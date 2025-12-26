Nhận diện các đối thủ của U.23 Việt Nam tại giải châu Á

Theo đánh giá của the-AFC.com (trang chủ Liên đoàn Bóng đá châu Á), trận ra quân của U.23 VN gặp U.23 Jordan lúc 18 giờ 30 ngày 6.1.2026 sẽ mang tính bước ngoặt cho mục tiêu giành vé vào tứ kết của thầy trò HLV Kim Sang-sik.

U.23 Jordan là đối thủ quen mặt ở VCK châu Á với đủ 7 lần tham dự. Đây sẽ là thử thách rất lớn cho U.23 VN, theo the-AFC.com. "Thành phần U.23 Jordan có 2 ngôi sao đáng chú ý là tiền đạo Odeh Fakhoury và Ibrahim Sabra, những người đã ghi lần lượt 4 và 3 bàn ở các trận vòng loại. Trong đó, Fakhoury (20 tuổi) đang chơi cho CLB Al Hussein, cũng là thành viên của đội tuyển Jordan vừa tham dự FIFA Arab Cup 2025 và giành vị trí á quân. Đội bóng của HLV Omar Najhi cũng đầy quyết tâm, khi muốn xóa bỏ nỗi đau bị loại ở vòng bảng U.23 châu Á 2024 diễn ra ở Qatar", the-AFC.com cho biết.

U.23 Jordan được xem là đối thủ vừa tầm của U.23 VN tại VCK U.23 châu Á ảnh: Jordan FA

Trong thành phần U.23 Jordan, bên cạnh tiền đạo Fakhoury còn có 2 cầu thủ khác đang khoác áo đội tuyển Jordan là tiền đạo Amin Al-Shanaineh và hậu vệ Ali Hajabi. Lịch sử đối đầu, U.23 Jordan chưa thua U.23 VN lần nào trong 2 lần gặp, với 1 thắng và 1 hòa. Tuy nhiên, cuộc gặp sắp tới giữa hai đội hứa hẹn sẽ có sự khác biệt.

U.23 VN đang hừng hực khí thế sau thành tích đoạt HCV SEA Games 33, đội hình và lối chơi ổn định, có sự trở lại của Bùi Vĩ Hào (một tuyển thủ quốc gia), nâng số cầu thủ đang khoác áo đội tuyển VN có mặt trong thành phần dự U.23 châu Á lên đến 8 người.

"U.23 VN sở hữu nhiều nhân tố quan trọng, trong đó có không ít cầu thủ đang khoác áo đội tuyển VN. Họ sẽ là đối trọng xứng tầm với U.23 Jordan trong cuộc đấu then chốt tranh vé tứ kết. Thậm chí, U.23 VN hoàn toàn có thể là đội hứa hẹn gây bất ngờ lớn nhất tại VCK U.23 châu Á 2026", trang chủ AFC dự báo.

U.23 Ả Rập Xê Út cực mạnh

Đối thủ tiếp theo của U.23 VN là U.23 Kyrgyzstan (21 giờ ngày 9.1.2026). Theo the-AFC.com, U.23 Kyrgyzstan lần đầu giành vé dự VCK. Đội bóng Trung Á này có một cầu thủ mà thầy trò ông Kim phải để mắt đến là tiền vệ tấn công Kimi Merk (21 tuổi, gốc Đức), từng xuất thân từ đội trẻ FC Kaiserslautern, hiện thi đấu cho CLB hàng đầu ở Kyrgyzstan là Dordoi Bishkek.

Kimi Merk và đồng đội Marlen Murzakhmatov (22 tuổi) là những người đã giúp U.23 Kyrgyzstan làm nên lịch sử lần đầu tiên vào VCK châu Á, khi giành ngôi nhất bảng trước đội mạnh U.23 Uzbekistan. U.23 Uzbekistan vào VCK nhờ là một trong 4 đội hạng nhì có thành tích tốt nhất.

Trong khi đó, U.23 Ả Rập Xê Út do HLV Luigi Di Biagio (người Ý) dẫn dắt đã có sự chuẩn bị chu đáo từ tháng 9. Trong đó, lực lượng có nhiều cầu thủ được đưa lên từ đội U.20 vào chung kết giải châu Á 2025, như thủ môn Hamed Youssef, hậu vệ Mohammed Barnawi, tiền đạo Talal Haji và Abdulaziz Aliewa (tỏa sáng ở giải Saudi Pro League).

Theo đánh giá của the-AFC.com, U.23 Ả Rập Xê Út là đội cực mạnh, từng 3 lần vào chung kết và vô địch năm 2022. Do đó, U.23 VN cần dồn sức cho trận gặp hai đối thủ vừa tầm là U.23 Jordan và Kyrgyzstan, trước khi hướng đến màn so tài U.23 Ả Rập Xê Út (23 giờ 30 ngày 12.1.2026).