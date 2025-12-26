U.23 Jordan tổn thất nặng nề: Cơ hội cho U.23 Việt Nam thắng tưng bừng, xem kênh nào?

Cơ hội cho U.23 Việt Nam 'phá dớp'

Với U.23 Việt Nam, không đội bóng nào để lại nhiều ám ảnh và... "dớp" ở sân chơi châu Á hơn U.23 Jordan. U.23 Việt Nam từng có hai lần dừng bước ở vòng bảng U.23 châu Á. Thật trùng hợp, khi cả hai lần đó, bóng đá trẻ Việt Nam đều chung bảng với U.23 Jordan.

Lần đầu tiên là vào năm 2016, khi U.23 Việt Nam lần đầu đá VCK U.23 châu Á. Đội bóng của HLV Toshiya Miura thua 1-3 trước U.23 Jordan ở trận ra quân, mở màn cho chuỗi 3 trận toàn thua ở vòng bảng.

Đến năm 2020, khi U.23 Việt Nam đã là đương kim á quân châu Á, U.23 Jordan một lần nữa xuất hiện và trở thành chướng ngại. Đội bóng khi ấy được dẫn dắt bởi HLV Park Hang-seo đã hòa 0-0 trước cả Jordan và UAE, sau đó cũng dừng bước ở vòng bảng.

U.23 Việt Nam lên đường sang Qatar tập huấn vào sáng nay (26.12) ẢNH: MINH TÚ

Lá thăm may rủi một lần nữa đưa U.23 Việt Nam về chung bảng đấu với U.23 Jordan. Nỗi ám ảnh lần thứ ba phải dừng bước ở vòng bảng là có thật, khi cả ba đối thủ U.23 Jordan, U.23 Ả Rập Xê Út và U.23 Kyrgyzstan đều đáng gờm với thầy trò HLV Kim Sang-sik. Ở trận ra quân diễn ra lúc 18 giờ 30 ngày 6.1, U.23 Việt Nam sẽ so tài U.23 Jordan. Đây có thể xem như trận đấu quan trọng nhất với học trò ông Kim. Nếu thắng, U.23 Việt Nam coi như đặt một chân vào tứ kết. Còn nếu thua, rất có thể Đình Bắc cùng đồng đội sớm dừng cuộc chơi.

Trước trận đấu sinh tử, U.23 Việt Nam đang có ưu thế lực lượng. Trong khi HLV Kim Sang-sik có đầy đủ bộ khung vừa vô địch SEA Games 33, lại đón thêm Vĩ Hào trở lại, U.23 Jordan lại vắng 4 trụ cột.

Cụ thể, đội bóng Tây Á vắng Muhannad Abu Taha (CLB Al Quwa Al Jawiya), Ali Al Azaizeh (Kazma), Mohammad Abu Hazeem (Al Faisaly) và đặc biệt là Ibrahim Sabra, cầu thủ đang khoác áo Goztepe (đội đang chơi ở giải Thổ Nhĩ Kỳ).

Sabra sinh năm 2006, là thần đồng bóng đá Jordan, khi khoác áo đội tuyển quốc gia nước này ở tuổi 18. Sabra đã ghi 3 bàn sau 4 trận khoác áo U.23 Jordan (0,75 bàn/trận), cũng từng thi đấu cho U.17 và U.20 Jordan trước đó. Với chiều cao 1,83 m, lối đá đậm chất kỹ thuật với khả năng đột phá cá nhân và độc diễn, Sabra là mũi tiên phong trên hàng công U.23 Jordan.

U.23 Việt Nam nỗ lực thắng trận ra quân ẢNH: MINH TÚ

Tuy nhiên, bởi Sabra rất quan trọng, nên CLB Goztepe từ chối nhả người. Cả 4 cầu thủ sẽ vắng mặt của U.23 Jordan đều đá trên hàng công. Do đó, HLV Omar Najhi đã phải triệu tập gấp một số tuyển thủ đang đá ở giải trong nước.

Sức mạnh của U.23 Jordan

Dù chưa từng gây tiếng vang ở giải U.23 châu Á, nhưng không thể xem thường U.23 Jordan.

Bởi đây là đội trẻ đến từ nền bóng đá vừa đoạt vé trực tiếp đến World Cup 2026. Đội tuyển Jordan đã vượt qua Oman, Iraq, Palestine và Kuwait để cùng Hàn Quốc giành suất dự sân chơi thế giới lần đầu tiên trong lịch sử. Mới đây, Jordan cũng đoạt ngôi á quân Arab Cup, chỉ chịu thua 2-3 trước Ma Rốc ở hiệp phụ chung kết.

Nhuệ khí từ tấm vé World Cup hứa hẹn mang tới nguồn năng lượng cho U.23 Jordan. Ở vòng loại U.23 châu Á, thầy trò HLV Najhi toàn thắng ba trận, ghi 19 bàn. Lối đá nhanh, mạnh, cơ bắp và kỹ thuật của U.23 Jordan đủ sức khiến nhiều đội "khó thở" nếu không bền sức.

U.23 Jordan cũng chuẩn bị kỹ cho VCK U.23 châu Á 2026, khi sẽ đá giao hữu kín hai trận gặp U.23 Nhật Bản và U.23 Uzbekistan trong thời gian tập huấn tại Qatar. Trước khi lên đường vào sáng nay (26.12), HLV Kim Sang-sik cùng ban huấn luyện đã có thời gian nghiên cứu đối thủ, trong đó, U.23 Jordan được quan tâm đặc biệt bởi đây là đối thủ cạnh tranh trực tiếp mà U.23 Việt Nam sẽ gặp ngay trận đầu.

Thử thách bản lĩnh cho thầy trò ông Kim ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Tổn thất lực lượng buộc đại diện Tây Á phải lắp ghép lại đội hình, qua đó có nguy cơ chệch choạc. Song, U.23 Jordan vẫn có những nhân tố giỏi, như tiền đạo Odeh Fakhoury và Ibrahim Sabra, những người đã ghi lần lượt 4 và 3 bàn ở các trận vòng loại.



U.23 Việt Nam phải cải thiện thể lực và sức tranh chấp, đặc biệt trong bóng bổng, để đứng vững trước sức ép khi U.23 Jordan "oanh tạc" bằng những quả tạt có điểm rơi. Chỉ khi hàng thủ đứng vững, hàng công mới có tiền đề ghi bàn để đánh bại đối thủ này.

Các trận đấu của U.23 Việt Nam và toàn bộ giải châu Á phát trên TV360.