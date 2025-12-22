Đội tuyển nữ Việt Nam đã không thể hoàn thành mục tiêu giành HCV SEA Games 33 khi để thua Philippines trong loạt sút luân lưu ở trận chung kết. Dù vậy, thầy trò HLV Mai Đức Chung hoàn toàn có lý do để tiếc nuối, khi một bàn thắng hợp lệ đã không được công nhận vì sai sót nghiêm trọng của tổ trọng tài.

Trọng tài chính và trợ lý chung kết bóng đá nữ SEA Games có thể bị ‘treo còi’ ở Asian Cup 2026

Theo các nguồn tin, trong báo cáo của giám sát trọng tài gửi Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), vai trò và trách nhiệm của cả trọng tài chính lẫn trợ lý trọng tài sẽ được nêu rõ. Đánh giá ban đầu cho thấy cả hai đã mắc sai sót chuyên môn nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả cũng như tính công bằng của trận chung kết.

AFC được cho là đang cân nhắc các phương án xử lý đối với tổ trọng tài này. Nhiều khả năng, trọng tài chính và trợ lý của trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 33 sẽ không được phân công làm nhiệm vụ tại vòng chung kết Asian Cup 2026, giải đấu có sự góp mặt của đội tuyển Việt Nam.

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ dồn sự tập trung cho Asian Cup nữ 2026 sắp tới ẢN

Trước mắt, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ dồn sự tập trung cho Asian Cup nữ 2026 tổ chức tại Úc. Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ lần lượt chạm trán Ấn Độ (4.3), Đài Loan (7.3) và Nhật Bản (10.3), với quyết tâm khẳng định vị thế của bóng đá nữ Việt Nam trên đấu trường châu lục.