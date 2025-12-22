Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Trọng tài chính và trợ lý chung kết bóng đá nữ SEA Games có thể bị ‘treo còi’ ở Asian Cup 2026
Video Thể thao

Trọng tài chính và trợ lý chung kết bóng đá nữ SEA Games có thể bị 'treo còi' ở Asian Cup 2026

Hồ Hiền
Hồ Hiền
22/12/2025 12:36 GMT+7

Trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 33 đã khép lại nhưng vẫn để lại nhiều dư âm tiếc nuối, khi đội tuyển nữ Việt Nam bị tước một bàn thắng hợp lệ vì sai sót của trọng tài. Quyết định gây tranh cãi này ảnh hưởng trực tiếp đến cục diện trận đấu và có thể khiến trọng tài chính cùng trợ lý không được làm nhiệm vụ tại Asian Cup 2026.

Đội tuyển nữ Việt Nam đã không thể hoàn thành mục tiêu giành HCV SEA Games 33 khi để thua Philippines trong loạt sút luân lưu ở trận chung kết. Dù vậy, thầy trò HLV Mai Đức Chung hoàn toàn có lý do để tiếc nuối, khi một bàn thắng hợp lệ đã không được công nhận vì sai sót nghiêm trọng của tổ trọng tài.

Trọng tài chính và trợ lý chung kết bóng đá nữ SEA Games có thể bị ‘treo còi’ ở Asian Cup 2026

Theo các nguồn tin, trong báo cáo của giám sát trọng tài gửi Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), vai trò và trách nhiệm của cả trọng tài chính lẫn trợ lý trọng tài sẽ được nêu rõ. Đánh giá ban đầu cho thấy cả hai đã mắc sai sót chuyên môn nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả cũng như tính công bằng của trận chung kết.

AFC được cho là đang cân nhắc các phương án xử lý đối với tổ trọng tài này. Nhiều khả năng, trọng tài chính và trợ lý của trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 33 sẽ không được phân công làm nhiệm vụ tại vòng chung kết Asian Cup 2026, giải đấu có sự góp mặt của đội tuyển Việt Nam.

Trọng tài chính và trợ lý chung kết bóng đá nữ SEA Games - Ảnh 1.

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ dồn sự tập trung cho Asian Cup nữ 2026 sắp tới

ẢN

Trước mắt, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ dồn sự tập trung cho Asian Cup nữ 2026 tổ chức tại Úc. Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ lần lượt chạm trán Ấn Độ (4.3), Đài Loan (7.3) và Nhật Bản (10.3), với quyết tâm khẳng định vị thế của bóng đá nữ Việt Nam trên đấu trường châu lục.

Hôm nay AFC ra án phạt bổ sung cho bóng đá Malaysia: Chuyên gia cảnh báo nên chuẩn bị tinh thần

Hôm nay AFC ra án phạt bổ sung cho bóng đá Malaysia: Chuyên gia cảnh báo nên chuẩn bị tinh thần

Bóng đá Malaysia đứng trước nguy cơ tiếp tục hứng chịu các án phạt từ AFC sau khi FIFA hủy kết quả 3 trận giao hữu của đội tuyển Malaysia, liên quan đến vấn đề hồ sơ của 7 cầu thủ nhập tịch.

AFC thừa nhận tổ trọng tài sai lầm khiến đội tuyển nữ Việt Nam mất HCV SEA Games 33

