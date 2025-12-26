VFF phạt nặng 5 cầu thủ thi đấu không đúng khả năng tại giải U.19 quốc gia

VFF phạt 5 cầu thủ nào?

VFF phạt 3,75 triệu đồng và đình chỉ thi đấu đến hết giải đối với cầu thủ Trần Quang Duy và cầu thủ Trương Phú Quý, đều của đội U.19 Bê Tông 26 do thi đấu không đúng khả năng tại giải vô địch U.19 quốc gia 2025-2026 làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến giải đấu và VFF.

VFF kiên quyết loại trừ tiêu cực, làm trong sạch bóng đá Việt Nam

VFF phạt 2,5 triệu đồng và đình chỉ thi đấu 5 trận kế tiếp đối với cầu thủ Trần Triệu Anh Khoa, Đinh Duy Báo, thủ môn Nguyễn Công Thuận, đều của đội U.19 Bê Tông 26 do thi đấu không đúng khả năng tại giải bóng đá vô địch U.19 quốc gia 2025-2026 làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến giải đấu và VFF. Các cầu thủ nói trên có trách nhiệm nộp tiền phạt theo quy định và có quyền khiếu nại lên Ban Giải quyết khiếu nại VFF.

Các hình thức xử phạt nghiêm khắc của VFF là động thái cần thiết và đúng đắn, thể hiện quyết tâm của VFF trong việc loại bỏ các hiện tượng tiêu cực, bảo vệ sự trong sạch, công bằng và sự phát triển lành mạnh của nền bóng đá nước nhà, đặc biệt là với bóng đá trẻ. Việc xử lý nghiêm các sai phạm một lần nữa khẳng định thông điệp mà VFF đã kiên định thực hiện.