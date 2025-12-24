Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sao nhập tịch lậu Malaysia ‘xem thường FIFA’, vẫn đến sân tập: Nhận thêm án phạt nặng?

Văn Trình
Văn Trình
24/12/2025 20:38 GMT+7

Sự xuất hiện của tiền vệ cánh Imanol Machuca tại sân tập CLB San Lorenzo đang gây tranh cãi lớn khi cầu thủ này hiện vẫn đang chịu án cấm mọi hoạt động bóng đá của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA).

Imanol Machuca vẫn xuất hiện trên sân tập dù đang chịu án phạt từ FIFA

Theo truyền thông Argentina tối 24.12 (giờ Việt Nam), Imanol Machuca bị phát hiện tham gia một buổi đá tập cùng đội hình San Lorenzo – CLB gắn liền với những năm đầu sự nghiệp của anh. Điều này ngay lập tức làm dấy lên nghi vấn cầu thủ sinh năm 2000 không tuân thủ án kỷ luật kéo dài 12 tháng do FIFA ban hành ngày 26.9.

Theo quyết định của Ủy ban Kỷ luật FIFA, án phạt dành cho Imanol Machuca không chỉ dừng lại ở việc treo giò trong các trận đấu chính thức, mà là lệnh cấm tuyệt đối đối với mọi hoạt động liên quan đến bóng đá, bao gồm tập luyện cùng đội, sử dụng cơ sở vật chất của CLB và xuất hiện trong khu vực kỹ thuật. FIFA nhấn mạnh đây là hình thức kỷ luật nghiêm khắc nhằm đảm bảo tính răn đe và sự tôn trọng đối với các quy định về tư cách cầu thủ.

Sao nhập tịch lậu Malaysia ‘xem thường FIFA’, vẫn đến sân tập: Nhận thêm án phạt nặng?- Ảnh 1.

Imanol Machuca vẫn ngang nhiên tập luyện dù đang nhận án phạt từ FIFA

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Ngoài Imanol Machuca, 6 cầu thủ khác cũng chịu án phạt tương tự gồm Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel. Nhóm cầu thủ này từng ra sân trong 2 trận vòng loại Asian Cup 2027 trước khi vụ việc bị FIFA phát hiện và đưa vào diện điều tra. Toàn bộ án phạt bắt nguồn từ bê bối liên quan đến đội tuyển Malaysia, khi FIFA xác định bảy cầu thủ gốc hỗn hợp đã sử dụng giấy tờ không hợp lệ, bao gồm hành vi làm giả hoặc khai báo sai hồ sơ quốc tịch nhằm đủ điều kiện khoác áo đội tuyển quốc gia.

Sau quá trình điều tra, FIFA đã áp dụng các biện pháp kỷ luật nghiêm khắc, trong đó Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) bị phạt 350.000 CHF (khoảng 9,8 tỉ đồng Việt Nam), còn mỗi cầu thủ bị phạt 2.000 CHF (khoảng 56 triệu đồng Việt Nam) và bị đình chỉ mọi hoạt động bóng đá trong vòng 12 tháng kể từ ngày án phạt có hiệu lực.

Trở lại với trường hợp của Imanol Machuca, việc cầu thủ này xuất hiện trên sân tập CLB San Lorenzo, dù được cho là mang tính cá nhân, vẫn có thể bị xem là vi phạm nghiêm trọng lệnh đình chỉ hiện hành. Theo trang La Nacion (Argentina), FIFA đang theo dõi sát diễn biến vụ việc, đồng thời không loại trừ khả năng mở rộng điều tra nếu có dấu hiệu cầu thủ hoặc CLB liên quan không tuân thủ đầy đủ các điều khoản của án phạt.

Nếu bị xác định vi phạm, Imanol Machuca có thể đối mặt với nguy cơ bị gia hạn thời gian đình chỉ quá mốc 12 tháng, kèm theo các hình thức kỷ luật bổ sung về tài chính. Không chỉ cá nhân cầu thủ, FIFA cũng có quyền xem xét trách nhiệm của các CLB bị nghi ngờ đã tạo điều kiện hoặc dung túng cho hành vi vi phạm, trong đó CLB San Lorenzo có thể trở thành đơn vị bị xử lý.

Sao nhập tịch lậu Malaysia ‘xem thường FIFA’, vẫn đến sân tập: Nhận thêm án phạt nặng?- Ảnh 2.

Imanol Machuca từng thi đấu ở trận gặp đội tuyển Việt Nam

ẢNH: NGỌC LINH

Trang Metro (Malaysia) nhận xét: “Trong bối cảnh FIFA ngày càng siết chặt các quy định liên quan đến tư cách cầu thủ và tính minh bạch của hồ sơ quốc tịch, việc làm của Machuca được xem là hết sức liều lĩnh. Nếu bị kết luận vi phạm thêm, đây nhiều khả năng sẽ trở thành tiền lệ kỷ luật nghiêm khắc mới của FIFA, không chỉ với cầu thủ mà cả các tổ chức và CLB có liên quan”.

