Thể thao Bóng đá Việt Nam

VFF tiết lộ tương lai HLV Mai Đức Chung: Sau Asian Cup 2026 là...

Hồng Nam
Hồng Nam
26/12/2025 14:33 GMT+7

Hợp đồng của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) với HLV Mai Đức Chung có thời hạn đến hết tháng 4.2026.

HLV Mai Đức Chung gắn bó với đội tuyển nữ Việt Nam thêm 4 tháng

Hợp đồng của HLV Mai Đức Chung với VFF đã được gia hạn thêm 4 tháng, đến hết tháng 4.2026. Ban đầu, thỏa thuận giữa đôi bên kết thúc vào ngày 31.12.2025. 

Tuy nhiên, do đội tuyển nữ Việt Nam sẽ lên đường tập huấn vào giữa tháng 1.2026 để chuẩn bị cho Asian Cup, khiến quá trình chuẩn bị gấp gáp và cần duy trì sự ổn định, nên VFF và HLV Mai Đức Chung đã quyết định ký tiếp hợp đồng. 

Chiến lược gia 76 tuổi sẽ nắm quyền đến hết Asian Cup 2026, sau đó, đôi bên tổng kết, nhìn nhận lại giải đấu để đưa ra lựa chọn tiếp theo.

VFF tiết lộ tương lai HLV Mai Đức Chung: Sau Asian Cup 2026 là...- Ảnh 1.

HLV Mai Đức Chung gắn bó với đội tuyển nữ Việt Nam đến hết Asian Cup 2026

ẢNH: KHẢ HÒA

Trả lời báo chí sau Đại hội thường niên VFF 2025, Phó chủ tịch phụ trách truyền thông Nguyễn Xuân Vũ tiết lộ, VFF từng lên danh sách ứng viên để thay thế HLV Mai Đức Chung. Trong đó, có tên HLV Akira Ijiri, người đã đưa đội tuyển U.20 nữ Việt Nam lọt vào vòng chung kết U.20 nữ châu Á 2024. Dù vậy, khi VFF tham khảo Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản (JFA), phía đối tác đã tư vấn rằng ông Ijiri chưa phải người phù hợp để ngồi vào ghế HLV đội tuyển nữ Việt Nam.

Sau quá trình cân nhắc kỹ lưỡng giữa các phòng ban chuyên môn với Hội đồng HLV quốc gia, VFF thống nhất tiếp tục kéo dài hợp đồng với HLV Mai Đức Chung. Sau Asian Cup 2026, VFF sẽ tính toán cân nhắc chiếc ghế HLV trưởng đội tuyển nữ Việt Nam. Phó chủ tịch VFF Nguyễn Xuân Vũ khẳng định phía liên đoàn đã có phương án chuẩn bị. 

Dưới thời HLV Mai Đức Chung, đội tuyển nữ Việt Nam đoạt sáu HCV SEA Games (2003, 2005, 2017, 2019, 2022, 2023), một chức vô địch AFF Cup (2019), hạng tư ASIAD 17 (2014) và vé dự vòng chung kết World Cup 2023. 

Ông Chung từng nghỉ đội nữ vào cuối năm 2023, khi hợp đồng đáo hạn. Song, chiến lược gia 76 tuổi quyết định trở lại vào tháng 5.2024 để tiếp tục dẫn dắt đội nữ. HLV Mai Đức Chung có bốn giai đoạn đồng hành cùng đội tuyển nữ Việt Nam, trở thành HLV giàu thành tích nhất ở cấp độ đội tuyển. 

U.21 Việt Nam được trau dồi để chuẩn bị cho SEA Games và vòng loại Olympic 

Liên quan đến ASIAD 2026 (diễn ra tại Nhật Bản vào năm sau), Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã có công văn xin phép Cục TDTT Việt Nam phê duyệt giải pháp cử đội U.21 Việt Nam tham dự.

Tại sân chơi ASIAD, lứa U.21 Việt Nam sẽ được tạo điều kiện thi đấu để trau dồi, tích lũy kinh nghiệm, nhằm mài giũa chuẩn bi cho những giải đấu quan trọng trong năm 2027 như SEA Games 34 (tại Malaysia) và vòng loại Olympic Los Angeles 2028. 

VFF tiết lộ tương lai HLV Mai Đức Chung: Sau Asian Cup 2026 là...- Ảnh 2.

Lứa U.23 sẽ không góp mặt ở ASIAD 2026

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

"Do đây là chuyện thành tích quốc gia, chứ không phải riêng của VFF, nên chúng tôi cần xin ý kiến các cấp", Phó chủ tịch VFF Nguyễn Xuân Vũ chia sẻ.

Theo lãnh đạo VFF, liên đoàn cũng xin cấp ngân sách phục vụ kế hoạch tập huấn của các đội tuyển trong năm 2026. "VFF có đề xuất xin hỗ trợ và chờ đợi Cục TDTT Việt Nam phân bổ vì còn nhiều môn. Các đội tuyển khi đi tập huấn sẽ được chi ngân sách", lãnh đạo VFF đề cập.

Bóng đá Việt Nam bước qua năm 2025 với thành công vang dội, khi 7 cấp độ đội tuyển bóng đá và futsal nam nữ đoạt vé dự VCK châu Á, đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup, còn U.22 Việt Nam vô địch Đông Nam Á cũng như SEA Games.

Trong năm 2025, tổng thu ngân sách của VFF là 277 tỉ đồng, tổng chi 270 tỉ đồng. Thặng dư 7 tỉ đồng. 


