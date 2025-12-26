'Tôi có bản lý lịch khá đẹp tại Việt Nam', niềm kiêu hãnh chân thật của HLV Kim Sang-sik

Giá trị từ 'bản lý lịch đẹp' của HLV Kim Sang-sik

Khi HLV Kim Sang-sik chia sẻ: "Trong gần 2 năm ở Việt Nam, với những thành tích có được, tôi đã có bản lý lịch khá đẹp. Tôi rất hạnh phúc khi được cùng làm việc với cầu thủ tại đây", đó không chỉ là lời tổng kết cá nhân của một nhà cầm quân ngoại quốc. Câu nói ấy phản ánh một giai đoạn chuyển động quan trọng của bóng đá Việt Nam – nơi thành công không chỉ được đo bằng danh hiệu, mà còn bằng sự ổn định, kế thừa và chuẩn bị cho tương lai.

Năm 2025 đánh dấu một giai đoạn nhiều thử thách với đội tuyển nam quốc gia. Với 5 đợt tập trung và thi đấu trong các kỳ FIFA Days (tháng 3, 6, 9, 10 và 11), đội tuyển Việt Nam bước vào vòng loại cuối Asian Cup 2027 trong bối cảnh đặc biệt: vừa đăng quang Đông Nam Á 2024, vừa phải đối mặt với bài toán chuyển giao thế hệ.

Những chiến thắng trước Lào (5-0, 2-0) và Nepal (3-1, 1-0) cho thấy nền tảng chuyên môn vẫn được duy trì. Tuy nhiên, thất bại 0-4 trước Malaysia đã phơi bày nhiều vấn đề: lực lượng chưa đồng đều, một số trụ cột dính chấn thương, phong độ toàn đội thiếu ổn định sau đỉnh cao cảm xúc của chức vô địch khu vực.

Trong bối cảnh đó, giá trị lớn nhất mà HLV Kim Sang-sik mang lại không nằm ở kết quả tức thời, mà ở việc giữ cho đội tuyển không rơi vào trạng thái xáo trộn. Ông kiên định với định hướng tái cấu trúc lực lượng, mạnh dạn trao cơ hội cho những gương mặt mới, đồng thời duy trì bộ khung giàu kinh nghiệm. Năm 2025 vì thế được xem là "năm bản lề", nơi đội tuyển nam quốc gia chuẩn bị cho một chu kỳ phát triển dài hơi hơn, thay vì chạy theo áp lực thành tích ngắn hạn.

U.23 Việt Nam: Trụ cột của chiến lược dài hạn

Nếu đội tuyển quốc gia là mặt trận nhiều thách thức, thì đội tuyển U.22/U.23 nam lại chính là điểm tựa vững chắc nhất cho "bản lý lịch đẹp" của HLV Kim Sang-sik.

U.23 Việt Nam sang Qatar tập huấn Ảnh: Hạnh An

Được VFF xác định là lực lượng đầu tư trọng điểm, U.22/U.23 Việt Nam trải qua 7 đợt tập trung, tập huấn và thi đấu quốc tế trong năm 2025. Đáng chú ý là các giải giao hữu chất lượng cao tại Trung Quốc, nơi đội tuyển trẻ Việt Nam được cọ xát trực tiếp với những đối thủ hàng đầu châu lục như U.23 Hàn Quốc, Uzbekistan và đội chủ nhà Trung Quốc.

Thành quả đến một cách thuyết phục: lần thứ ba liên tiếp vô địch giải U.23 Đông Nam Á 2025, qua đó khẳng định vị thế số một khu vực. Không dừng lại ở đó, đội tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại vòng loại U.23 châu Á 2026 với 3 trận toàn thắng, giành vé vào Vòng chung kết.

Quan trọng hơn cả, thành công này không mang tính thời điểm. Việc tổ chức tập trung bám sát các kỳ FIFA Days, kết hợp linh hoạt giữa tập huấn trong nước và thi đấu quốc tế, cho thấy một quy trình làm việc bài bản, khoa học – điều mà bóng đá Việt Nam từng thiếu trong nhiều giai đoạn trước.

Thành công có giá trị bền vững

Nhìn tổng thể, "bản lý lịch khá đẹp" của HLV Kim Sang-sik không chỉ được tạo nên từ các danh hiệu, mà từ một hệ thống vận hành ổn định: đội tuyển quốc gia giữ được trật tự trong giai đoạn chuyển giao, còn đội tuyển trẻ liên tục tạo ra nguồn kế cận chất lượng.

Giá trị lớn nhất của thành công ấy nằm ở chỗ bóng đá Việt Nam không còn phụ thuộc hoàn toàn vào một thế hệ vàng hay một giải đấu cụ thể. Dưới thời HLV Kim Sang-sik, con đường phát triển đã được kéo dài hơn, rõ ràng hơn – nơi mỗi đội tuyển đều có vai trò trong một bức tranh chung.

Và đó cũng là lý do vì sao, khi vị HLV người Hàn Quốc nói rằng ông hạnh phúc khi được làm việc cùng các cầu thủ Việt Nam, niềm hạnh phúc ấy không chỉ thuộc về cá nhân ông, mà còn là tín hiệu tích cực cho tương lai của bóng đá Việt Nam.