7 cầu thủ nhập tịch lậu Malaysia bị xóa sạch giá trị chuyển nhượng: Chỉ còn mức 0 đồng!

7 cầu thủ nhập tịch lậu Malaysia bị đưa về mức 0 đồng

Trong án phạt FIFA công bố, 7 cầu thủ gồm Hector Hevel, Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Jon Irazabal, Joao Figueiredo và Imanol Machuca được nhắc tên. Theo cập nhật mới nhất từ chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt.com ngày 23.12, toàn bộ giá trị thị trường của bảy cầu thủ đã bị xóa sạch. Trong số này, Imanol Machuca là cầu thủ chịu thiệt hại lớn nhất. Tiền vệ cánh sinh năm 2000 từng được định giá 2,3 triệu euro, tương đương khoảng 63 tỉ đồng Việt Nam, trước khi bị xóa sổ hoàn toàn trên thị trường chuyển nhượng.

Tiếp theo là Joao Figueiredo (CLB Johor Darul Ta’zim – JDT), người từng được định giá khoảng 1,85 triệu euro (gần 51 tỉ đồng), và trung vệ Facundo Garces với mức sụt giảm khoảng 930.000 euro (hơn 25 tỉ đồng).

Các cầu thủ còn lại cũng chịu cảnh tương tự: Jon Irazabal mất khoảng 550.000 euro (15,2 tỉ đồng), Rodrigo Holgado mất khoảng 420.000 euro (11,4 tỉ đồng), Hector Hevel – một cầu thủ khác của JDT – mất khoảng 370.000 euro (hơn 10 tỉ đồng). Riêng Gabriel Palmero, dù chỉ từng được định giá khoảng 46.000 euro (1,26 tỉ đồng), cũng không tránh khỏi việc bị đưa về mức 0.

Imanol Machuca (11) góp mặt ở trận gặp đội tuyển Việt Nam vào tháng 6.2025 và hiện đã bị xóa sạch giá trị chuyển nhượng ẢNH: NGỌC LINH

Trước đó, FIFA đã ra quyết định đình chỉ thi đấu 12 tháng đối với bảy cầu thủ này, đồng thời phạt mỗi người 10.560 ringgit (khoảng 56 triệu đồng) vì vi phạm Điều 22 của Bộ luật Kỷ luật FIFA, liên quan đến hành vi làm giả giấy tờ.

Không chỉ các cầu thủ bị xử phạt, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) cũng phải nhận án phạt nặng với số tiền lên tới 1,8 triệu ringgit, tương đương gần 9,5 tỉ đồng Việt Nam. Trước những hệ lụy nghiêm trọng, FAM đã quyết định kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS), xem đây là bước cuối cùng trong nỗ lực pháp lý nhằm cứu vãn tình hình.

Hồ sơ vụ nhập tịch cầu thủ Malaysia được chuyển tới cảnh sát, FIFA điều tra riêng Tổng thư ký FAM

Tuy nhiên, rắc rối của bóng đá Malaysia chưa dừng lại ở đó. FIFA sau đó tiếp tục áp dụng án phạt bổ sung (17.12), hủy kết quả ba trận giao hữu quốc tế của đội tuyển Malaysia và xử thua 0-3, do phát hiện đội tuyển đã sử dụng các cầu thủ không đủ điều kiện trong các trận gặp Cape Verde, Singapore và Palestine.

Hậu quả trực tiếp là thứ hạng FIFA của đội tuyển Malaysia bị tụt năm bậc, từ vị trí 116 xuống 121, dù trước đó “Mãnh hổ Mã Lai” từng duy trì thành tích bất bại trong suốt năm 2025.

“Chuỗi án phạt liên tiếp không chỉ là đòn giáng mạnh vào hình ảnh và tham vọng phát triển của bóng đá Malaysia mà còn khiến giá trị cầu thủ sụt giảm nghiêm trọng. 7 cầu thủ liên quan đến vụ việc hiện không thể tham gia bất kỳ hoạt động nào đến bóng đá, ảnh hưởng nghiêm trọng đến phong độ của bản thân. Đồng thời, nếu FAM không thể thắng FIFA ở CAS, án phạt được giữ nguyên tương lai của nhóm cầu thủ này vẫn đang là dấu hỏi lớn”, trang Metro bình luận.

Tương lai của 7 cầu thủ nhập tịch lậu Malaysia vẫn là dấu hỏi lớn sau khi nhận án phạt của FIFA ẢNH: NGỌC LINH

Cũng liên quan đến vụ việc nhập tịch lậu 7 cầu thủ của Malaysia, trong sáng 23.12, trang Seasia Gola (Indonesia) bất ngờ tiết lộ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) chắc chắn sẽ đưa ra án phạt nặng. Trang Seasia Gola bày tỏ: “Một nguồn tin thân cận của chúng tôi trong AFC cho biết đội tuyển Malaysia chắc chắn sẽ bị xử thua ở vòng loại Asian Cup 2027. Các trận đấu mà đội tuyển Malaysia gặp đội tuyển Nepal (thắng 2-0, tháng 3.2025) và đội tuyển Việt Nam (thắng 4-0, tháng 6.2025) tại vòng loại Asian Cup 2027 sẽ bị thay đổi hoàn toàn kết quả. AFC sẽ xử thua đội tuyển Malaysia 0-3 ở cả 2 trận đấu này, giống như cách Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) vừa làm".