Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Một loạt CLB bị chấm dứt tư cách thành viên VFF, bãi nhiệm cựu lãnh đạo đội Thanh Hóa

Thu Bồn
Thu Bồn
26/12/2025 15:50 GMT+7

Sáng 26.12 tại trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), Đại hội Thường niên VFF năm 2025 khóa IX (nhiệm kỳ 2022 - 2026) đã được tổ chức trong không khí trang trọng và thành công tốt đẹp, đánh dấu một năm thành công của bóng đá Việt Nam.

Đại hội Thường niên VFF được xem là dịp quan trọng để các thành viên trong ngôi nhà chung của bóng đá Việt Nam đánh giá toàn diện kết quả hoạt động năm 2025; đồng thời phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, thảo luận và thống nhất phương hướng, nhiệm vụ năm 2026, bảo đảm triển khai hiệu quả các mục tiêu của nhiệm kỳ khóa IX.

Tham dự đại hội có bà Lê Thị Hoàng Yến – Phó cục trưởng Cục TDTT Việt Nam; đại tá Bùi Tuấn Anh – Phó cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an); ông Nguyễn Tiến Đạo – Phó vụ trưởng Vụ Tổ chức phi chính phủ (Bộ Nội vụ). Về phía các tổ chức bóng đá quốc tế có bà Gayathry Chandra Mohan – đại diện phụ trách phát triển các liên đoàn thành viên FIFA; bà Carmelita Afonso – đại diện phụ trách các liên đoàn thành viên AFC; ông Winston Lee – Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF).

Một loạt CLB bị chấm dứt tư cách thành viên VFF, bãi nhiệm cựu lãnh đạo đội Thanh Hóa- Ảnh 1.

Đại hội Thường niên VFF năm 2025 khóa IX (nhiệm kỳ 2022 - 2026) diễn ra sáng 26.12

ẢNH: VFF

Về phía VFF có ông Trần Quốc Tuấn - Chủ tịch VFF; ông Trần Duy Ly - nguyên quyền Chủ tịch VFF; các phó chủ tịch, Ủy viên thường trực và Ủy viên Ban Chấp hành VFF; lãnh đạo các ban chức năng, hội đồng HLV quốc gia; đại diện các tổ chức thành viên, ban tổng thư ký và các đơn vị trực thuộc VFF.

Đến dự đại hội còn có lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, vụ, phòng, ban chức năng thuộc Bộ VH-TT-DL, Bộ Nội vụ, Bộ Công an, Cục TDTT Việt Nam; đại diện các ban, ngành, tổ chức, đối tác, đơn vị tài trợ của bóng đá Việt Nam; cùng đại diện các cơ quan báo chí, truyền thông trung ương và địa phương.

Một loạt CLB bị chấm dứt tư cách thành viên VFF, bãi nhiệm cựu lãnh đạo đội Thanh Hóa- Ảnh 2.

Đại hội thống nhất kết nạp 3 thành viên mới là CLB Xuân Thiện Phú Thọ, CLB Quảng Ninh và CLB Bắc Ninh

ẢNH: VFF

Phát biểu khai mạc đại hội, ông Trần Quốc Tuấn – Chủ tịch VFF, thay mặt Ban Chấp hành VFF khóa IX (nhiệm kỳ 2022 - 2026), trân trọng cảm ơn các tổ chức bóng đá quốc tế, các đại biểu và khách quý, đặc biệt là các tổ chức thành viên đã dành thời gian tham dự đại hội.

Đánh giá kết quả hoạt động năm 2025, đại hội ghi nhận nhiều dấu ấn quan trọng của bóng đá Việt Nam trong bối cảnh còn không ít khó khăn, thách thức. Nổi bật là lần đầu tiên trong lịch sử, toàn bộ 7 đội tuyển ở các cấp độ khác nhau của bóng đá Việt Nam giành quyền tham dự vòng chung kết châu Á 2026, trải rộng ở bóng đá nam, bóng đá nữ, futsal và các đội tuyển trẻ. Thành tích này cho thấy chiều sâu phát triển cũng như hiệu quả của chiến lược đầu tư dài hạn.

Một loạt CLB bị chấm dứt tư cách thành viên VFF, bãi nhiệm cựu lãnh đạo đội Thanh Hóa- Ảnh 3.

Đại diện FIFA và lãnh đạo VFF

ẢNH: VFF

Thay mặt Ban Chấp hành VFF, Chủ tịch VFF trân trọng cảm ơn sự đóng góp của các CLB, trung tâm đào tạo và các tổ chức thành viên; đồng thời ghi nhận sự hỗ trợ, hợp tác chặt chẽ của FIFA, AFC, AFF cùng các liên đoàn bóng đá đối tác đối với thành tích vừa qua của các đội tuyển nói riêng cũng như sự phát triển của bóng đá Việt Nam nói chung.

Đại hội đã thông qua các báo cáo quan trọng, gồm: tổng kết công tác năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026; báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành VFF; báo cáo công tác chuyên môn các đội tuyển quốc gia; báo cáo tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp; báo cáo tài chính đã được kiểm toán; kế hoạch ngân sách năm 2026; đồng thời thống nhất sửa đổi, bổ sung Điều 69 Điều lệ VFF.

Bãi nhiệm chức danh Ủy viên Ban Chấp hành VFF khóa IX đối với ông Cao Tiến Đoan

Đồng thời, tại đại hội, các đại biểu đã thống nhất thời kết nạp 3 thành viên mới là CLB Xuân Thiện Phú Thọ, CLB Quảng Ninh và CLB Bắc Ninh; chấm dứt tư cách thành viên VFF đối với 8 đơn vị gồm: Liên đoàn Bóng đá tỉnh Yên Bái, Liên đoàn Bóng đá tỉnh Bình Dương, CLB Quảng Nam, CLB Hòa Bình, CLB Phú Thọ, CLB Đồng Nai, CLB Tiền Giang và CLB futsal Savinest Khánh Hòa; đồng thời bãi nhiệm chức danh Ủy viên Ban Chấp hành VFF khóa IX đối với ông Cao Tiến Đoan theo quy định của điều lệ. Đại hội thống nhất giữ nguyên số lượng Ban Chấp hành khóa IX là 16 ủy viên và không bầu bổ sung cho đến Đại hội khóa X.

Đại hội giao Ban Chấp hành VFF tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Cục TDTT Việt Nam cùng các ý kiến đóng góp tại đại hội để hoàn thiện các văn kiện, xây dựng chương trình hành động và kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2026, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Thường niên VFF năm 2025 khóa IX (nhiệm kỳ 2022 - 2026).

Tin liên quan

Chủ tịch VFF chia sẻ gan ruột: 'Bóng đá Việt Nam đã thành công rực rỡ'

Chủ tịch VFF chia sẻ gan ruột: 'Bóng đá Việt Nam đã thành công rực rỡ'

Theo Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn, bóng đá Việt Nam đã chinh phục nhiều cột mốc đáng tự hào trong năm 2025.

'Tôi có bản lý lịch khá đẹp tại Việt Nam', niềm kiêu hãnh chân thật của HLV Kim Sang-sik

Sếp lớn AFF ca ngợi thành công của bóng đá Việt Nam, đặc biệt đánh giá cao Chủ tịch VFF

Khám phá thêm chủ đề

VFF Việt Nam bóng đá Việt Nam Liên đoàn bóng đá việt nam
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận