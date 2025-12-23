Những sai phạm trong quá trình nhập tịch đang đẩy bóng đá Malaysia vào một giai đoạn đầy sóng gió.

7 cầu thủ nhập tịch lậu Malaysia bị xóa sạch giá trị chuyển nhượng

Sau án phạt nặng của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA), 7 cầu thủ nhập tịch lậu của Malaysia vừa tiếp tục đón nhận tin không vui. Trong án phạt FIFA công bố, 7 cầu thủ nhập tịch đều được nhắc tên.

Theo cập nhật mới nhất từ chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt.com ngày 23.12, toàn bộ giá trị thị trường của 7 cầu thủ đã bị xóa sạch. Chi tiết mời quý vị theo dõi bản tin.