AFC bác bỏ thông tin xử thua Malaysia 0-3, làm rõ tin đồn xuất phát từ Indonesia

Trong thông báo mới nhất, AFC khẳng định chưa đưa ra bất kỳ phán quyết nào đối với Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027, đồng thời phủ nhận các tin đồn cho rằng đội tuyển này sẽ bị xử thua 0-3 trước đội tuyển Việt Nam và Nepal, hoặc bị cấm dự Asian Cup 2027 và 2031.

Tổng thư ký AFC: "Chưa có quyết định nào được đưa ra"

Tổng thư ký AFC Datuk Seri Windsor Paul John nhấn mạnh rằng tất cả những thông tin đang lan truyền trên truyền thông khu vực chỉ mang tính suy đoán, không phản ánh quan điểm hay quyết định chính thức của AFC.

"AFC chưa đưa ra bất kỳ quyết định kỷ luật nào liên quan đến các trận đấu của Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027. Chúng tôi sẽ tuân thủ đầy đủ quy trình pháp lý và chỉ đưa ra kết luận sau khi mọi thủ tục liên quan được hoàn tất", ông Windsor Paul John cho biết.

Theo Tổng thư ký AFC, việc FIFA xử thua Malaysia ở các trận giao hữu quốc tế do sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu không đồng nghĩa với việc AFC sẽ tự động áp dụng án phạt tương tự tại các giải đấu do AFC quản lý. Mỗi giải đấu có khung pháp lý và thẩm quyền xét xử riêng biệt.

AFC cho biết thông tin truyền thông Indonesia đưa ra là sai sự thật ẢNH: NGỌC LINH

AFC cũng gián tiếp lý giải nguồn gốc của làn sóng tin đồn, vốn bắt đầu từ một số trang truyền thông Indonesia. Theo đó, ngày 23.12, trang Seasia Gola bất ngờ dẫn lại các án phạt mà FIFA áp dụng với Malaysia ở cấp độ giao hữu và tiết lộ: "Một nguồn tin thân cận của chúng tôi trong AFC cho biết đội tuyển Malaysia chắc chắn sẽ bị xử thua ở vòng loại Asian Cup 2027. Các trận đấu mà đội tuyển Malaysia gặp đội tuyển Nepal (thắng 2-0, tháng 3.2025) và đội tuyển Việt Nam (thắng 4-0, tháng 6.2025) tại vòng loại Asian Cup 2027 sẽ bị thay đổi hoàn toàn kết quả. AFC sẽ xử thua đội tuyển Malaysia 0-3 ở cả 2 trận đấu này, giống như cách Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) vừa làm. Dự kiến, AFC sẽ dựa vào phán quyết cuối cùng của CAS và nếu các quan chức của cơ quan này xác định mức độ vi phạm của Malaysia nghiêm trọng họ sẽ bị cấm tham gia 2 kỳ Asian Cup (2027 và 2031)".

Tuy nhiên, AFC khẳng định không có cơ sở pháp lý nào cho những kết luận như vậy ở thời điểm hiện tại. Việc xử lý của AFC, nếu có, phải chờ kết quả cuối cùng từ Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS), nơi Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đang theo đuổi các thủ tục pháp lý liên quan đến án phạt của FIFA.

Đáng chú ý, AFC cũng phủ nhận hoàn toàn thông tin cấm Malaysia tham dự Asian Cup, cho rằng đây là những suy diễn "quá xa" từ truyền thông. Theo Tổng thư ký AFC, không có bất kỳ cuộc thảo luận hay quyết định nào liên quan đến việc cấm Malaysia dự Asian Cup 2027 hay 2031 như một số tin đồn đã lan truyền.

AFC cho biết hạn chót để khép lại toàn bộ vụ việc là ngày 31.3.2026, trùng thời điểm vòng loại Asian Cup 2027 kết thúc. Trước mốc thời gian này, AFC chưa thể và chưa có cơ sở để đưa ra bất kỳ phán quyết cuối cùng nào.