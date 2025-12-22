Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Vừa trở về từ SEA Games, ba chị em giành HCV nghẹn ngào đón tin cha qua đời
Video Thể thao

Vừa trở về từ SEA Games, ba chị em giành HCV nghẹn ngào đón tin cha qua đời

Hồ Hiền
Hồ Hiền
22/12/2025 19:34 GMT+7

Vừa trở về từ Thái Lan sau kỳ SEA Games 33 lịch sử, nơi cả ba chị em ruột cùng giành huy chương vàng cho thể thao Việt Nam, các nữ đô vật Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Mỹ Trang và Mỹ Linh lại rơi vào nỗi đau tột cùng khi người cha, qua đời. Niềm vui chiến thắng thành ký ức nghẹn ngào không trọn vẹn.

Vừa mang về vinh quang rực rỡ cho thể thao Việt Nam tại SEA Games 33, ba chị em ruột của đội tuyển Vật Việt Nam là Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Thị Mỹ Trang và Nguyễn Thị Mỹ Linh đã phải đón nhận nỗi đau quá lớn khi người cha thân yêu qua đời vào rạng sáng 22.12.

Vừa trở về từ SEA Games, ba chị em giành HCV nghẹn ngào đón tin cha qua đời

Tại SEA Games 33, thể thao Việt Nam lần đầu tiên có 3 chị em ruột cùng tranh tài và đều giành HCV. Đó là Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Thị Mỹ Trang và Nguyễn Thị Mỹ Linh cùng tỏa sáng trong ngày 18.12.2025 ở nội dung vật tự do nữ, môn vật.

Trong đó, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh tiếp tục khẳng định vị thế với lần thứ tư liên tiếp vô địch SEA Games. Nguyễn Thị Mỹ Trang có lần thứ ba liên tiếp bước lên bục cao nhất, còn Nguyễn Thị Mỹ Linh tạo dấu ấn khó quên khi lần đầu dự SEA Games đã mang về HCV.

Nhưng sau niềm vui, tất cả giờ lại thành nỗi buồn khi ba chị em đón nỗi đau mất cha vào rạng sáng 22.12. Ông Nguyễn Đăng Sơn, người ủng hộ và thường chở ba chị em đi tập trong những ngày đầu đã qua đời sau thời gian chống chọi với bạo bệnh.

Trên trang cá nhân, Mỹ Hạnh đau lòng chia sẻ: "Ba của con đi rồi, thế giới của con như mất một nửa, mãi mãi không trọn vẹn ba ơi…". Mỹ Trang nghẹn ngào: "Ba ơi con đau lắm".

Tin liên quan

Hồ sơ vụ nhập tịch cầu thủ Malaysia được chuyển tới cảnh sát, FIFA điều tra riêng Tổng thư ký FAM

Hồ sơ vụ nhập tịch cầu thủ Malaysia được chuyển tới cảnh sát, FIFA điều tra riêng Tổng thư ký FAM

Bóng đá Malaysia đang đối mặt với cuộc khủng hoảng nghiêm trọng khi FIFA mở cuộc điều tra riêng đối với Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) bị đình chỉ công tác, trong khi liên đoàn cũng chính thức trình báo cảnh sát về bê bối làm giả hồ sơ cầu thủ nhập tịch.

3 chị em ruột 'ẵm' về 3 HCV SEA Games cho thể thao Việt Nam

Khám phá thêm chủ đề

SEA Games 33 Huy chương vàng ba chị em ruột Đội tuyển vật Việt Nam Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Nguyễn Thị Mỹ Trang Nguyễn Thị Mỹ Linh 3 chị em cùng giành HCV
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận