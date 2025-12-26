Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

U.23 Việt Nam hạ cánh Qatar an toàn, sẵn sàng chuyến tập huấn để mơ kỳ tích châu Á

Hồng Nam
Hồng Nam
26/12/2025 18:35 GMT+7

17 giờ ngày 26.12, U.23 Việt Nam đã hạ cánh xuống sân bay Doha (Qatar) để sẵn sàng cho chuyến tập huấn trước thềm vòng chung kết U.23 châu Á 2026.

U.23 Việt Nam được ở khách sạn rất xịn

U.23 Việt Nam đã đến sân bay Doha (Qatar) lúc 17 giờ hôm nay 26.12 (giờ Việt Nam) để bắt đầu chuyến tập huấn chuẩn bị cho vòng chung kết U.23 châu Á 2026. 

U.23 Việt Nam hạ cánh Qatar an toàn, sẵn sàng chuyến tập huấn để mơ kỳ tích châu Á- Ảnh 1.

Các cầu thủ đã bay từ 8 giờ 55 ngày 26.12 và có mặt tại Qatar an toàn

U.23 Việt Nam hạ cánh Qatar an toàn, sẵn sàng chuyến tập huấn để mơ kỳ tích châu Á- Ảnh 2.

U.23 Việt Nam hạ cánh Qatar an toàn, sẵn sàng chuyến tập huấn để mơ kỳ tích châu Á- Ảnh 3.

Thầy trò HLV Kim Sang-sik đã trải qua hành trình bay kéo dài 8 tiếng. Sau khi làm thủ tục nhập cảnh, toàn đội sẽ về khách sạn nghỉ ngơi, ổn định ăn ở. Dù trải qua hành trình dài, nhưng các cầu thủ tương đối thoải mái, sẵn sàng cho chuỗi ngày tập luyện cường độ cao.

Dự kiến, U.23 Việt Nam sẽ có 1 tuần tập huấn tại Qatar, sau đó lên đường sang Ả Rập Xê Út dự giải châu Á.

U.23 Việt Nam sẽ đấu giao với U.23 Syria nhằm nâng cao khả năng thích nghi và hoàn thiện chuyên môn. U.23 Syria cũng đến từ Tây Á, sở hữu lối đá trực diện, ưu tiên đánh biên, chuyền dài, gần tương tự các đối thủ U.23 Jordan và U.23 Ả Rập Xê Út. Lần gần nhất gặp U.23 Syria ở giải chính thức, U.23 Việt Nam đã hòa 0-0 ở vòng bảng và tiến một mạch đến chung kết, tạo nên kỳ tích á quân ở giải U.23 châu Á 2018.  

U.23 Việt Nam hạ cánh Qatar an toàn, sẵn sàng chuyến tập huấn để mơ kỳ tích châu Á- Ảnh 4.

Đội U.23 Việt Nam được bố trí khách sạn xịn tại Qatar. Đoàn tiền trạm VFF làm việc cụ thể với đầu bếp khách sạn để bữa ăn của đội đảm bảo chất lượng

U.23 Việt Nam hạ cánh Qatar an toàn, sẵn sàng chuyến tập huấn để mơ kỳ tích châu Á- Ảnh 5.

Công tác hậu cần của đội được chăm sóc kỹ lưỡng

Tại VCK U.23 châu Á 2026, U.23 Việt Nam nằm ở bảng A cùng với chủ nhà U.23 Ả Rập Xê Út, nhà vô địch năm 2022, U.23 Jordan và U.23 Kyrgyzstan, đội bóng lần đầu tiên góp mặt tại một VCK U.23 châu Á. Đây được đánh giá là bảng đấu giàu tính cạnh tranh khi hội tụ một ứng cử viên vô địch, một đối thủ có lối chơi khó lường và một tân binh giàu khát vọng thể hiện mình.

Theo lịch thi đấu, U.23 Việt Nam sẽ gặp U.23 Jordan ở trận ra quân vào ngày 6.1, tiếp đó đối đầu U.23 Kyrgyzstan ngày 9.1, trước khi khép lại vòng bảng bằng cuộc chạm trán với chủ nhà U.23 Ả Rập Xê Út vào ngày 12.1.

