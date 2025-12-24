Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Quốc tế

AFC bác bỏ thông tin xử thua Malaysia 0-3, làm rõ tin đồn xuất phát từ Indonesia

Văn Trình
Văn Trình
24/12/2025 15:51 GMT+7

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) vừa lên tiếng bác thông tin suy đoán liên quan đến khả năng đội tuyển Malaysia bị xử thua 0-3 các trận đấu tại vòng loại Asian Cup 2027, cũng như nguy cơ bị cấm tham dự giải đấu này trong nhiều kỳ liên tiếp.

Trong thông báo mới nhất, AFC khẳng định chưa đưa ra bất kỳ phán quyết nào đối với Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027, đồng thời phủ nhận các tin đồn cho rằng đội tuyển này sẽ bị xử thua 0-3 trước đội tuyển Việt Nam và Nepal, hoặc bị cấm dự Asian Cup 2027 và 2031.

Tổng thư ký AFC: "Chưa có quyết định nào được đưa ra"

Tổng thư ký AFC Datuk Seri Windsor Paul John nhấn mạnh rằng tất cả những thông tin đang lan truyền trên truyền thông khu vực chỉ mang tính suy đoán, không phản ánh quan điểm hay quyết định chính thức của AFC.

"AFC chưa đưa ra bất kỳ quyết định kỷ luật nào liên quan đến các trận đấu của Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027. Chúng tôi sẽ tuân thủ đầy đủ quy trình pháp lý và chỉ đưa ra kết luận sau khi mọi thủ tục liên quan được hoàn tất", ông Windsor Paul John cho biết.

Theo Tổng thư ký AFC, việc FIFA xử thua Malaysia ở các trận giao hữu quốc tế do sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu không đồng nghĩa với việc AFC sẽ tự động áp dụng án phạt tương tự tại các giải đấu do AFC quản lý. Mỗi giải đấu có khung pháp lý và thẩm quyền xét xử riêng biệt.

AFC bác bỏ thông tin xử thua Malaysia 0-3, làm rõ tin đồn xuất phát từ Indonesia- Ảnh 1.

AFC cho biết thông tin truyền thông Indonesia đưa ra là sai sự thật

ẢNH: NGỌC LINH

AFC cũng gián tiếp lý giải nguồn gốc của làn sóng tin đồn, vốn bắt đầu từ một số trang truyền thông Indonesia. Theo đó, ngày 23.12, trang Seasia Gola bất ngờ dẫn lại các án phạt mà FIFA áp dụng với Malaysia ở cấp độ giao hữu và tiết lộ: "Một nguồn tin thân cận của chúng tôi trong AFC cho biết đội tuyển Malaysia chắc chắn sẽ bị xử thua ở vòng loại Asian Cup 2027. Các trận đấu mà đội tuyển Malaysia gặp đội tuyển Nepal (thắng 2-0, tháng 3.2025) và đội tuyển Việt Nam (thắng 4-0, tháng 6.2025) tại vòng loại Asian Cup 2027 sẽ bị thay đổi hoàn toàn kết quả. AFC sẽ xử thua đội tuyển Malaysia 0-3 ở cả 2 trận đấu này, giống như cách Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) vừa làm. Dự kiến, AFC sẽ dựa vào phán quyết cuối cùng của CAS và nếu các quan chức của cơ quan này xác định mức độ vi phạm của Malaysia nghiêm trọng họ sẽ bị cấm tham gia 2 kỳ Asian Cup (2027 và 2031)".

Tuy nhiên, AFC khẳng định không có cơ sở pháp lý nào cho những kết luận như vậy ở thời điểm hiện tại. Việc xử lý của AFC, nếu có, phải chờ kết quả cuối cùng từ Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS), nơi Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đang theo đuổi các thủ tục pháp lý liên quan đến án phạt của FIFA.

Đáng chú ý, AFC cũng phủ nhận hoàn toàn thông tin cấm Malaysia tham dự Asian Cup, cho rằng đây là những suy diễn "quá xa" từ truyền thông. Theo Tổng thư ký AFC, không có bất kỳ cuộc thảo luận hay quyết định nào liên quan đến việc cấm Malaysia dự Asian Cup 2027 hay 2031 như một số tin đồn đã lan truyền.

AFC cho biết hạn chót để khép lại toàn bộ vụ việc là ngày 31.3.2026, trùng thời điểm vòng loại Asian Cup 2027 kết thúc. Trước mốc thời gian này, AFC chưa thể và chưa có cơ sở để đưa ra bất kỳ phán quyết cuối cùng nào.

Theo HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul mục tiêu của U.23 Thái Lan là tiến vào tứ kết giải U.23 châu Á đầu năm 2026, bỏ qua nỗi thất vọng mất HCV SEA Games 33 trên sân nhà về tay U.23 Việt Nam. Nhưng AFC lại nghĩ khác.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
