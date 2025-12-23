Đình Bắc và Trung Kiên lọt tốp 5 Quả bóng vàng Việt Nam 2025, cạnh tranh với Hoàng Đức

Vinh dự đặc biệt cho Đình Bắc và Trung Kiên

Danh sách rút gọn tốp 5 Quả bóng vàng Việt Nam (giải thưởng cá nhân danh giá của bóng đá Việt Nam do báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức) đã được công bố, với những cái tên bất ngờ. Bên cạnh dàn cầu thủ kỳ cựu như Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Quang Hải và Nguyễn Tiến Linh, hai ngôi sao U.22 Việt Nam gồm Đình Bắc và Trung Kiên cũng hiện diện.

Đây là kết quả xứng đáng, khi nhìn lại năm 2025, U.22 Việt Nam đạt thành công vang dội với cú đúp vô địch Đông Nam Á và SEA Games. Đình Bắc cùng đồng đội cũng đồng thời đoạt vé đến vòng chung kết U.23 châu Á 2026, khép lại năm với thành tích toàn thắng 11 trận.

Thủ môn Trần Trung Kiên lọt vào tốp 5 ẢNH: KHẢ HÒA

Thành tích ấn tượng của U.22 Việt Nam có công lớn của cả Đình Bắc và Trung Kiên. Đình Bắc đã trưởng thành vượt bậc khi trở thành đầu tàu hàng công. Anh ghi 2 bàn ở giải U.23 Đông Nam Á, đoạt danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải. Đến SEA Games, Đình Bắc lại tỏa sáng khi góp dấu giày vào 5 bàn thắng (3 bàn, 2 kiến tạo), đưa U.22 Việt Nam trở lại đỉnh cao.

Trong khi Đình Bắc tỏa sáng rực rỡ ở tuyến trên, Trung Kiên lại là bức tường vững chãi án ngữ nơi cầu môn. Thủ môn cao 1,91 m đã giữ sạch lưới 7/11 trận cho U.22 Việt Nam trong năm 2025, thể hiện phong độ ổn định cùng những pha ra vào, phản xạ ấn tượng. Trung Kiên không chỉ khẳng định năng lực, mà còn là ứng viên sáng giá cho vị trí bắt chính ở đội tuyển Việt Nam trong tương lai gần.

Tín hiệu vui cho bóng đá trẻ Việt Nam, khi Trung Kiên và Đình Bắc đều có chỗ đứng ở U.22 Việt Nam lẫn CLB chủ quản. Đình Bắc từng bước khẳng định mình giữa dàn sao CLB Công an Hà Nội (CLB CAHN), còn Trung Kiên là người gác đền tin cậy, giúp HAGL chống chọi ở V-League với đội hình rất trẻ.

Đình Bắc có năm 2025 đáng nhớ ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Đua tranh khó lường

Tuy nhiên, hai nhân tố U.22 Việt Nam phải đương đầu với những đàn anh kinh nghiệm, trong đó nổi trội nhất là Hoàng Đức.

Tiền vệ sinh năm 1998 là chìa khóa trong mùa giải bất bại của Ninh Bình ở hạng nhất. Sau đó bước lên V-League, Hoàng Đức tiếp tục trở thành "trái tim" tuyến giữa, giúp đội bóng của HLV Gerald Albadalejo dẫn đầu với 11 trận bất bại (thắng 8, hòa 3).

Hoàng Đức đang chơi xuất sắc ở CLB, dù vậy, màn trình diễn không nổi trội của cá nhân cầu thủ này tại vòng loại Asian Cup 2027 cùng tập thể đội tuyển Việt Nam trong có thể trở thành điểm trừ. Tương tự là Tiến Linh và Quang Hải, những nhân tố vẫn sắm vai chủ chốt ở CLB chủ quản song lại kém nổi bật ở đội tuyển quốc gia.

Ở hạng mục cầu thủ trẻ xuất sắc nhất, ba gương mặt Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Hiểu Minh và Khuất Văn Khang lọt vào tốp 3 chung cuộc. Ở hạng mục Quả bóng vàng nữ, tốp 5 gọi tên Nguyễn Thị Bích Thùy, Trần Thị Thùy Trang, Ngân Thị Vạn Sự, Huỳnh Như và Phạm Hải Yến.