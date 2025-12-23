Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
7 cầu thủ nhập tịch lậu Malaysia bị xóa sạch giá trị chuyển nhượng
Video Thể thao

Hồ Hiền - Văn Trình
23/12/2025 20:15 GMT+7

Sau án phạt nặng của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA), 7 cầu thủ nhập tịch lậu của Malaysia vừa tiếp tục đón nhận tin không vui liên quan đến tương lai của mình.

Những sai phạm trong quá trình nhập tịch đang đẩy bóng đá Malaysia vào một giai đoạn đầy sóng gió.

Sau án phạt nặng của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA), 7 cầu thủ nhập tịch lậu của Malaysia vừa tiếp tục đón nhận tin không vui. Trong án phạt FIFA công bố, 7 cầu thủ nhập tịch đều được nhắc tên.

Theo cập nhật mới nhất từ chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt.com ngày 23.12, toàn bộ giá trị thị trường của 7 cầu thủ đã bị xóa sạch. Chi tiết mời quý vị theo dõi bản tin.

nhập tịch lậu bóng đá Malaysia cầu thủ nhập tịch lậu 7 cầu thủ nhập tịch lậu giá trị chuyển nhượng chuyển nhượng cầu thủ Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA
