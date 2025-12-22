Vừa mang về vinh quang rực rỡ cho thể thao Việt Nam tại SEA Games 33, ba chị em ruột của đội tuyển Vật Việt Nam là Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Thị Mỹ Trang và Nguyễn Thị Mỹ Linh đã phải đón nhận nỗi đau quá lớn khi người cha thân yêu qua đời vào rạng sáng 22.12.

Vừa trở về từ SEA Games, ba chị em giành HCV nghẹn ngào đón tin cha qua đời

Tại SEA Games 33, thể thao Việt Nam lần đầu tiên có 3 chị em ruột cùng tranh tài và đều giành HCV. Đó là Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Thị Mỹ Trang và Nguyễn Thị Mỹ Linh cùng tỏa sáng trong ngày 18.12.2025 ở nội dung vật tự do nữ, môn vật.

Trong đó, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh tiếp tục khẳng định vị thế với lần thứ tư liên tiếp vô địch SEA Games. Nguyễn Thị Mỹ Trang có lần thứ ba liên tiếp bước lên bục cao nhất, còn Nguyễn Thị Mỹ Linh tạo dấu ấn khó quên khi lần đầu dự SEA Games đã mang về HCV.

Nhưng sau niềm vui, tất cả giờ lại thành nỗi buồn khi ba chị em đón nỗi đau mất cha vào rạng sáng 22.12. Ông Nguyễn Đăng Sơn, người ủng hộ và thường chở ba chị em đi tập trong những ngày đầu đã qua đời sau thời gian chống chọi với bạo bệnh.

Trên trang cá nhân, Mỹ Hạnh đau lòng chia sẻ: "Ba của con đi rồi, thế giới của con như mất một nửa, mãi mãi không trọn vẹn ba ơi…". Mỹ Trang nghẹn ngào: "Ba ơi con đau lắm".