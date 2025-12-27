59 đội tranh tài hấp dẫn tại vòng loại giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam 2026

Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV – 2026 cúp THACO (TNSV THACO cup 2026) sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 9.1.2026. Đây là sân chơi thường niên uy tín, nơi hội tụ những tài năng bóng đá học đường xuất sắc nhất. Mùa giải năm nay có tổng cộng 60 đội bóng đăng ký tham dự. Trong đó 59 đội thi đấu vòng loại và đội chủ nhà của VCK là đội Trường ĐH Nha Trang.

59 đội, tranh tài vòng loại ở 4 khu vực

Vòng loại TNSV THACO cup 2026 tranh tài ở 4 khu vực: phía bắc, Duyên hải miền Trung (Huế - Đà Nẵng), TP.HCM và Tây Nam bộ. Cuộc đua giành vé vào vòng chung kết sẽ chính thức bắt đầu từ ngày 9.1.2026, và kéo dài đến ngày 27.1.2026. Các trận đấu sẽ được tổ chức tại những sân vận động (SVĐ) tiêu chuẩn như sân Trường ĐH Thủy Lợi (Hà Nội), SVĐ Quân khu 5 (Đà Nẵng), SVĐ Trường ĐH Tôn Đức Thắng, sân Tao Đàn (TP.HCM) và SVĐ Trường ĐH Đồng Tháp.

Trường ĐH VH-TT-DL (áo vàng) là đương kim vô địch của giải TNSV Việt Nam ẢNH: NHẬT THỊNH

Cụ thể, bảng A – khu vực phía bắc có 12 đội, gồm: Trường ĐH Đại Nam, ĐH Công nghiệp Hà Nội, Trường ĐH Công nghệ Đông Á, Trường ĐH Hàng Hải Việt Nam, ĐH Kinh tế quốc dân, ĐH Phenikaa, Trường ĐH Phương Đông, Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội, Trường ĐH Thủy Lợi, Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa, Học viện Ngân hàng và Trường CĐ FPT Polytechnic Hà Nội.

Vòng loại phía bắc thi đấu từ ngày 12.1 đến 20.12026 tại sân Trường ĐH Thủy Lợi. Về thể thức thi đấu, 12 đội được chia đều vào 3 nhóm (4 đội/1 nhóm), đá vòng tròn 1 lượt để tính điểm và xếp hạng. 3 đội xếp thứ nhất tại mỗi nhóm sẽ giành 3 suất tham dự vòng chung kết.

Bảng B – khu vực Duyên hải miền Trung (Huế - Đà Nẵng) có 4 đội tham dự, bao gồm: ĐH Duy Tân, ĐH Huế, Trường ĐH TDTT Đà Nẵng, Trường CĐ Phương Đông Đà Nẵng. Bảng B thi đấu từ ngày 18.1 đến 22.1.2026, tại SVĐ Quân khu 5 – Đà Nẵng. Theo đó, 4 đội thi đấu vòng tròn một lượt để tính điểm và xếp hạng. Đội đứng nhất sẽ giành suất tham dự vòng chung kết.

Khu vực TP.HCM vẫn là "chảo lửa" với 35 đội tham dự

Bảng C – khu vực TP.HCM có 35 đội tham dự, gồm: Trường CĐ Công nghệ Quốc tế Lilama 2, Trường CĐ Kinh tế Đối ngoại, Trường CĐ Công Thương, Trường CĐ Giao thông vận tải, Trường CĐ Bách khoa Sài Gòn, Trường ĐH Bách khoa - ĐHQG TP.HCM, Trường ĐH Công thương, Trường ĐH Cảnh sát nhân dân, Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai, Trường ĐH Quy Nhơn, Trường ĐH Công nghệ Sài Gòn, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, Trường ĐH Tôn Đức Thắng, Trường ĐH Đà Lạt, Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM, ĐH Kinh tế TP.HCM, Trường ĐH Kinh tế tài chính TP.HCM, Trường ĐH Kinh tế - Luật, Trường ĐH Ngoại ngữ Tin học TP.HCM, Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM, Trường ĐH Lạc Hồng, Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn, Trường ĐH Quốc tế miền Đông, Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng, Trường ĐH RMIT, Trường ĐH Quản lý và Công nghệ TP.HCM, Trường ĐH Sài Gòn, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM, Trường ĐH Văn Hiến, Trường ĐH Văn Lang, Trường ĐH Ngân hàng, Học viện Hàng không Việt Nam.

Vòng loại khu vực TP.HCM tranh tài từ ngày 9.1 đến 27.1.2026 tại SVĐ Trường ĐH Tôn Đức Thắng và sân Tao Đàn. 35 đội được chia vào 9 nhóm (8 nhóm 4 đội, 1 nhóm có 3 đội), thi đấu vòng tròn 1 lượt để tính điểm và xếp hạng. 9 đội xếp thứ nhất và 2 đội xếp nhì có thành tích tốt nhất tại khu vực TP.HCM, sẽ cùng với đội xếp nhì khu vực Tây Nam bộ vào thi đấu trận đấu play-off để chọn 6 suất tham dự vòng chung kết.

Bảng D – khu vực Tây Nam bộ có 8 đội tham dự, bao gồm: ĐH Cần Thơ, Trường ĐH Cửu Long, Trường ĐH Đồng Tháp, Trường ĐH FPT Cần Thơ, Trường ĐH Nam Cần Thơ, Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long, Trường ĐH Tây Đô, Trường ĐH Trà Vinh. Vòng loại khu vực Tây Nam bộ thi đấu từ ngày 15.1 đến 22.1.2026, tại SVĐ Trường ĐH Đồng Tháp. Theo đó, 8 đội chia đều vào 2 nhóm, thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm và xếp hạng. 2 đội đứng nhất sẽ thi đấu trận chung kết khu vực. Đội thắng trận chung kết khu vực sẽ giành vé trực tiếp tham dự vòng chung kết. Trong khi đó, đội thua trận chung kết vực (đội xếp nhì khu vực Tây Nam bộ) sẽ thi đấu play-off với 1 trong 11 đội của khu vực TP.HCM trên SVĐ Trường ĐH Tôn Đức Thắng vào ngày 27.1.2026 để giành suất tham dự vòng chung kết.

Nhìn vào bản đồ thi đấu năm nay, có thể thấy khu vực TP.HCM vẫn tâm điểm với sự góp mặt của 35 đội bóng, chiếm hơn một nửa tổng số đội tham dự giải. Đây chắc chắn sẽ là "chảo lửa" khốc liệt nhất khi các đội phải trải qua vòng bảng dày đặc để chọn ra 9 đội nhất bảng và các đội nhì có thành tích tốt vào đá play-off. Với mật độ thi đấu dày và tỷ lệ loại trực tiếp lớn, mỗi trận đấu tại khu vực TP.HCM sẽ không khác gì một trận chung kết.

Bên cạnh đó, vòng loại khu vực phía bắc hứa hẹn sẽ chứng kiến những màn tranh tài nảy lửa, khi phong trào bóng đá sinh viên ở đây vốn rất mạnh từ xưa đến nay. Trường ĐH Thủy Lợi và Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội luôn là đối thủ thế lực. Trong khi đó, đội Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa đã chứng minh họ là một tập thể rất đáng gờm, khi liên tiếp đăng quang 2 chức vô địch (giải TNSV Việt Nam và TNSV quốc tế) hồi đầu năm 2025, ở ngay mùa giải đầu tiên tham dự.