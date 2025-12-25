Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
AFC đính chính vụ xử thua Malaysia, FAM thừa nhận thực tế cay đắng
Video Thể thao

AFC đính chính vụ xử thua Malaysia, FAM thừa nhận thực tế cay đắng

Hồ Hiền - Giang Lao
25/12/2025 15:45 GMT+7

Quyền Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) Yusoff Mahadi cho biết ông không bất ngờ khi AFC phải lên tiếng đính chính thông tin đội tuyển Malaysia bị xử thua tại vòng loại Asian Cup 2027, trong đó có trận gặp Việt Nam. Theo ông, mọi quyết định cuối cùng vẫn phải chờ phán quyết của CAS.

Chiều 24.12, trả lời báo chí Malaysia khi có mặt tại trụ sở cảnh sát quận Petaling Jaya để nộp hồ sơ liên quan đến vụ 7 cầu thủ nhập tịch lậu bị cáo buộc làm giả giấy tờ, ông Yusoff Mahadi kêu gọi dư luận không vội vàng suy đoán hay chỉ trích.

Ông nhấn mạnh, hiện tại AFC chưa đưa ra quyết định đình chỉ FAM hay xử thua đội tuyển Malaysia ở các trận vòng loại Asian Cup 2027 (là các trận gặp Việt Nam và Nepal). Theo ông, mọi phán quyết cuối cùng vẫn phải chờ kết luận của Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS).

AFC đính chính vụ xử thua Malaysia, FAM thừa nhận thực tế cay đắng

Ông Yusoff Mahadi chia sẻ: "Dù tôi hiểu kỳ vọng của công chúng, đặc biệt sau khi FIFA đã xử phạt chúng tôi bằng các án xử thua ở 3 trận giao hữu quốc tế và trừ điểm trên bảng xếp hạng FIFA, nhưng trường hợp của AFC vẫn phải đợi quyết định cuối cùng từ CAS".

Quyền Chủ tịch FAM cho biết việc kháng cáo FIFA lên CAS là bước đi theo đúng quy trình pháp lý. Tuy nhiên, theo truyền thông Malaysia, khả năng FAM thắng kiện hoặc được giảm án tại CAS là rất thấp.

AFC đính chính vụ xử thua Malaysia, FAM thừa nhận thực tế cay đắng- Ảnh 1.

FAM phải nín thờ chờ phán quyết ở CAS, tiến trình pháp lý cuối cùng với rất nhiều rủi ro

FIFA đã ban hành hai án phạt nghiêm khắc liên quan đến vụ nhập tịch "lậu", gồm vi phạm Điều 22 (làm giả chứng cứ, xuyên tạc) và Điều 19 (sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu), khiến cơ hội biện hộ của FAM gần như bị thu hẹp.

Nhà phân tích bóng đá Zakaria Rahim, trả lời báo Harian Metro đã ví FAM như "đứa con bất trị" của FIFA. Ông cho rằng với những sai phạm đã quá rõ ràng, việc FAM tiếp tục đưa vụ việc ra CAS chỉ khiến FIFA phải siết chặt các ràng buộc pháp lý hơn nữa.

Theo ông, khi CAS ra phán quyết bất lợi, bóng đá Malaysia có thể còn đối mặt với những án phạt bổ sung nặng nề từ FIFA và các biện pháp cứng rắn hơn từ AFC.

