Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

VFF phạt nặng 5 cầu thủ thi đấu không đúng khả năng tại giải U.19 quốc gia

Trang Thu
Trang Thu
26/12/2025 19:25 GMT+7

Hôm nay (26.12), Ban Kỷ luật VFF có các quyết định kỷ luật những vi phạm tại giải bóng đá vô địch U.19 quốc gia 2025-2026.

VFF phạt 5 cầu thủ nào?

VFF phạt 3,75 triệu đồng và đình chỉ thi đấu đến hết giải đối với cầu thủ Trần Quang Duy và cầu thủ Trương Phú Quý, đều của đội U.19 Bê Tông 26 do thi đấu không đúng khả năng tại giải vô địch U.19 quốc gia 2025-2026 làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến giải đấu và VFF. 

VFF phạt nặng 5 cầu thủ thi đấu không đúng khả năng tại giải U.19 quốc gia- Ảnh 1.

VFF kiên quyết loại trừ tiêu cực, làm trong sạch bóng đá Việt Nam

VFF phạt 2,5 triệu đồng và đình chỉ thi đấu 5 trận kế tiếp đối với cầu thủ Trần Triệu Anh Khoa, Đinh Duy Báo, thủ môn Nguyễn Công Thuận, đều của đội U.19 Bê Tông 26 do thi đấu không đúng khả năng tại giải bóng đá vô địch U.19 quốc gia 2025-2026 làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến giải đấu và VFF.  Các cầu thủ nói trên có trách nhiệm nộp tiền phạt theo quy định và có quyền khiếu nại lên Ban Giải quyết khiếu nại VFF.  

Các hình thức xử phạt nghiêm khắc của VFF là động thái cần thiết và đúng đắn, thể hiện quyết tâm của VFF trong việc loại bỏ các hiện tượng tiêu cực, bảo vệ sự trong sạch, công bằng và sự phát triển lành mạnh của nền bóng đá nước nhà, đặc biệt là với bóng đá trẻ. Việc xử lý nghiêm các sai phạm một lần nữa khẳng định thông điệp mà VFF đã kiên định thực hiện. 

Tin liên quan

Quả bóng vàng Việt Nam 2025: Người hùng SEA Games Đình Bắc hay Hoàng Đức?

Quả bóng vàng Việt Nam 2025: Người hùng SEA Games Đình Bắc hay Hoàng Đức?

Vào lúc 8 giờ tối nay (26.12), lễ trao thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2025 chính thức diễn ra tại Nhà hát Bến Thành (P.Sài Gòn, TP.HCM). Nguyễn Đình Bắc và Nguyễn Hoàng Đức là hai cái tên được đánh giá cao nhất cho danh hiệu cao quý.

U.23 Việt Nam hạ cánh Qatar an toàn, sẵn sàng chuyến tập huấn để mơ kỳ tích châu Á

Một loạt CLB bị chấm dứt tư cách thành viên VFF, bãi nhiệm cựu lãnh đạo đội Thanh Hóa

Khám phá thêm chủ đề

VFF Trương Phú Quý Nguyễn Công Thuận U.19
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận