Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Lịch thi đấu cực mới U.23 Việt Nam tại châu Á, lộ diện đối thủ giao hữu tại Qatar

Tiểu Bảo
Tiểu Bảo
23/12/2025 17:18 GMT+7

Chiều 23.12, đội tuyển U.23 Việt Nam đã bước vào hành trình mới, từ vai trò nhà vô địch Đông Nam Á hướng ra biển lớn châu lục, chuẩn bị cho VCK U.23 châu Á 2026.

Lịch thi đấu cực mới U.23 Việt Nam tại châu Á, lộ diện đối thủ giao hữu tại Qatar- Ảnh 1.

Đình Bắc và U.23 Việt Nam đầy khát khao ở đợt tập trung mới

ẢNH: MINH TÚ

U.23 Việt Nam khởi đầu hành trình châu lục, sang Qatar

Chiều 23.12, đội tuyển U.23 Việt Nam đã tập buổi đầu tiên ở Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, ở đợt tập trung chuẩn bị cho VCK U.23 châu Á 2026, nơi thầy trò HLV Kim Sang-sik đang nhận được rất nhiều kỳ vọng.

Trong năm 2025, đội tuyển U.23 Việt Nam đã toàn thắng 100% trận đấu ở 3 mặt trận chính khi vô địch giải U.23 Đông Nam Á, vượt qua vòng loại U.23 châu Á và đoạt HCV SEA Games 33 để khẳng định vị trí số 1 không bàn cãi ở khu vực.

Giờ đây, buổi tập chiều 23.12 sẽ là khởi đầu để thầy trò HLV Kim Sang-sik hướng tới chinh phục bản thân ở cấp độ cao hơn, hướng đến chuẩn bị cho VCK U.23 châu Á 2026, nơi chúng ta sẽ nằm chung bảng A với chủ nhà Ả Rập Xê Út, Jordan và Kyrgyzstan.

Điều đầu tiên HLV Kim Sang-sik thực hiện là đề nghị tất cả cầu thủ gạt bỏ khỏi đầu mọi hào quang vương vấn từ tấm HCV SEA Games 33. Phía trước chúng ta là những đối thủ hàng đầu châu lục, nơi ngưỡng bản thân sẽ phải được đẩy lên cao nhất.

Danh sách tập trung U.23 Việt Nam lần này tiếp tục quy tụ lực lượng nòng cốt vừa giành HCV SEA Games 33, đồng thời bổ sung hai gương mặt quen thuộc là hậu vệ Lê Văn Hà (Hà Nội) và tiền đạo Bùi Vĩ Hào (Becamex TP.HCM). 

HLV Kim Sang-sik ‘3 danh hiệu năm 2025 là mồ hôi, nước mắt và danh dự của bóng đá Việt Nam’

Cả hai đều thường xuyên được triệu tập và được đánh giá phù hợp với triết lý huấn luyện của HLV Kim Sang-sik. Theo kế hoạch, đội sẽ hội quân ngày hôm nay và sẽ sang Qatar tập huấn từ ngày 26.12. 

Tại đây, đội dự kiến có trận giao hữu với U.23 Syria nhằm rà soát lực lượng, hoàn thiện lối chơi. Ngày 1.1.2026, toàn đội di chuyển sang Ả Rập Xê Út dự VCK U.23 châu Á 2026. Ở vòng bảng, U23 Việt Nam lần lượt gặp U23 Jordan (vào 18 giờ 30 ngày 6.1), U.23 Kyrgyzstan (21 giờ ngày 9.1) và chủ nhà U.23 Ả Rập Xê Út (vào 23 giờ 30 ngày 12.1).

U.23 Việt Nam tập buổi đầu chuẩn bị VCK U.23 châu Á 2026:

Lịch thi đấu cực mới U.23 Việt Nam tại châu Á, lộ diện đối thủ giao hữu tại Qatar- Ảnh 2.

HLV Kim Sang-sik làm công tác tư tưởng với các học trò

ẢNH: MINH TÚ

Lịch thi đấu cực mới U.23 Việt Nam tại châu Á, lộ diện đối thủ giao hữu tại Qatar- Ảnh 3.

Vĩ Hào (ngoài cùng bên phải) trở lại U.23 Việt Nam

ẢNH: MINH TÚ

Lịch thi đấu cực mới U.23 Việt Nam tại châu Á, lộ diện đối thủ giao hữu tại Qatar- Ảnh 4.

Các cầu thủ tỏ ra hứng khởi, thoải mái sau một năm thi đấu thành công

ẢNH: MINH TÚ

Lịch thi đấu cực mới U.23 Việt Nam tại châu Á, lộ diện đối thủ giao hữu tại Qatar- Ảnh 5.

Đội trưởng Khuất Văn Khang cũng rất rạng rỡ

ẢNH: MINH TÚ

Lịch thi đấu cực mới U.23 Việt Nam tại châu Á, lộ diện đối thủ giao hữu tại Qatar- Ảnh 6.

Đình Bắc có tâm lý thoải mái. Anh vừa vào danh sách rút gọn giải thưởng QBV Việt Nam 2025

ẢNH: MINH TÚ

Lịch thi đấu cực mới U.23 Việt Nam tại châu Á, lộ diện đối thủ giao hữu tại Qatar- Ảnh 7.

Các tuyển thủ tích cực luyện tập giữa trời nắng

ẢNH: MINH TÚ

Lịch thi đấu cực mới U.23 Việt Nam tại châu Á, lộ diện đối thủ giao hữu tại Qatar- Ảnh 8.

Các cầu thủ tích cực trong phần đá ma

ẢNH: MINH TÚ

Lịch thi đấu cực mới U.23 Việt Nam tại châu Á, lộ diện đối thủ giao hữu tại Qatar- Ảnh 9.

Quốc Việt vừa "đảo ngói"

ẢNH: MINH TÚ

Lịch thi đấu cực mới U.23 Việt Nam tại châu Á, lộ diện đối thủ giao hữu tại Qatar- Ảnh 10.

2 tiền đạo của đội U.23 Việt Nam vui vẻ trò chuyện

ẢNH: MINH TÚ

Lịch thi đấu cực mới U.23 Việt Nam tại châu Á, lộ diện đối thủ giao hữu tại Qatar- Ảnh 11.

Lê Văn Hà (phải) cũng trở lại, sẵn sàng cạnh tranh cùng Tuấn Phong cũng như các trung vệ khác của đội U.23 Việt Nam

ẢNH: MINH TÚ

Tin liên quan

U.23 Việt Nam hội quân, có gì khác lạ so với lúc giành HCV SEA Games: Khuất Văn Khang bảo là…

U.23 Việt Nam hội quân, có gì khác lạ so với lúc giành HCV SEA Games: Khuất Văn Khang bảo là…

Đội trưởng Khuất Văn Khang chia sẻ sau buổi tập đầu tiên của U.23 Việt Nam vào chiều 23.12, chỉ vài ngày sau khi đội vừa giành HCV SEA Games 33 trên đất Thái Lan.

Chủ tịch VFF lần đầu nhắc đến hợp đồng với HLV Kim Sang-sik: 'Mục tiêu là...'

Các đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam thành công vang dội trong năm 2025

Khám phá thêm chủ đề

U.23 Việt Nam SEA Games 33 U.23 châu Á
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận