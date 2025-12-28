Sẽ có nhiều bảng 'tử thần' ở vòng loại giải bóng đá Thanh Niên sinh viên

Rất có thể sẽ có nhiều đội mạnh phía bắc vào bảng tử thần trong mùa giải này

Trong thông báo của VFF về công tác tổ chức giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam mùa 4 năm 2026 Cúp Thaco ban hành ngày 8.12, khu vực phía bắc có 12 đội bóng tham dự và chia làm 3 bảng, mỗi bảng 4 đội thi đấu vòng tròn một lượt, tính điểm xếp hạng, chọn đội nhất mỗi bảng lọt vào VCK. Đây là nét mới của mùa giải năm nay, khi sẽ không có những trận play-off sau vòng bảng vì số đội tham dự vừa chẳn chia bảng nên ngay sau vòng bảng chọn ngay đội chiến thắng để có mặt ở VCK.

Đội Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội (áo trắng) sẽ gặp sự cạnh tranh mạnh mẽ ở khu vực phía bắc ẢNH: NHẬT THỊNH

Căn cứ vào nguyên tắc bốc thăm, 3 đội bóng gồm Trường ĐH Thủy Lợi (chủ nhà), Trường ĐH Văn hóa Thể thao Du lịch Thanh Hóa và Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội (2 đội lọt vào VCK mùa 3) sẽ là hạt giống 3 bảng, nghĩa là họ sẽ không gặp nhau và sẽ tự quyết cơ hội của mình. Vấn đề là 9 đội còn lại sẽ bốc thăm ngẫu nhiên vào các bảng. Trong 9 đội bóng này có ít nhất 5-6 đội có "máu mặt" nên việc bốc thăm sẽ đầy kịch tính. Bởi không loại trừ 2 hoặc 3 đội trong số các đội này lọt vào chung bảng với đội bóng hạt giống. Như vậy sẽ hình thành nên một bảng "tử thần" mà không ai mong đợi.

Đội Trường ĐH Thủy Lợi liệu có lọt vào VCK sau một năm vắng bóng? ẢNH: ĐÌNH HUY

Các đội không phải hạt giống được xem là đủ sức gây bất ngờ ở vòng loại khu vực phía bắc gồm ĐH Kinh tế quốc dân, ĐH Pheinekaa, Trường ĐH Hàng hải Việt Nam, Trường CĐ FPT Polytechnic, Trường ĐH Đại Nam, Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội. "Nặng ký" nhất phải kể đến ĐH Kinh tế quốc dân và 2 trường ĐH Hàng hải Việt Nam và Trường CĐ PFT Polytechnic. Họ rơi vào bảng nào cũng sẽ gây khó khăn cho đội hạt giống và nếu 2 đến 3 đội này lại vào cùng bảng thì chắc chắn đó sẽ là bảng 'tử thần" mà mỗi trận đấu sẽ như một trận chung kết.

Đội Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa (trái) liệu có bảo vệ được ngôi vô địch? ẢNh: NHẬT THỊNH

Ngay các đội như Trường ĐH Đại Nam hay ĐH Công nghiệp Hà Nội cũng không thể xem thường, vì 2 đội này từng lọt vào trận play-off tranh vé trực tiếp đi VCK ở mùa 2 và mùa 3. ĐH Pheinekaa chắc chắn là ẩn số thú vị. 3 đội này vào cùng bảng với bất cứ đội hạt giống nào cũng hứa hẹn rất gay cấn. Ngoài ra đội Trường ĐH Công nghệ Đông Á do trọng tài quốc gia Đỗ Anh Đức dẫn dắt cũng là một thế lực mới, có thể tạo bất ngờ. Đội này từng gây khó khăn cho Trường ĐH Thủy Lợi ở giải sinh viên toàn quốc vừa rồi nên cũng là một nhân tố gây sốc.

Như vậy nhiều khả năng, bảng A khu vực phía bắc sẽ có 1 đến 2 bảng được coi là 'tử thần" khiến cho từng trận đấu sẽ vô cùng quyết liệt, không khoan nhượng. Tất cả sẽ cùng "nín thở" và hồi hộp chờ cuộc bốc thăm vòng loại cho các khu vực vào 14 giờ chiều thứ hai 29.12.2025 tại khách sạn Kim Đô (TP.HCM).

Đội Trường CĐ FPT Polytechnic hy vọng sẽ gây bất ngờ ẢNH:ĐỘC LẬP





Các đội sinh viên ở khu vực TP.HCM sẽ đua tranh quyết liệt

Theo thông báo của VFF, vòng loại khu vực TP.HCM có 35 đội sẽ được chia làm 9 bảng, trong đó 8 bảng có 4 đội và 1 bảng có 3 đội và chỉ được chọn 9 đội đầu bảng cùng 2 trong tổng số 9 đội nhì bảng lọt vào các trận play-off tranh 6 vé đi dự VCK tại Nha Trang vào tháng 3 năm 2026.

9 đội hạt giống được tách ra 9 bảng là căn cứ vào thành tích từng lọt vào VCK mùa 3 (Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, Trường ĐH Văn Hiến, Trường ĐH Tôn Đức Thắng, Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, Trường ĐH Công Nghệ Đồng Nai, Trường ĐH Quy Nhơn, Trường ĐH Bách Khoa ĐH Quốc gia TP.HCM) và có kết quả tốt ở vòng play-off khu vực TP.HCM mùa 3 (Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM và Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM). Như vậy 9 đội được coi là "mạnh" này sẽ không phải gặp nhau ở vòng loại nên cơ hội để họ tái lập chiến tích là hoàn toàn có thể.

Đội Trường ĐH Văn Lang (áo đỏ) một đối thủ mà không đội hạt giống nào ở khu vực TP.HCM muốn chung bảng ẢNH: NHẬT THỊNH

Vấn đề là trong 26 đội còn lại, có ít nhất 9-11 đội vào loại khá mạnh đủ sức cạnh tranh giành vé với các đội hạt giống. Tiêu biểu trong số này chính là 2 cái tên có "bề dày" là Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM và Trường ĐH Văn Lang. Đây là 2 đội từng giành vé vào VCK giải mùa 1 và 2, từng vào đến tứ kết, nghĩa là họ thực sự mạnh. Tại giải sinh viên toàn quốc hồi tháng 11 ở Hà Nội, 2 đội cũng có mặt ở VCK, thậm chí Trường ĐH Nông Lâm còn lọt vào tứ kết. Nên 1 trong 2 đội này hoặc cả 2 đội mà rơi vào bảng có hạt giống nào thì bảng đó có thể xem là "từ thần". Cả 2 đội đều nằm trong tốp bốc thăm ngẫu nhiên nên xác suất chung bảng là hoàn toàn có thể xảy ra.

Đội Trường ĐH Nông Lâm (áo đỏ, giữa) cũng là một đối thủ đủ sức làm khó bất cứ đội hạt giống nào ẢNH: NHẬT THỊNH

Khoảng gần chục cái tên khác cũng đáng gờm cho bất cứ đối thủ nào gồm Trường ĐH Kinh tế Tài chính TP.HCM, Trường ĐH Cảnh sát Nhân dân, Trường ĐH Công nghệ Sài Gòn, Trường ĐH Giao thông Vận tải TPHCM, Trường CĐ Bách Khoa Sài Gòn, ĐH Kinh tế TP.HCM. Trường ĐH Sài Gòn, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, Trường ĐH Ngân hàng. Đây chính là nhóm các đội không hề thua kém các đội hạt giống và luôn chơi tưng bừng mỗi khi gặp nhau.

Đội Trường CĐ Bách Khoa Sài Gòn (trái), một đối thủ từng suýt gây sốc ở giải mùa 3 ẢNH: NHẬT THỊNH

Như ĐH Kinh tế TP.HCM, Trường ĐH Công Nghệ Sài Gòn, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM từng vào vòng play-off những mùa trước. Trường ĐH Kinh tế tài Chính TP.HCM có năm đã dẫn trước Trường ĐH Nông lâm 2-0 sau đó thua ngược 2-3. Tương tự đội Trường ĐH Cảnh sát Nhân dân với lực lượng CĐV đông đảo cổ vũ hết mình, 2 lần tiến sát đến vòng play-off lại để mất vé vào giờ chót.

Đội Trường ĐH Kinh tế Tài chính TP.HCM từng nhiều năm tiến sát đến vòng play-off, năm nay đủ khả năng gây bất ngờ ẢNH: NHẬT THỊNH

Đặc biệt 2 đội bóng Trường ĐH Giao thông Vận tải và Trường CĐ Bách khoa Sài Gòn từng nằm trong bảng tử thần mùa 3 với Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM và suýt gây bất ngờ. 3 đội thắng qua thắng lại và chỉ xác định hơn thua bởi quy định đối đầu. Đội của thầy Phạm Thái Vinh, thời điểm đó là ĐKVĐ hú hồn trước các đối thủ này để vượt qua cửa hẹp lọt vào VCK.

Đội Trường ĐH Giao thông Vận tải TP.HCM (nhảy tranh bóng) suýt gây bất ngờ ở mùa 3 ẢNH: NHẬT THỊNH

Bên cạnh các đội này có thể kể thêm Trường CĐ Kinh tế Đối ngoại, Trường ĐH Quốc tế miền Đông, Trường ĐH Ngoại ngữ và Tin học hay Trường ĐH Lạc Hồng cũng là những cái tên có thể tạo bất ngờ. Họ rơi vào bảng nào thì cũng sẽ giúp cho cục diện bảng đó thêm nóng bỏng. tất cả sẽ chờ cuộc bốc thăm hết sức hồi hộp vào chiều 29.12.