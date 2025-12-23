Lịch thi đấu cực mới U.23 Việt Nam tại châu Á, lộ diện đối thủ giao hữu tại Qatar

Đình Bắc và U.23 Việt Nam đầy khát khao ở đợt tập trung mới ẢNH: MINH TÚ

U.23 Việt Nam khởi đầu hành trình châu lục, sang Qatar

Chiều 23.12, đội tuyển U.23 Việt Nam đã tập buổi đầu tiên ở Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, ở đợt tập trung chuẩn bị cho VCK U.23 châu Á 2026, nơi thầy trò HLV Kim Sang-sik đang nhận được rất nhiều kỳ vọng.

Trong năm 2025, đội tuyển U.23 Việt Nam đã toàn thắng 100% trận đấu ở 3 mặt trận chính khi vô địch giải U.23 Đông Nam Á, vượt qua vòng loại U.23 châu Á và đoạt HCV SEA Games 33 để khẳng định vị trí số 1 không bàn cãi ở khu vực.

Giờ đây, buổi tập chiều 23.12 sẽ là khởi đầu để thầy trò HLV Kim Sang-sik hướng tới chinh phục bản thân ở cấp độ cao hơn, hướng đến chuẩn bị cho VCK U.23 châu Á 2026, nơi chúng ta sẽ nằm chung bảng A với chủ nhà Ả Rập Xê Út, Jordan và Kyrgyzstan.



Điều đầu tiên HLV Kim Sang-sik thực hiện là đề nghị tất cả cầu thủ gạt bỏ khỏi đầu mọi hào quang vương vấn từ tấm HCV SEA Games 33. Phía trước chúng ta là những đối thủ hàng đầu châu lục, nơi ngưỡng bản thân sẽ phải được đẩy lên cao nhất.

Danh sách tập trung U.23 Việt Nam lần này tiếp tục quy tụ lực lượng nòng cốt vừa giành HCV SEA Games 33, đồng thời bổ sung hai gương mặt quen thuộc là hậu vệ Lê Văn Hà (Hà Nội) và tiền đạo Bùi Vĩ Hào (Becamex TP.HCM).

HLV Kim Sang-sik ‘3 danh hiệu năm 2025 là mồ hôi, nước mắt và danh dự của bóng đá Việt Nam’

Cả hai đều thường xuyên được triệu tập và được đánh giá phù hợp với triết lý huấn luyện của HLV Kim Sang-sik. Theo kế hoạch, đội sẽ hội quân ngày hôm nay và sẽ sang Qatar tập huấn từ ngày 26.12.

Tại đây, đội dự kiến có trận giao hữu với U.23 Syria nhằm rà soát lực lượng, hoàn thiện lối chơi. Ngày 1.1.2026, toàn đội di chuyển sang Ả Rập Xê Út dự VCK U.23 châu Á 2026. Ở vòng bảng, U23 Việt Nam lần lượt gặp U23 Jordan (vào 18 giờ 30 ngày 6.1), U.23 Kyrgyzstan (21 giờ ngày 9.1) và chủ nhà U.23 Ả Rập Xê Út (vào 23 giờ 30 ngày 12.1).



U.23 Việt Nam tập buổi đầu chuẩn bị VCK U.23 châu Á 2026:



HLV Kim Sang-sik làm công tác tư tưởng với các học trò ẢNH: MINH TÚ

Vĩ Hào (ngoài cùng bên phải) trở lại U.23 Việt Nam ẢNH: MINH TÚ

Các cầu thủ tỏ ra hứng khởi, thoải mái sau một năm thi đấu thành công ẢNH: MINH TÚ

Đội trưởng Khuất Văn Khang cũng rất rạng rỡ ẢNH: MINH TÚ

Đình Bắc có tâm lý thoải mái. Anh vừa vào danh sách rút gọn giải thưởng QBV Việt Nam 2025 ẢNH: MINH TÚ

Các tuyển thủ tích cực luyện tập giữa trời nắng ẢNH: MINH TÚ

Các cầu thủ tích cực trong phần đá ma ẢNH: MINH TÚ

Quốc Việt vừa "đảo ngói" ẢNH: MINH TÚ

2 tiền đạo của đội U.23 Việt Nam vui vẻ trò chuyện ẢNH: MINH TÚ