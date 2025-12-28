Không chấp nhận dang dở, Trường ĐH Tôn Đức Thắng quyết bứt phá ở mùa giải mới

Trường ĐH Tôn Đức Thắng trở lại với khát vọng mới

Ở các mùa giải bóng đá TNSV trước, Trường ĐH Tôn Đức Thắng luôn là cái tên đáng chú ý tại vòng chung kết nhưng vẫn chưa 1 lần chạm tới đỉnh cao. Những lần dừng bước đầy tiếc nuối ấy đã trở thành động lực để thầy trò HLV Nguyễn Đình Long làm mới mình, hướng tới mùa giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần thứ IV năm 2026 với quyết tâm cao nhất.

HLV Nguyễn Đình Long “lên dây cót” cho đội bóng Trường ĐH Tôn Đức Thắng

ẢNH: VÕ THẮNG

Chia sẻ trong buổi tập luyện trước mùa giải, HLV Nguyễn Đình Long cho biết đội bóng Trường ĐH Tôn Đức Thắng bước vào guồng tập luyện rất sớm. Toàn đội duy trì nhịp tập 3 buổi/tuần, tập trung vào nền tảng thể lực, kỷ luật chiến thuật và sự gắn kết tinh thần. Mục tiêu được xác định rõ: hướng tới vị trí cao nhất, trước mắt là tấm vé vào chung kết.

HLV Nguyễn Đình Long chia sẻ: "Năm nay cũng là mùa thứ tư rồi, Trường ĐH Tôn Đức Thắng cũng chưa bao giờ bước lên đỉnh vinh quang thì năm nay Trường ĐH Tôn Đức Thắng cũng rất quyết tâm và nỗ lực để có thể đạt được vị trí cao nhất cũng như là vào tới trận chung kết mùa giải năm nay. Đó là mục tiêu của đội.

Bóng đá sinh viên là vậy, thật sự 1 trận đấu cũng như cả mùa giải. Bất cứ HLV nào cũng mong muốn các bạn thể hiện 1 tinh thần quyết tâm cũng như sự nỗ lực trong quá trình tập luyện để thể hiện ra 1 tinh thần kỷ luật và mong muốn đạt được kết quả cao nhất trong mùa giải năm nay và các bạn luôn luôn hưởng ứng điều đó", HLV Nguyễn Đình Long chia sẻ.

HLV Nguyễn Đình Long luôn tạo không khí vui vẻ trên sân tập, nhưng vẫn giữ kỷ luật và cường độ cao cho toàn đội ẢNH: VÕ THẮNG

Nhà cầm quân này nhấn mạnh bóng đá sinh viên không chỉ là chuyện thắng thua từng trận, mà là cả hành trình của thái độ và kỷ luật. Với ông, tinh thần “chơi hết sức, học hết mình, thắng bại tại tinh thần” là kim chỉ nam xuyên suốt mùa giải.

Hừng hực quyết tâm

Hoàng Huy Dương - gương mặt được biết đến với biệt danh “anh rùa nhưng không chậm” cho biết toàn đội đã chuẩn bị từ rất sớm. Các buổi tập chiều đều đặn giữa tuần không chỉ để rèn thể lực mà còn để nuôi dưỡng cảm xúc khi khoác lên mình màu áo của trường.

Hoàng Huy Dương trong buổi tập cuối năm 2025 ẢNH: VÕ THẮNG

Với Dương, ký ức đáng nhớ nhất vẫn là trận tứ kết mùa thứ hai, khi Trường ĐH Tôn Đức Thắng gỡ hòa Trường ĐH Nha Trang trong tiếng reo hò của khán giả nhà. Cảm xúc ấy, theo chàng trai này, là thứ thôi thúc cầu thủ sinh viên ra sân với sự tự tin và máu lửa cao nhất.

"Đối với em khi đá trên sân nhà của mình, được nhìn thấy khán giả cũng như nhìn thấy các bạn CĐV tới cổ vũ cho em và toàn đội thì ra sân chúng em chỉ có tự tin và sự mãnh liệt khi vào sân", Dương chia sẻ.

Lê Hoàng Mạnh, cầu thủ nổi bật của đội bóng chủ nhà với những cú sút xa đầy uy lực bước vào năm cuối cùng khoác áo đội Trường ẢNH: VÕ THẮNG

Cũng ở mùa giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần thứ IV năm 2026 này, Lê Hoàng Mạnh, cầu thủ nổi bật của đội bóng chủ nhà với những cú sút xa đầy uy lực bước vào năm cuối cùng khoác áo đội Trường. Sau nỗi tiếc nuối ở trận tứ kết giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần thứ III - 2025 Cúp THACO trước Trường ĐH TDTT Đà Nẵng, Mạnh xác định đây là mùa giải phải dốc toàn bộ quyết tâm. Với vai trò cầu thủ lớn tuổi nhất đội, anh tự đặt cho mình trách nhiệm về bản lĩnh và sự dẫn dắt trong những thời điểm khó khăn.

Lê Hoàng Mạnh chia sẻ: "Ở mùa giải thứ III thì trận tứ kết gặp Trường ĐH TDTT Đà Nẵng đó là trận luyến tiếc nhất của em và toàn đội, rất đáng tiếc bị loại ở tứ kết nên là với mùa IV này tại sân nhà thì đội đặt mục tiêu cao hơn, toàn đội dành sự quyết tâm rất cao đối với mùa giải này. Còn em dù gì cũng là người lớn nhất trong đội nên là sẽ phải bản lĩnh nhất, quyết tâm nhất".

Với Trường ĐH Tôn Đức Thắng, mùa giải mới là lời đáp cho những lần lỡ hẹn trước đó. Khi guồng quay đã được siết chặt, bóng áo đỏ sẵn sàng bước vào hành trình chinh phục với mục tiêu không giấu giếm: tiến sâu và mơ về trận chung kết.

Trường ĐH Tôn Đức Thắng sẵn sàng bước vào hành trình chinh phục, với mục tiêu không giấu giếm: tiến sâu và mơ về trận chung kết. ẢNH: VÕ THẮNG

Không khí buổi tập của đội bóng Trường ĐH Tôn Đức Thắng

ẢNH: VÕ THẮNG

Toàn đội duy trì tập luyện xuyên suốt từ chiều đến tối ẢNH: VÕ THẮNG







