Sếp lớn AFF ca ngợi thành công của bóng đá Việt Nam, đặc biệt đánh giá cao Chủ tịch VFF

VFF đã có định hướng rất đúng đắn cho sự phát triển của bóng đá Việt Nam

Tổng thư ký VFF Winston Lee bày tỏ: "Tôi rất vinh dự được có mặt tại Việt Nam ngày hôm nay. Xin chúc mừng bóng đá Việt Nam đã khởi đầu năm 2025 đầy ấn tượng với chức vô địch ASEAN AMEC Cup (AFF Cup), tiếp đó là chức vô địch U.23 Đông Nam Á vào giữa năm và khép lại năm bằng HCV SEA Games 33.

Tổng thư ký AFF Winston Lee tại trụ sở VFF ngày 26.12 Ảnh: VFF

Bóng đá Việt Nam thành công nhờ vào sự điều hành hiệu quả của VFF Ảnh: VFF

Có thể khẳng định, năm 2025 là một năm hết sức thành công của bóng đá Việt Nam. Thành công này có được nhờ sự ủng hộ to lớn của các CLB, các tổ chức thành viên, sự quan tâm, chỉ đạo của Bộ VH-TT-DL, Cục TDTT Việt Nam, cùng sự đồng hành của các cấp lãnh đạo Nhà nước. Đây cũng là thành quả chung của người dân Việt Nam – những người luôn dành tình yêu và niềm đam mê lớn cho bóng đá. Chúng ta hoàn toàn có quyền tự hào về những thành tựu này".

Các cầu thủ trẻ thi đấu xuất sắc

Người đứng đầu ban điều hành AFF nhấn mạnh: "Những kết quả đạt được là minh chứng cho quá trình tích lũy bền bỉ và định hướng phát triển đúng đắn của bóng đá Việt Nam trong suốt thời gian qua. Đáng chú ý, trong năm 2025, có tới 7 đội tuyển quốc gia của Việt Nam giành quyền tham dự vòng chung kết các giải đấu của AFC - một cột mốc quan trọng phản ánh nỗ lực không ngừng của bóng đá Việt Nam".

Thành công của bóng đá Việt Nam là niềm tự hào chung của bóng đá Đông Nam Á

Tổng thư ký AFF khẳng định: "Bên cạnh đó, việc có 3 đại diện của bóng đá Việt Nam tham gia các ban chức năng của FIFA cũng cho thấy vai trò, vị thế ngày càng được khẳng định trên trường quốc tế. Trong thành công chung ấy, chúng tôi đánh giá cao vai trò và những đóng góp quan trọng của Chủ tịch VFF, ông Trần Quốc Tuấn.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã chỉ đạo sát sao mọi hoạt động của các đội tuyển bóng đá Việt Nam

Thành công của bóng đá Việt Nam không chỉ là niềm tự hào của riêng Việt Nam mà còn là niềm tự hào chung của bóng đá Đông Nam Á. Chúng tôi rất hãnh diện trước những thành tựu mà bóng đá Việt Nam đã đạt được và xin chúc các bạn sớm giành quyền tham dự World Cup.

Tôi xin trân trọng cảm ơn những đóng góp tích cực của VFF đối với sự phát triển và thành công chung của bóng đá Đông Nam Á".