Một loạt CLB bị chấm dứt tư cách thành viên VFF, bãi nhiệm cựu lãnh đạo đội Thanh Hóa

Đại hội Thường niên VFF được xem là dịp quan trọng để các thành viên trong ngôi nhà chung của bóng đá Việt Nam đánh giá toàn diện kết quả hoạt động năm 2025; đồng thời phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, thảo luận và thống nhất phương hướng, nhiệm vụ năm 2026, bảo đảm triển khai hiệu quả các mục tiêu của nhiệm kỳ khóa IX.

Tham dự đại hội có bà Lê Thị Hoàng Yến – Phó cục trưởng Cục TDTT Việt Nam; đại tá Bùi Tuấn Anh – Phó cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an); ông Nguyễn Tiến Đạo – Phó vụ trưởng Vụ Tổ chức phi chính phủ (Bộ Nội vụ). Về phía các tổ chức bóng đá quốc tế có bà Gayathry Chandra Mohan – đại diện phụ trách phát triển các liên đoàn thành viên FIFA; bà Carmelita Afonso – đại diện phụ trách các liên đoàn thành viên AFC; ông Winston Lee – Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF).

Đại hội Thường niên VFF năm 2025 khóa IX (nhiệm kỳ 2022 - 2026) diễn ra sáng 26.12 ẢNH: VFF

Về phía VFF có ông Trần Quốc Tuấn - Chủ tịch VFF; ông Trần Duy Ly - nguyên quyền Chủ tịch VFF; các phó chủ tịch, Ủy viên thường trực và Ủy viên Ban Chấp hành VFF; lãnh đạo các ban chức năng, hội đồng HLV quốc gia; đại diện các tổ chức thành viên, ban tổng thư ký và các đơn vị trực thuộc VFF.

Đến dự đại hội còn có lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, vụ, phòng, ban chức năng thuộc Bộ VH-TT-DL, Bộ Nội vụ, Bộ Công an, Cục TDTT Việt Nam; đại diện các ban, ngành, tổ chức, đối tác, đơn vị tài trợ của bóng đá Việt Nam; cùng đại diện các cơ quan báo chí, truyền thông trung ương và địa phương.

Đại hội thống nhất kết nạp 3 thành viên mới là CLB Xuân Thiện Phú Thọ, CLB Quảng Ninh và CLB Bắc Ninh ẢNH: VFF

Phát biểu khai mạc đại hội, ông Trần Quốc Tuấn – Chủ tịch VFF, thay mặt Ban Chấp hành VFF khóa IX (nhiệm kỳ 2022 - 2026), trân trọng cảm ơn các tổ chức bóng đá quốc tế, các đại biểu và khách quý, đặc biệt là các tổ chức thành viên đã dành thời gian tham dự đại hội.

Đánh giá kết quả hoạt động năm 2025, đại hội ghi nhận nhiều dấu ấn quan trọng của bóng đá Việt Nam trong bối cảnh còn không ít khó khăn, thách thức. Nổi bật là lần đầu tiên trong lịch sử, toàn bộ 7 đội tuyển ở các cấp độ khác nhau của bóng đá Việt Nam giành quyền tham dự vòng chung kết châu Á 2026, trải rộng ở bóng đá nam, bóng đá nữ, futsal và các đội tuyển trẻ. Thành tích này cho thấy chiều sâu phát triển cũng như hiệu quả của chiến lược đầu tư dài hạn.

Đại diện FIFA và lãnh đạo VFF ẢNH: VFF

Thay mặt Ban Chấp hành VFF, Chủ tịch VFF trân trọng cảm ơn sự đóng góp của các CLB, trung tâm đào tạo và các tổ chức thành viên; đồng thời ghi nhận sự hỗ trợ, hợp tác chặt chẽ của FIFA, AFC, AFF cùng các liên đoàn bóng đá đối tác đối với thành tích vừa qua của các đội tuyển nói riêng cũng như sự phát triển của bóng đá Việt Nam nói chung.

Đại hội đã thông qua các báo cáo quan trọng, gồm: tổng kết công tác năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026; báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành VFF; báo cáo công tác chuyên môn các đội tuyển quốc gia; báo cáo tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp; báo cáo tài chính đã được kiểm toán; kế hoạch ngân sách năm 2026; đồng thời thống nhất sửa đổi, bổ sung Điều 69 Điều lệ VFF.

Bãi nhiệm chức danh Ủy viên Ban Chấp hành VFF khóa IX đối với ông Cao Tiến Đoan

Đồng thời, tại đại hội, các đại biểu đã thống nhất thời kết nạp 3 thành viên mới là CLB Xuân Thiện Phú Thọ, CLB Quảng Ninh và CLB Bắc Ninh; chấm dứt tư cách thành viên VFF đối với 8 đơn vị gồm: Liên đoàn Bóng đá tỉnh Yên Bái, Liên đoàn Bóng đá tỉnh Bình Dương, CLB Quảng Nam, CLB Hòa Bình, CLB Phú Thọ, CLB Đồng Nai, CLB Tiền Giang và CLB futsal Savinest Khánh Hòa; đồng thời bãi nhiệm chức danh Ủy viên Ban Chấp hành VFF khóa IX đối với ông Cao Tiến Đoan theo quy định của điều lệ. Đại hội thống nhất giữ nguyên số lượng Ban Chấp hành khóa IX là 16 ủy viên và không bầu bổ sung cho đến Đại hội khóa X.

Đại hội giao Ban Chấp hành VFF tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Cục TDTT Việt Nam cùng các ý kiến đóng góp tại đại hội để hoàn thiện các văn kiện, xây dựng chương trình hành động và kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2026, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Thường niên VFF năm 2025 khóa IX (nhiệm kỳ 2022 - 2026).