Quyền Chủ tịch FAM thừa nhận sự thật cay đắng về quyết định của AFC

Ai cũng muốn AFC xử thua đội tuyển Malaysia

Trả lời phỏng vấn báo chí Malaysia chiều 24.12, khi đến trụ sở cảnh sát quận Petaling Jaya nộp các tài liệu trình báo vụ 7 cầu thủ nhập tịch "lậu" bị tố cáo làm giả hồ sơ nhập tịch, quyền Chủ tịch FAM, Yusoff Mahadi bày tỏ: "Mọi người không nên vội vàng và chỉ trích trước thông tin AFC (Liên đoàn Bóng đá châu Á) đình chỉ hoạt động của FAM và đã xử thua các trận của đội tuyển Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027 (gồm gặp đội Việt Nam và Nepal)".

FAM kháng cáo FIFA ra CAS, nếu thất bại họ sẽ nhận hình phạt rất nặng, bao gồm phạt bổ sung cấm dự các vòng loại Asian Cup và World Cup. Chưa kể, cầu thủ nhập tịch cũng có thể kiện FAM Ảnh: Ngọc Linh

"Những quyết định này và cuối cùng của AFC, vẫn phụ thuộc vào kết quả của Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS). Nhưng tôi hiểu, dù sao thì đó cũng là kỳ vọng của công chúng. Vì FIFA đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với việc xử thua (3 trận giao hữu quốc tế của đội tuyển Malaysia), và trừ điểm trên bảng xếp hạng FIFA, nên nhiều người có thể cho rằng điều tương tự sẽ xảy ra khi AFC phải hành động tiếp theo", ông Yusoff Mahadi cho biết thêm.

Ông Yusoff Mahadi cũng nhấn mạnh: "Trong các quá trình này, AFC cần phải chờ đợi quyết định cuối cùng của CAS".

Trước đó, ông Yusoff Mahadi cho rằng: "FAM thực hiện hết quy trình pháp lý, kháng cáo FIFA lên CAS vì đây là diễn đàn cuối cùng để chúng tôi trình bày sự việc của mình. Chúng tôi không nghĩ đến rủi ro, vì chúng tôi chỉ đang tiến hành theo đúng quy trình cho đến cùng".

"Quyết định thuộc về CAS với tư cách là một cơ quan độc lập. Họ không bị ràng buộc bởi FIFA, và bất kỳ phán quyết nào cũng phải được cả chúng tôi và FIFA tôn trọng. Chúng tôi chỉ đơn giản là hoàn tất quy trình theo đúng thủ tục pháp lý và quy định; câu hỏi ai thắng ai thua sẽ do CAS quyết định", ông Yusoff Mahadi nhấn mạnh thêm.

Theo báo chí Malaysia, khả năng FAM thắng kiện ở CAS hoặc được giảm án, cực kỳ thấp. FIFA đã liên tiếp ra 2 án phạt liên quan đến vụ việc nhập tịch "lậu" của FAM, bao gồm án phạt vi phạm Điều 22 (làm giả chứng cứ và xuyên tạc), và Điều 19 (sử dụng các cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu). Qua đó, đã siết chặt mọi khả năng để FAM có cơ hội trình bày sự việc của mình ở CAS.

FAM nín thở chờ án phạt từ AFC, sau khi FIFA liên tiếp xử phạt họ vi phạm nghiêm trọng đến 2 điều luật của họ. Vụ kháng cáo ở CAS chỉ kéo dài thời gian Ảnh: Ngọc Linh

Các chuyên gia bóng đá Malaysia, như nhà phân tích Zakaria Rahim trả lời phỏng vấn trang Harian Metro ví von: "FAM giống như "đứa con bất trị" của FIFA, trước sự việc đã sai rành rành ra đó, nhưng vẫn không chấp nhận và còn đưa vụ việc ra tòa. Vì vậy, FIFA phải hành động, ràng buộc pháp lý chặt chẽ để dạy đứa con hư này một bài học đích đáng.

Do đó, khi vụ việc ở CAS kết thúc, mà phần thua đã chắc chắn thuộc về FAM. Khi đó, bóng đá Malaysia sẽ là nơi chịu thiệt thòi lớn nhất, với những án phạt bổ sung và nặng nề sẽ bị FIFA áp dụng, cũng như AFC sẽ phải hành động mạnh tay, vì không còn gì để che chở nữa".

Bên cạnh vụ việc FIFA và AFC xử thua và xử phạt đội tuyển Malaysia cùng FAM sau khi có kết quả ở CAS. Vụ việc song song, khi FAM trình báo cảnh sát liên quan vụ làm giả hồ sơ nhập quốc tịch, cũng được dư luận Malaysia quan tâm rất lớn, vì đây là theo khuyến nghị của Ủy ban Điều tra Độc lập.

Sự việc này được hy vọng cảnh sát sẽ điều tra ra sự thật với cá nhân hoặc bên nào sẽ chịu trách nhiệm về việc làm giả giấy tờ của 7 cầu thủ nhập tịch lậu.