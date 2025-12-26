Năm rực rỡ của Đình Bắc

Năm 2025 là năm cực kỳ thành công của đội U.23 Việt Nam khi toàn đội chinh phục được 3 mục tiêu quan trọng nhất là vô địch U.23 Đông Nam Á 2025, dự VCK U.23 châu Á 2026 và giành HCV SEA Games 33 trên đất Thái Lan. Trong đó, Đình Bắc chính là nhân tố nổi bật nhất. Tại Indonesia, chân sút quê Nghệ An ghi 2 bàn thắng, là chủ nhân của danh hiệu Cầu thủ hay nhất giải. Trên sân nhà Việt Trì, tiền đạo sinh năm 2004 không lập công nhưng cũng đóng góp rất nhiều vào lối chơi chung của toàn đội. Mới nhất, Đình Bắc tiếp tục tỏa sáng, liên tục ghi các bàn thắng quan trọng để giúp đội U.22 Việt Nam đòi lại tấm HCV SEA Games.

Trong màu áo CLB Công an Hà Nội (CAHN), Đình Bắc ngày càng trở nên quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của HLV Alexandre Polking. Anh cùng đội bóng ngành công an giành được 2 danh hiệu tập thể là Cúp quốc gia và Siêu cúp quốc gia. Tổng cộng, Đình Bắc ghi được 8 bàn thắng và 4 kiến tạo trên mọi đấu trường. Đây có thể là thống kê chưa thực sự ấn tượng nhưng thực tế, đóng góp của Đình Bắc lớn hơn nhiều.

Nguyễn Đình Bắc (phải) là cầu thủ thi đấu nổi bật trong năm 2025, đặc biệt là tại SEA Games 33 ẢNH: NHẬT THỊNH

Ngoài ra, năm 2025 cũng đánh dấu sự trưởng thành vượt bậc của Đình Bắc. Anh không còn là ngôi sao mới nổi có phần ngổ ngáo và vướng vào những lùm xùm không đáng có ngày nào. Thay vào đó, người hâm mộ được chứng kiến một Đình Bắc trầm tĩnh, bản lĩnh, trở thành chỗ dựa về chuyên môn lẫn tinh thần đáng tin cậy cho đồng đội. Hành động chủ động nói chuyện với HLV Polking để xin hội quân sớm cùng đội U.23 Việt Nam, quyết tâm không bỏ lỡ bất cứ trận nào ở SEA Games 33 của Đình Bắc cũng nói lên rất nhiều điều.

Hoàng Đức duy trì sự ổn định

Trong một năm đội tuyển Việt Nam không có thành tích nào quá đặc biệt, Hoàng Đức có phần lép vế khi so với Đình Bắc ở góc độ đóng góp cho các cấp độ đội tuyển. Tuy nhiên, ngôi sao của CLB Ninh Bình lại thể hiện phong độ rất ấn tượng ở cấp CLB. Mùa 2024-2025, anh góp công lớn giúp CLB Ninh Bình lên ngôi vô địch giải hạng nhất với thành tích bất bại.

Hoàng Đức (phải) là cầu thủ không thể thiếu của CLB Ninh Bình ẢNH: MINH TÚ

Sau 11 vòng đầu tiên của V-League mùa 2025-2026, Hoàng Đức tiếp tục tỏa sáng, ghi 5 bàn, 6 kiến tạo. Trung bình, anh đóng góp trực tiếp 1 bàn/trận cho CLB Ninh Bình, góp dấu giày trong 42% số bàn thắng của toàn đội. Nhờ đó, thầy trò HLV Gerard Albadalejo vẫn đang dẫn đầu bảng xếp hạng với 27 điểm sau 11 trận.

Đình Bắc vượt trội trong khoản đóng góp cho các cấp độ đội tuyển Việt Nam còn Hoàng Đức "vô đối" ở cấp CLB. Vì thế, danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam trở nên rất khó đoán. Nếu Đình Bắc được xướng tên, anh sẽ có lần đầu tiên chạm tay vào danh hiệu cá nhân danh giá nhất của bóng đá Việt Nam. Ngược lại, Hoàng Đức sẽ trở thành cầu thủ tiếp theo giành 3 Quả bóng vàng Việt Nam, sau Huỳnh Đức, Công Vinh và Thành Lương.