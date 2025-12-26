Luật sư ở CAS chỉ thẳng lý do bóng đá Malaysia không thể thắng FIFA: FAM nợ 52 tỉ đồng

FAM kháng cáo FIFA lên CAS không có nghĩa là tự động được giảm án

Luật sư Hairul chia sẻ về vụ kiện của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) với án phạt của FIFA lên Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS), thường sẽ không có kết quả như mong muốn. Thậm chí, cơ hội thấp nhất là giảm án cũng cực khó xảy ra.

FAM kháng cáo FIFA ra CAS, nếu thất bại họ sẽ nhận hình phạt rất nặng, bao gồm phạt bổ sung cấm dự các vòng loại Asian Cup và World Cup. Chưa kể, cầu thủ nhập tịch cũng có thể kiện FAM Ảnh: Ngọc Linh

"Việc kháng cáo không tự động đảm bảo một kết quả nhẹ hơn. CAS có thể giữ nguyên, giảm nhẹ, duy trì hoặc thậm chí tăng mức phạt, tùy thuộc vào những gì quy định kỷ luật của FIFA cho phép và bằng chứng thu được. Nếu mức phạt đã là mức tối đa, CAS thường sẽ giữ nguyên trừ khi có căn cứ để giảm nhẹ", luật sư Hairul cho biết trong cuộc phỏng vấn với Timesport ngày 25.12.

Luật sư Hairul, người từng xử lý các vụ việc tại CAS, giải thích thêm: "Việc FIFA áp dụng tiếp hình phạt thứ hai (xử thua các trận giao hữu quốc tế, khiến đội tuyển Malaysia rớt hạng). Về yếu tố này, hành động của FIFA là hợp pháp tùy thuộc vào một chi tiết quan trọng. Đó là mấu chốt vấn đề không phải FIFA có nên chờ CAS hay không, mà là FAM có yêu cầu tạm hoãn thi hành án hay không".

Tạm hoãn thi hành án là một yêu cầu pháp lý chính thức đề nghị tạm thời đình chỉ các biện pháp trừng phạt trong khi chờ xét xử kháng cáo - tương tự như việc yêu cầu tòa án tạm dừng bản án để xem xét lại, New Straits Times cho biết.

AFC đính chính vụ xử thua Malaysia, FAM thừa nhận thực tế cay đắng

"Do đó, nếu không có yêu cầu tạm hoãn nào được đệ trình, thì FIFA có quyền thi hành quyết định của mình ngay cả khi quá trình kháng cáo đang diễn ra", luật sư Hairul cho biết thêm.

Các phán quyết kỷ luật của FIFA vẫn có hiệu lực cho đến khi bị lật ngược hoặc hủy bỏ, có nghĩa là việc thi hành án có thể tiếp tục trừ khi CAS ra lệnh cụ thể khác, theo luật sư Hairul.

Một điểm quan trọng khác được luật sư Hairul nhấn mạnh việc FAM kiện FIFA ở CAS, nhưng không thể thắng, hoặc dự định rằng việc nỗ lực của họ sẽ được giảm án.

"Sự khác biệt trong vấn đề của FAM về việc nhập tịch các cầu thủ là giữa quốc tịch quốc gia và các quy tắc đủ điều kiện của FIFA. Một quốc gia có quyền chủ quyền để cấp quốc tịch, nhưng điều đó không tự động đáp ứng các yêu cầu đủ điều kiện của FIFA. Các quy tắc của FIFA tồn tại để ngăn chặn các quy trình bị thao túng hoặc gian lận có thể mang lại lợi thế thể thao không công bằng", luật sư Hairul nhấn mạnh.

Các lý do này đã được FIFA đưa ra và công khai hồi tháng 9, khi ủy ban kỷ luật của FIFA xử phạt FAM và 7 cầu thủ gốc ngoại vì cáo buộc làm giả và sai lệch thông tin, bao gồm cả việc sửa đổi giấy khai sinh để gợi ý nguồn gốc đủ điều kiện, vi phạm Điều 22 của quy định kỷ luật của tổ chức bóng đá thế giới.

FAM ban đầu mô tả vấn đề này là một "lỗi kỹ thuật" của nhân viên hành chính. Tuy nhiên, ủy ban phúc thẩm của FIFA đã giữ nguyên các lệnh trừng phạt vào tháng 11, khiến FAM và các cầu thủ chỉ còn lựa chọn cuối cùng là kháng cáo lên CAS.

Ngày 25.12, FAM cũng đã trình báo sự việc ra cảnh sát theo khuyến nghị của Ủy ban Điều tra Độc lập, và xác nhận đang tiến hành điều tra nội bộ để xác định những người chịu trách nhiệm về các tài liệu bị cáo buộc làm giả.

FAM đối mặt với khoản nợ lên đến 8 triệu ringgit (khoảng 52 tỉ đồng)

Theo nhà phê bình thể thao Dr Pekan Ramli, FAM đang đối mặt với khoản nợ lớn, vì bị các án phạt của FIFA lẫn AFC (Liên đoàn Bóng đá châu Á), và vụ theo kiện lên CAS, khiến họ có thể khủng hoảng tài chính với chi phí ngày càng lớn lên đến hơn 8 triệu ringgit (khoảng 52 tỉ đồng).

FAM nín thở chờ án phạt từ AFC, sau khi FIFA liên tiếp xử phạt họ vi phạm nghiêm trọng đến 2 điều luật của họ. Vụ kháng cáo ở CAS chỉ kéo dài thời gian Ảnh: Ngọc Linh

FAM đã bị FIFA phạt 350.000 Franc Thụy Sĩ với án phạt ban đầu (khoảng 11,6 tỉ đồng). Họ tiếp tục bị cơ quan bóng đá thế giới phạt thêm 10.000 Franc Thụy Sĩ (khoảng 331 triệu đồng) ở án kỷ luật thứ hai là sử dụng các cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu.

Gần đây, AFC cũng phạt FAM tổng cộng 50.962 ringgit (hơn 328 triệu đồng) vì hai vi phạm trong trận đấu tại vòng loại Asian Cup 2027 của đội tuyển Malaysia gặp Nepal tại Bukit Jalil vào ngày 18.11.

Số tiền phạt này, FAM đã chi hoặc sẽ nợ tổng cộng lên đến hàng triệu ringgit, chưa kể vụ theo kiện FIFA lên CAS cũng sẽ khiến cơ quan này tiêu tốn thêm rất nhiều tiền, bao gồm các chi phí cho việc đăng ký, phí luật sư và lời khai của chuyên gia...

Theo New Straits Times: "Một luật sư chuyên về trọng tài thể thao cho biết, tổng chi phí cho các lệnh trừng phạt, kháng cáo và giá trị thị trường bị mất, khiến FAM có thể chịu thiệt hại tài chính vượt quá 8 triệu ringgit.

Đó là chưa kể, sau khi vụ việc ở CAS kết thúc, việc kháng cáo có khả năng thất bại rất cao, khi đó các cầu thủ gốc ngoại đang bị đình chỉ, cũng có thể yêu cầu bồi thường từ FAM vì mất thu nhập, do đó sẽ làm tăng trách nhiệm tài chính của liên đoàn lên hàng triệu ringgit nữa".