.3.2026: VN - Ấn Độ; 12 giờ ngày 7.3.2026: VN - Đài Loan; 16 giờ ngày 10.3.2026: VN - Nhật Bản.

Các trận đấu của giải, trong đó có các trận của VN được phát trực tiếp trên TV360.

